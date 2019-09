Thellohet skandali i doktoraturës së drejtorit të “Antikomunizmit”

Nga Ilir Mborja

Pas publikimit të skandalit të vjedhjes intelektuale të Agron Tufës (Gazeta Dita, 3 shtator 2019) pritej prej tij dhe nga institucionet e akuzuara si të përfshira në këtë akt korruptiv (Dekanati, Rektorati, Ministria e Arsimit) një reagim zyrtar.

Por erdhën postime në Facebook dhe mesazhe në WhatsApp mbushur me fraza rrugaçërore kundër meje autorit të shkrimit, si dhe kundër gazetës “Dita”, ku botova shkrimin.

Drejtori i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit më shkruan e më shantazhon se po mbledh “fakte” për të shkuarën time dhe po bën gati “portretin” tim denigrues.

Nëse letrari dhe plagjiaristi shkencor Agron Tufa nuk e ka humbur plotësisht ekuilibrin mendor, dy gjasa ka në këtë mes:

Ose i akuzuari ndihet më i fuqishëm se ligji, ose nuk ka nga t’ia mbajë para fakteve të botuara dhe ka zgjedhur të heshtë për to e të merret me shantazhe.

Por heshtja për vjedhjen që kini kryer nuk është një opsion, zotëri.

Faktet flasin vetë, ju duhet të dilni para opinionit e të kërkoni të falur. Të thoni: Unë e bëra këtë, unë jam autori i këtij plagjiarizmi, ishte gabim, ishte një lajthitje, një papjekuri. Kjo do t’jua lehtësonte sadopak fajin e rëndë që kryet duke vjedhur pronën intelektuale të tjetërkujt.

Por ju nuk keni kurajë që ta bëni këtë. Dhe e dini vetë shumë mirë pse nuk mund ta bëni.

Nuk ka oqean që të lajë mëkatet tuaja plagjiariste: Pas denoncimit dhe ankimit të autorit të dëmtuar Dr. Aristotel Spiro, organet e Universitetit të Tiranës u vunë në alarm. Rektorati i përcjell shkresa Fakultetit Filologjik (me dekan Shezai Rrokajn); dekanati i përcjell shkresën departamentit (me shefe Dhurata Shehrin). Dh. Shehri ia përcjell fajin letrarit dhe shkencëtarit Agron Tufa: “Çfarë ke bërë, or Agron! Na nxore bojën…”…

Plagjiatura janë denoncuar edhe tek të tjerë këto kohë. Por rasti yt, Agron, është flagrant dhe nuk qëndron vetëm aty e keqja.

Ti je doktoruar më 18.02.2008 me temën “Mistika e Origjinalit”. Në atë kohë ti ishe pedagog me normë të plotë dhe jepje lëndën “Teknika e përkthimit”.

Kur u bëre Drejtor i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, sigurisht posti ta kërkonte të kishe gradën “Doktor” dhe shefja e Departamentit Dhurata Shehri e dekani Shezai Rrokaj ta dhuruan gradën shkencore me gjithë privilegjet ekonomike, paçka se nuk kishte asnjë fletë të shkruar, asnjë rresht…

Më 2015-n, kur u vendos rregulli që të gjitha doktoraturat të publikoheshin në internet, ti, Agron, mblodhe leksionet e përkthyera (?!) dhe për ta konkretizuar me një përkthyes shqiptar, zgjodhe Nolin dhe more me “Copy” “Paste” (pa thonjëza e pa asnjë shenjë reference) pjesën më të madhe nga kumtesa e Dr. Aristotel Spiros…

Ti, Agron, vodhe pronën intelektuale pa pasur përpara një kalendar siç është “e këshillueshme” për një plagjiat me zgjuarsi mbi mesataren. Ti harrove se kumtesa: “Fan S. Noli dhe shqipërimi si antinomi terminologjike” që Dr. Aristotel Spiro mbajti në Konferencën me rastin e 130-vjetorit të Nolit, zhvilluar në Universitetin “Fan Noli” të Korçës ishte më 2012-n, pra, katër vjet pas 2008-s, kur ty të bënë peshqesh doktoraturën.

Teksti i doktoraturës sate (shkarkuar më 09.05.2015), e përmbante plagjiarizmin nga teksti i Aristotel Spiros. Ndërsa, pas ankesës së tij, drejtuar rektorit të UT Dhori Kule, teksti i doktoraturës sate (shkarkuar më 08.06.2015), nuk e përmban plagjiarizmin…

Kalendari, Agron, kalendari!.. Mungesa e tij të mori më qafë ty, e bashkë me ty edhe Shezai Rrokajn e Dhurata Shehrin…

Ti, o letrari dhe shkencëtari ynë, që e di mirë se si e qysh e ke bërë plagjiaturën, çuditesh fillimisht e pastaj zemërohesh: “Heu, sa u vu n’internet e ma paskan gjet’!”…

Por ti gjen mirëkuptimin e departamentit e më pas edhe të dekanatit, ndërsa rektorati lan duart si Ponc Pilati: Derisa departamenti dhe dekanati të mbrojnë, le ta mbajnë ata përgjegjësinë!

Kështu, organizmat akademikë, Departamenti i Letërsisë, Dekanati i Fakultetit Filologjik, por edhe Rektorati i UT, në vend që të dënojnë plagjiarizmin (siç kërkon Kreu III, paragrafi 3 i Rregullores “Për etikën në veprimtarinë kërkimore dhe botuese”; shih Urdhri Nr. 105, datë 23.3.2012 i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Myqerem Tafaj), bëhen pjesë e skenarit kriminal për të mbështetur hajdutin intelektual. Sepse kanë bashkëpunuar në këtë vjedhje…

Në stilin e familjes mafioze, përdoruesi me emrin “rektorati” ndërhyn në kompjuterin e Universitetit dhe versionin fillestar të doktoraturës së Agron Tufës (prej 306 faqesh) e zëvendëson me një version tjetër prej 288 faqesh. Pra 18 faqe më pak se në versionin e ngarkuar fillimisht më 19 shkurt 2015 (shih sitin e UT: By rektorati on February 19, 2015 11:41 am in Departamenti the Letersise / no comments).

Siç e shikoni, Agron Tufa është kujdesur me këtë rast që të heqë edhe pasazhe të tjera, të cilat ishin në versionin e parë. Pra, letrari, shkencëtari, antikomunisti, por sidomos plagjiaristi pehlivan A. Tufa vazhdon të përpunojë tekstin e “doktoratës së tij” edhe 7 vjet pasi e ka “mbrojtur” (!!!). E gjitha kjo bëhet me mbështetjen penalizuese të autoriteteve drejtuese të Universitetit të Tiranës.

Një kontroll më i detajuar do të zbulojë edhe pasazhet e tjera që Agron Tufa ka hequr nga versioni i parë i ngarkuar në sitin e UT.

Na u ngjall edhe neve kërshëria për të parë tekstin e doktoratës së Agron Tufës. Dhe ja ku u çuditëm me zbulimet e mëdha që konstatuam në këtë që mund të quhet pa frikë një aferë e ndyrë mafioze kriminale akademike.

Çka konstatuam është shumë rrënqethëse. Plagjiarizimi në dëm të Dr. Aristotel Spiros ngjan si një pikë e vogël uji në oqeanin e skandalit që vërejtëm: Asnjë punë shkencore nuk vumë re në të ashtuquajturën doktoraturë të Agron Tufës.

Në vend të një punimi doktorature aty kemi tekstin e leksioneve të teorisë së përkthimit, edhe ato të përkthyera nga rusishtja. Aq i pakujdesshëm është treguar “shkencëtari” ynë, saqë e gjithë kjo histori do të ofronte një lëndë të pasur për një roman biografik humoristik (!). Në fund nuk ka denjuar t’i transkriptonte në gjuhën shqipe titujt e literaturës nga rusishtja, kopjuar me komandat “Copy” à “Paste”!

Sa kohë ju është dashur ta shkruani doktoraturën, zoti Tufa? Një ditë, dy ditë, apo dy orë? Ju e keni titulluar “Mistika e origjinalit”, titull i denjë për një artikull gazete dhe ajo që keni shkruar aty është thjesht historia e përkthimtarisë botërore dhe e teorive të sotme të përkthimit, që bota akademike i njeh mirë. Një punim doktorature, ku nuk ekziston asnjë kapitull përmbyllës me “Përfundimet”! Asgjë juaja nuk ekziston në të ashtuquajturën “doktoraturën” tuaj, zoti Tufa! As teksti i leksioneve të përkthyera të teorisë së përkthimit, as plagjiarizmat që keni përfshirë nga Dr. Aristotel Spiro e të tjerë autorë që ju e dini mirë.

Tani e keni kuptuar mirë ju, zoti letrar e “shkencëtar” e sidomos plagjiarist, se çështja nuk është vetëm për personin e quajtur Agron Tufa.

Ky skandal i vjedhjes intelektuale implikon rëndë drejtuesit e Fakultetit Filologjik të UT, Këshillin Shkencor të këtij fakulteti, si dhe udhëheqësin e temës dhe komisionin e dhënies së gradës “Doktor i Shkencave” një punimi të vjedhur, komprometues e të padenjë.

Jemi shumë kureshtarë të njohim se cilët ishin ata trima mentorë që nënshkruan të hartohet një doktoratë me këtë temë e që më pas nënshkruan si normal një punim që çdo gjë mund të jetë (p.sh. leksione studentësh), por kurrsesi një punim doktorature!

Populli ynë i varfër kursen nga buka e gojës për të mbajtur në këmbë arsimin kombëtar. U jep rroga kësaj fare pedagogësh e drejtuesish të paskrupull të tipit Agron Tufa, Shezai Rrokaj, Dhurata Shehri etj. Ndërsa këta nuk fryhen duke vjedhur (Tufa), duke u tallur me ligjet e shtetit dhe me përgjegjësinë akademike që kanë, duke nënshkruar dhënie titujsh e gradash (Rrokaj, Shehri).

Çdo familje mafioze do t’i kishte zili këta kontrabandistë të arsimit dhe shkencës.

Por dëmi që i bëjnë vendit e kombit hajdutët intelektualë si Agron Tufa është kolosal. Nuk janë më pak të rrezikshëm se trafikantët e prostitutave e të drogës, kriminelët e infiltruar në parlament, apo hajdutët e bankave.

Se ja, frytet po i shohim shumë qartë. Hajdutë intelektualë të këtij tipi rastis që të bëhen drejtorë organizmash shumë sensibël si Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, një institucion ku kërkohen aftësi të mirëfillta shkencore (dhe juridike!) dhe gjykime të urta e pa pasione. Por këtë mund ta bëjnë njerëz seriozë e me integritet moral dhe jo vjedhës të pronës intelektuale si plagjiaristi Agron Tufa.

Zoti Tufa! Keni tani rastin të bëheni një trim i vërtetë: Dilni përpara opinionit dhe kërkoni ndjesë publike për mëkatet tuaja intelektuale, për vjedhjen e mashtrimin me doktoraturën tuaj. E bashkë me ju të kërkojnë ndjesë edhe Rrokajt e Shehrat, nëse kanë kurajon ta bëjnë.

Kjo do të lehtësojë shumë shpirtin tuaj të demonizuar nga plagjiarizmi, por do të japë një fije shprese për të ardhmen e këtij vendi: të Shqipërisë ku respektohet puna dhe djersa e tjetrit dhe produkti intelektual konsiderohet i shenjtë dhe i patjetërsueshëm.

Shënim i autorit për redaksinë: Ju falënderoj për botimin e shkrimit tim më 3 shtator. Këto janë mesazhet e z.Agron Tufa pas botimit të atij shkrimi në telefonin tim dhe në Facebook. Ndërkohë miq të mi më thonë se ai ka filluar të interesohet “për të shkuarën time”. Ai sigurisht që është tronditur nga akuza dhe po shpif e sajon broçkulla pa lidhje me plagjiaturën (e kryer 7 vjet më pas), e cila del se është edhe më e madhe. Ai ka hequr nga siti i parë 18 faqe, kumtesa e z.Aristotel Spiro ishte 4 faqe. Dmth ka hequr (unë i kam të fotografuara të dyja) edhe 14 faqe. Ndaj hulumtova dhe bëra gati përgjigjen e mësipërme. Ndërkohë për transparencë me lexuesin, po ju kaloj dhe mesazhet :