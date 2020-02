Testi që tregon nëse rrezikoni nga kanceri i qafës së mitrës!

Pothuajse çdo rast me kancer të qafës së mitrës mund të parandalohet nëpërmjet kontrollit dhe depistimit të hershëm të sëmundjes. Nën moton “Vetëm 5 minuta mund të shpëtojnë jetën”, ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik vënë theksin tek domosdoshmëria e kryerjes së kontrolleve të hershme diagnostikuese.

“Duhet të dini se 90 për qind e rasteve me kancer të qafës së mitrës mund të parandalohen nëse zbulohen shpejt. Zbulimi i hershëm përmes depistimit të të gjitha grave, i ndjekur nga trajtimi i lezioneve parakanceroze të zbuluara, mund të parandalojë pjesën më të madhe të kancerit të qafës së mitrës. Për këtë shërben depistimi”, bëjnë me dije, specialistët e Institutit të Shëndetit Publik.

Kanceri i qafës së mitrës zhvillohet në qafën e mitrës së një femre dhe është kanceri i dytë më i zakonshëm tek kjo gjini, veçanërisht në vendet në zhvillim. Edhe pse është një sëmundje tërësisht e parandalueshme, fatkeqësisht mbetet ende shkak i rëndësishëm i vdekjes nga kanceri te gratë, jo vetëm në vendin tonë, por në mbarë botën.

“Nëse kanceri i qafës së mitrës kapet herët, është më i lehtë për t’u trajtuar, mbijetesa rritet dhe cilësia e jetës së gruas është më e mirë. Ndaj mjaftojnë vetëm 5 minuta që mund t’ju shpëtojnë jetën. Tre mënyrat e parandalimit të kancerit të qafës së mitrës vaksinimi kundër virusit HPV, kryerja e Pap-testit, si dhe bërja rregullisht e HPV testit. Për të diagnostikuar sa më herët sëmundjen këshillohet që të bëhet testimi i HPV-së”, shtojnë më tej specialistët e shëndetit publik.

Duke qenë se HPV është shkaktari kryesor i kancerit të qafës së mitrës, depistimi për këtë kancer ka të bëjë me identifikimin e pranisë së infeksionit me HPV, dhe konsiston në marrjen e një sasie qelizash nga sipërfaqja e qafës së mitrës ose vaginës për t’u analizuar. Ky test tashmë ofrohet falës në të gjitha qendrat shëndetësore të vendit për gratë̈ e grupmoshës së përcaktuar.

Si të vlerësoni rezultatet e testit të HPV-së

Sipas ekspertëve të shëndetit, kur testi është me rezultat negativ, kjo do të thotë se nuk jeni e infektuar me HPV dhe keni rrezik shumë të ulët për të zhvilluar kancer të qafës së mitrës deri në kryerjen e testimit depistues pasardhës. Në varësi të moshës, ju do të njoftoheni përsëri për të kryer depistimin pas 5 viteve. Ndërsa në rastet kur rezultati është pozitiv, do të thotë se jeni e infektuar me HPV, prandaj për të kontrolluar më mirë qafën e mitrës duhet të bëni detyrimisht një ekzaminim tjetër që quhet kolposkopi.

Çfarë është kolposkopia dhe ku bëhet?

Kolposkopia është një ekzaminim që kryhet për të parë se sa të përhapura dhe sa serioze janë qelizat me anomali në qafën e mitrës. Kolposkopia mund të kryhet në spitalet gjinekologjike. Një specialist do të ekzaminojë më nga afër qafën e mitrës me anë të një lenteje zmadhuese dhe një drite (të quajtur kolposkop). Specialisti mund të marrë pak material (biopsi) për të verifikuar të gjitha zonat e qafës së mitrës që paraqesin ndryshime. Nëse qelizat me anomali janë serioze, mund të keni nevojë të trajtoheni për t’i hequr ato. Kjo ndihmon parandalimin e kancerit të qafës së mitrës. Gratë me rezultate të konsideruara anormale do të referohen për ekzaminime të mëtejshme në hallka të tjera të sistemit shëndetësor. Sërish, shumica e këtyre të fundit nuk do të kenë nevojë për më shumë se një ekzaminim gjinekologjik (kolposkopi) te specialisti në spital.

Programi Kombëtar i Depistimit dhe ekzaminimi falas

Specialistët e shëndetit vënë në dukje se programi i Depistimit të Kancerit të Qafës së Mitrës mund të arrijë synimet e dëshiruara nëse gjithë zinxhiri i kujdesit shëndetësor, nga ftesa deri tek ndjekja dhe kujdesi për rastet pozitive, është i organizuar. Shumica dërrmuese e grave të ftuara për testim (në fakt mbi 90 për qind e tyre) nuk do të kenë kontakt tjetër me sistemin shëndetësor përveçse me mjekun e familjes dhe/ose infermieren e qendrës shëndetësore. Grupmosha target e programit kombëtar të depistimit të organizuar është 40-49 vjeç dhe realizohet falas në çdo qendër shëndetësore në vend. Gratë e kësaj grupmoshe do të ftohen të kryejnë testin çdo pesë vite. Ky program synon të identifikojë individët në rrezik për të zhvilluar kancer të qafës së mitrës, të diagnostikojë në fazë të hershme lezionet parakanceroze dhe të parandalojë zhvillimin e kancerit dhe shpesh edhe të pasojave fatale të lidhura me të. Nga zbatimi i këtij programi përgjatë vitit të shkuar, bëhet e ditur se përfituan 14 mijë gra të kësaj grupmoshe, prej tyre 750 gra rezultuan të prekura nga HPV dhe u referuan për ekzaminime të mëtejshme tek mjeku specialist.

Testi i depistimit nuk rekomandohet për këto kategori:

Nga popullata target përjashtohen nga depistimi gratë që kanë kryer një histerektomi me heqje edhe të qafës së mitrës dhe që nuk kanë pasur histori të lezioneve parakanceroze të shkallës 2 apo 3, ose kancer të qafës së mitrës. Simptomat e kancerit t qafës së mitrës përfshijnë shenja të tilla të dukshme si: gjakderdhje vaginale të pazakontë, dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale, dhimbje mesi ose në fund të barkut, gjakderdhje jo e rregullt midis cikleve menstruale. Në prani të këtyre shenjave duhet të kërkoni menjëherë ndihmën e specializuar mjekësore. Ju mund të reduktoni rrezikun për t’u prekur nga kanceri i qafës së mitrës nëse përdorni prezervativ sa herë kryeni marrëdhënie seksuale për të shmangur marrjen e virusit që shkakton sëmundjen, nëse vononi në kohë marrëdhënien e parë seksuale, kur keni sa më pak partnerë seksualë, si dhe vaksinoheni për HPV, shmangni duhanpirjen, si dhe bëni rregullisht analizën e HPV-së dhe pap-testit.

Rrezikojnë më tepër:

Çdo grua mund të jetë në rrezik për kancer të qafës së mitrës, por një femër është më e rrezikuar për t’u prekur nëse: ka filluar herët marrëdhënien e parë seksuale, ka partnerë seksual të shumtë, ka partnerë të cilët kanë apo kanë patur shumë partnere seksuale, ka apo ka patur një infeksion seksualisht të transmetueshëm, përdor në mënyrë abuzive duhanin apo ka imunitet të ulët.

Pap-testi

Pap-testi është një test tradicional depistues, i shpejtë, i thjeshtë, jo i dhimbshëm, zgjat vetëm pak minuta, por mund të shpëtojë jetën e një femre. Pap-testi mund të kryhet ambulatorisht në një klinikë apo spital. Nëse rezultati i Pap-testit është normal, rreziku për kancer të qafës së mitrës është i ulët. Nëse rezultati i Pap-testit del jonormal, do të thotë që disa qeliza jonormale janë gjetur në qafën e mitrës, por kjo nuk do të thotë gjithmonë që janë kanceroze. Nëse Pap -testi tregon një dyshim apo gjendje jonormale, mjeku kërkon të përsëritet testi mbas 6 muajsh apo kërkon të kryhen ekzaminime të tjera shtesë.

Testimi për HPV

Testimi për HPV është metodë testimi që bazohet në zbulimin e ADN-së së HPV me rrezik të lartë në mostrat vaginale ose të qafës së mitrës. Në testimin për HPV, merret një mostër qelizash duke futur në vaginë një furçë të vogël. Mostra mund të mblidhet dhe nga vetë gruaja duke e udhëzuar paraprakisht. Një test pozitiv HPV nuk konfirmon se gruaja ka parakancer, ai vetëm konfirmon se ka një infeksion me HPV. Testimi për HPV rekomandohet për çdo grua duke filluar nga mosha 30 vjeç. Por, edhe pse kanceri i qafës së mitrës është i rrallë para moshës 30 vjeç, depistimi mund të bëhet dhe te gratë më të reja se 30 vjeç nëse vihet re rrezik i lartë. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon depistimin për çdo grua seksualisht aktive nga mosha 30 deri në 49 vjeç, të paktën një herë në jetë dhe në mënyrë ideale më shpesh.

Vaksina kundër HPV-së

Vaksinimi kundër HPV-së redukton në masë të konsiderueshme rrezikun për kancer të qafës së mitrës. Aktualisht në dispozicion janë disa lloje vaksinash që sigurojnë një mbrojtje të lartë kryesisht kundër llojeve kancershkaktuese të HPV. Studimet tregojnë se vaksinat janë të sigurta dhe shumë efektive në parandalimin e infeksionit me HPV nëse aplikohen para ekspozimit të HPV-së. Prandaj preferohet që ato të aplikohen para aktivitetit të parë seksual. OBSH rekomandon vaksinimin për vajzat e moshës 9-13 vjeç. Ndërhyrje të tjera parandaluese përveç depistimit dhe vaksinimit, të rekomanduara nga OBSH, si për djemtë dhe për vajzat janë: edukimi lidhur me praktikat e sigurta seksuale e fillimi me vonesë i aktivitetit seksual, promovimi i përdorimit të prezervativit për ata që kryejnë aktivitet seksual, paralajmërimet për përdorimin e duhanit, rrethprerja mashkullore (syneti). Edukimi shëndetësor siguron që gratë, familjet e tyre e komuniteti në përgjithësi të kuptojnë se kanceri i qafës së mitrës është i parandalueshëm.