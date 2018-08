Thaçi e Vuçiç kundër Merkelit: Në Shtator diskutime për korrigjim kufijsh

Pavarësisht deklaratës së Angela Merkel se kufijtë në Ballkanin Perëndimor nuk ndryshohen, Presidentët Thaçi e Vuçiç janë të bindur për ta çuar deri në fund çështjen e rishikimit të kufijve mes Kosovës e Serbisë.

Duke folur për agjencinë e lajmeve Reuters, Presidenti kosovar Hashim Thaçi është i bindur se marrëveshja që ai shpreson të jetë finalizuar deri Shkurtin e vitit të ardhshëm, do ta marrë mbështetjen e ndërkombëtarëve.

“Nëse palët bien dakord në procesin e dialogut dhe arrijnë një marrëveshje, BE dhe SHBA do të mbështesin çdo marrëveshje për korrigjimin e kufijve. Ne po ndjekim një proces paqësor dhe kjo do të shmangë problemet e krizat dhe do të hapë perspektivën europiane për të dy vendet”.

Thaçi shprehet se propozimin për bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën do t’ia parashtrojë homologut serb në raundin e radhës të bisedimeve në Shtator në Bruksel.

I pakënaqur me deklaratat e Kancelares gjermane Angela Merkel, u shfaq Presidenti serb Aleksandër Vuçiç.

“Për Merkelin dhe gjithë botën perëndimore, me disa përjashtime, Kosovën e konsiderojnë si një territor gjithëpërfshirës, sovran dhe të pandashëm dhe se ky territor u takon shqiptarëve”.

Megjithatë Vuçiç konfirmoi pjesëmarrjen në raundin e radhës të dialogut me Thaçin në Bruksel në Shtator, ku rishikimi i kufijve me shumë gjasa do të jetë temë diskutimi mes tyre.

o.j/dita