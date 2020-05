Tërmeti / Veliaj jep lajmin e mirë: Gara për 870 shtëpitë e reja hapet javën tjetër, ja ku do jenë lagjet që do krijohen

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj dha lajmin e mirë për të gjithë ato familje që kanë pësuar dëme nga tërmeti. I pyetur nga Lorenc Vangjeli në “JAVA në RTSH”, Veliaj theksoi se gara hapet javën tjetër për shtëpitë dhe deri vitin tjetër ne do kemi kompletuar 870 shtëpi individuale për zonën e fshatit, ndërkohë që me shpejtësi do të ecë puna edhe për lagjet e reja.

“Pandemisë disa procese juridike sicc është noterizimi nuk kanë qenë të hapura; tani që noterët janë hapur, gara hapet javën tjetër për shtëpitë dhe deri vitin tjetër ne do kemi kompletuar 870 shtëpi individuale për zonën e fshatit.Ndërkohë ne prezantojmë javën që vjen me kryeministrin planin për 5 Majin, që është fundi, nga Medreseja shkon poshtë te Bregu I Lumit ku ka një pronë të madhe Bashkia që do e vërë në dispozicion të kësaj lagjeje, Autotraktorët dhe Kombinatin. Pra, do kemi një mundësi të ecim shumë shpejt”, theksoi Veliaj.

e.k. / dita