Thaçi e Mustafa heshtën për Haradinajn, reagon ashpër bashkëshortja Anita

Anita Muçaj Haradinaj ka reaguar ashpër ndaj drejtuesve të Kosovës që nuk thanë asnjë fjalë për lirimin me kusht të bashkëshortit të saj, ish–kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj.

Ajo thotë se Kryeministri Isa Mustafa është një njeri i marrë peng, ndërsa Presidenti Thaçi po rend për të blerë një biletë në inaugurimin e Trampit.

Statusi i plotë i Anitës

Një Kryeministër me 72 dosje që e mbajnë peng, e një President tugjare që ka shku mu marrë me shitblerje biletash për inaugurimin e Presidentit Amerikan me siguri s’kanë pas kohë ende me komentu vendimin e Gjykatës për Ramushin!!!

Koha do të flasë për ju!

Ramush, duart t’i lidhin por forcën dhe vullnetin për ta bërë Kosovën shtet kuptimplotë s’mundet me ta lidh askush!!!

S’kane mujt as atëherë e as tash e as nesër!!!!