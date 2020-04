Testimet e reja mund të vërtetojnë atë që dyshohej për koronavirusin

Teksa e gjithë bota po përballet me një situatë të pazakontë të krijuar nga përhapja masive e koronavirusit, ka shpresë se me rritjen e temperaturave ky virus vdekjeprurës do të zhduket.

Dhe sa gjasa ka të ndodhë kjo?

Rezultatet paraprake të eksperimenteve të fundit tregojnë se koronavirusi nuk mbijeton gjatë në temperature të larta dhe shkatërrohet shpejt nga rrezet e diellit, por kjo gjë nuk është vërtetuar ende.

Një konferencë për rezultatet paraprake, të shënuar vetëm për përdorim zyrtar dhe të marrë nga Yahoo News, ofron shpresë se vera mund të ofrojë kushte më pak mikpritëse për virusin, megjithëse ekspertët paralajmërojnë se nuk do ta eliminojë.

Rezultatet, megjithatë, shtojnë një pjesë të rëndësishme të njohurive që këshilltarët e shkencës të Shtëpisë së Bardhë, janë duke kërkuar ndërsa përpiqen të përgjigjen ndaj pandemisë së përhapjes.

Studimi zbuloi se rreziku i “transmetimit nga sipërfaqet jashtë është më i ulët gjatë ditës” dhe në kushte më të larta të temperaturës dhe lagështisë. “Drita e diellit shkatërron virusin shpejt,” u sugjerua gjate konferences per kete studim.

Ndërsa kjo mund të sigurojë disa lajme të mira në lidhje me perspektivën për aktivitete në natyrë, Departamenti i Sigurise, DHS, paralajmëroi se ne zona te posacme, si kabina aeroplanësh, “mund të kërkojnë kujdes shtesë për të minimizuar rrezikun e transmetimit.”

Në një deklaratë për Yahoo News, DHS nuk pranoi t’u përgjigjej pyetjeve në lidhje me gjetjet dhe paralajmëroi ashper kundër nxjerrjes së ndonjë përfundimi bazuar në të dhëna të pabotuara.

“Departamenti është i përkushtuar në luftën kundër COVID-19, dhe shëndeti dhe siguria e popullit amerikan është përparësia kryesore e tij. Si politikë, departamenti nuk bën komente për dokumentet e supozuara të lëshuara”, tha DHS në një deklaratë.

“Do të ishte e papërgjegjshme të spekuloni, nxirrni përfundime ose të përpiqeni pa dashje të ndikoni në publik bazuar në një dokument që ende nuk është shqyrtuar nga homologe, ose qe nuk i eshtë nënshtruar qasjes rigoroze të vlerësimit shkencor.”

Rezultatet janë të përfshira në një përmbledhje nga drejtoria e shkencës dhe teknologjisë DHS, e cila përshkruan eksperimentet e kryera nga Qendra Kombëtare e Analizës dhe Metodave, një laborator i krijuar pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit për të adresuar kërcënimet biologjike.

Drita e diellit e simuluar “vrau ​​shpejt virusin në aerosole”, thotë raporti, ndërsa pa atë trajtim, “asnjë humbje domethënëse e virusit nuk u zbulua në 60 minuta”.

Testet u kryen në grimcat virale të leshuara nga pështyma. Ato u bënë brenda në ambiente që synonin të imitonin kushte të ndryshme të motit.

Ndërsa rezultatet e këtyre testeve nuk janë bërë më parë publike, Harvey Fineberg, kreu i Komitetit të Përhershëm të Akademive Kombëtare për sëmundje infektive në zhvillim dhe kërcënime shëndetësore të Shekullit 21, përshkruan gjerësisht planet për të kryer eksperimentet në një letër të 7 Prillit per Shtëpinë e Bardhë.

Në atë letër, drejtuar këshilltarit të lartë shkencor të Presidentit Trump, Kelvin Droegemeier, Fineberg shkruajti se laboratori DHS “është i përshtatshëm për llojet e studimeve që ata kanë planifikuar, dhe shtrirja dhe rëndësia janë të dukshme. Në veçanti, ata planifikojnë të krijojnë lëngje të simuluar të infektuar të trupit, përfshirë pështymën dhe sekrecione të poshtme të frymëmarrjes ”.

Zyra e Droegemeier nuk iu përgjigj një kërkese për koment nëse ai ka marrë rezultatet e fundit nga DHS. Akademitë Kombëtare gjithashtu nuk iu përgjigjën një kërkese për koment.

Ndërsa rezultatet e laboratorit janë të reja, shkencëtarët për shumë javë kanë parashikuar, bazuar në të dhënat e disponueshme për përhapjen e sëmundjes, që klimat më të ngrohta dhe të lageshta do të ishin më pak mikpritëse për përhapjen e koronavirusit. Një analizë e hershme nga shkencëtarët vërejti se virusi po përhapet më ngadalë në vendet me klimë më të ngrohtë.

“Ne nuk po themi se në temperatura më të larta, virusi papritmas do të largohet dhe gjithçka do të jetë mirë dhe ju do te dilnii”, tha Bukhari, një shkencëtar i informatikës në MIT dhe një bashkautor i analizës.

“Jo, ne nuk po e themi atë. Ne thjesht po shohim që ekziston një varësi që lidhet me temperaturën dhe lagështinë, por unë mendoj se shumë njerëz tani kanë filluar ta kuptojnë këtë. ”

“Ata po bëjnë shumë prova tani në Indi. Gjithashtu, kur shikoni numrat në Pakistan është e njëjta gjë. Ka më shumë se 5000 raste në Pakistan tani, “tha ai. “Por rritja nuk është aq e shpejtë sa shihni në vendet e tjera.”

