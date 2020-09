Tërmeti në mesnatë, Ministria e Mbrojtjes: Lëkundjet me epiqendër në Cërrik, ja çfarë ka regjistruar IGJEUM

Rreth orës 01:25 minuta në vendin tonë, janë ndjerë lëkundje tërmeti.

Sipas njoftimit zyrtar nga Ministria, tërmeti me magnitudë 4.5 të shkallës rihter, ishte me thellësi 20 kilometra dhe me epiqendër në Cërrik.

Njoftimi: Miremengjes! Sipas informacioneve paraprake, me date 24.09.2020 ora 01:25:10 IGJEUM ka regjistruar nje lekundje termeti me magnitude 4.5 balle me thellesi 20 km ne veriperendim te qytetit Cerrik.

Nga komunikimi me Policine e Shtetit dhe me Mbrojtjen Civile ne Prefekturen Elbasan, nuk raportohen deme apo probleme te ndryshme. Do jemi ne kontakt per info te metejshme.

o.j/dita