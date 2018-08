Thaçi: Pa zgjidhur kufijtë me Serbinë, s’ka anëtarësim në NATO e BE

Presidenti Thaçi thotë se nuk ka ndërmend që të lejojë krijimin e një tjetër “Republika Srpska” në territorin e Kosovës.

Kreu i shtetit kosovar tha gjatë një interviste për të përditshmen serbe “Danas” se nuk ka për synim që të këtë një ndarje etnike në territorin e Kosovës.

“Qëllimi im është vendosja e kufirit prej rreth 400 kilometra, e ky proces kërkon zgjidhje kreative, të cilat do të sigurojnë paqen sot dhe në të ardhmen”.

Më tej, Thaçi ka pohuar se bisedimet me Serbinë për disa çështje, përfshirë demarkacionin dhe korrigjimin e kufijve në të ardhmen kërkon t’i bëjë vetëm për një qëllim: ta shohë Kosovën të anëtarësuar në NATO dhe BE.

“Nuk po zhvilloj bisedime me Beogradin për shkak të ndonjë nostalgjie. Nuk vuaj nga Jugonostalgjia siç vuajnë disa. As nuk bisedoj me Beogradin se më pëlqen të shpenzoj kohë në korridoret e Brukselit, duke ngrënë sanduiçe të ftohtë deri në orët e vona të mbrëmjes. Jo – por bisedoj me Vuçicin dhe jam i etur të gjej një zgjidhje, sepse dua ta shoh Kosovën tonë në NATO dhe BE, sa më parë. Do të jem shumë i sinqertë, nuk mendoj se do të anëtarësohemi në këto mekanizma derisa të mos kemi kufi të pazgjidhur mes dy shteteve. Ne duhet të arrijmë një pajtim të plotë për demarkacionin e kufirit, që të mos lejojmë që disa çështje të hapura të shndërrohen në çështje konflikti në të ardhmen”.

o.j/dita