Thaçi për VoA: Marrëdhëniet e Kosovës me SHBA dhe BE nuk do të cenohen asnjëherë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi në një intervistë për Zërin e Amerikës gjatë vizitës së tij në Iowa, ka deklaruar se qeveritë mund të vijnë dhe të shkojnë, por marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian nuk do të cenohen asnjëherë.

Presidenti Thaçi tha se pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 6 tetorit, Kosova duhet të formojë shpejt një qeveri të re, që do të përballet me sfidat që e presin vendin.

Ai u shpreh: “Por fillimisht do të jenë prioritetet e brendshme e pastaj do të diskutohet edhe për mundësinë e tejkalimit të të gjitha pengesave për vazhdimin e dialogut, që të mos jetë pengesë as Kosova e as Serbia”.

Bisedimet janë pezulluar që nga nëntori i vitit të kaluar kur Kosova vendosi taksën 100% mallrave serbe, në shenjë kundërshtimi ndaj qasjes së Serbisë ndaj shtetësisë së saj. Beogradi kushtëzon rifillimin e bisedimeve me heqjen e taksës.

Presidenti Thaçi tha se duhet një debat i brendshëm sa u përket taksave në të cilën duhet të përfshihen edhe partitë politike, qeveria, parlamenti dhe shoqëria e Kosovës.

Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar në vazhdimësi pezullimin e taksës, ndërsa Bashkimi Evropian heqjen e tyre për të rihapur bisedimet me Serbinë, por qeveria në largim e Kosovës i ka rezistuar kësaj trysnie duke nxitur shqetësime për cenimin e marrëdhënieve me aleatët e saj.

Presidenti Thaçi u shpreh: “Qeveritë mund të vijnë dhe mund të shkojnë, por raportet tona me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian nuk do të cenohen asnjëherë”.

Presidenti i Kosovës beson së emërimi i zotit Mathew Palmer si i dërguar i posaçëm për Ballkanin Perëndimor është mesazh i qartë se Shtetet e Bashkuara do të jenë aktive në rajon dhe në procesin e bisedimeve Kosovë- Serbi.

Në fakt, i dërguari i posaçëm Palmer ka deklaruar javën e kaluar se Shtetet e Bashkuara duan një zgjidhje që të jetë në pronësi lokale, që të jetë e qëndrueshme dhe e pranueshme për të dyja palët.

Për presidentin Thaçi, vetëm një marrëveshje që çon në njohje të ndërsjellë ka kuptim për popullin e Kosovës. Ai u shpreh: “Natyrisht se në kuadër të dialogut dhe negociatave që do të zhvillohen do të ketë opinione të ndryshme të cilat unë mendoj se në fund do të rezultojnë më një marrëveshje përfundimtare historike me njohje reciproke”.

Presidenti Thaçi gjithashtu u shpreh se mundësia e ndryshimit të kufijve nuk ka qenë kurrë në tryezën e bisedimeve. Kjo ide u hodh verën e vitit të kaluar si mundësi për të arritur një marrëveshje ndërmjet palëve. Presidenti serb Aleksandër Vuçiç ka theksuar se angazhohet për një vënie kufiri ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, që nënkupton ndarjen e Kosovës, ndërsa presidenti Thaçi kishte hedhur idenë për korrigjim kufiri që nënkupton sipas tij, bashkimin me Kosovën të Luginës së Preshevës, një rajon me shumicë shqiptarë në jug të Serbisë.

Presidenti Thaçi nënvizoi: “Kurrë nuk ka qenë në tryezë ndryshimi i kufijve. Integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pacenueshëm. Të gjithë ata që kanë folur për ndryshim të kufijve të Kosovës kanë prezantuar një mashtrim për opinionin publik me karakter elektoral. Territori i Kosovës është i paprekshëm. Por unë gjithmonë respektoj të drejtën e Preshevës, Medvegjës e Bujanocit që t’i bashkëngjiten Republikës së Kosovës, pa u cenuar asnjë centimetër i territorit të Kosovës. Të gjitha opinionet tjera janë gënjeshtra”.

Vazhdimi i bisedimeve Kosovë Serbi mund të pritet pas zgjedhjeve në Kosovë dhe diplomatët shpresojnë që kjo të ndodhë para se Serbia të hyjë në periudhën e zgjedhjeve që mbahen në pranverën e vitit të ardhshëm.

Burimi: VoA

e.ll./dita