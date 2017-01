Theresa May paralajmëron një ndarje “të pastër” me BE-në

Kryeministrja Theresa May pritet të paralajmërojë një ndarje të “pastër” me Bashkimin Europian në fjalimin e shumëpritur mbi Brexit që do të mbajë sot në Lancaster House në Londër.

“Nuk do të kemi anëtarë të pjesshëm dhe asgjë tjetër që na lë gjysmë brenda dhe gjysmë jashtë”, pritet të thotë liderja konservatore.

Sipas BBC, May do të dërgojë një mesazh për udhëheqësit e tjerë europiane, ku do të bëjë të qartë se Londra dëshiron që të ketë sa më pak barriera në fushën ekonomike mes ishullit dhe kontinentit dhe se nuk do të pranojë asnjë ‘anëtarësim të pjesshëm’ në BE.

Dawning Street njofton se May do të bëjë publike 12 objektivat e Britanisë së Madhe në negociatat e vështira me Bashkimin Europian.

Qeveria britanike ka bërë publike disa prej objektivave që synon të arrijë me Brexit. E para është kontrolli i plotë i kufijve dhe tjetra akses në tregun e përbashkët europian.

Bisedimet formale për Brexit mes Londrës dhe Brukselit pritet të nisin në muajin mars.