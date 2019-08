Thirrja për protestë paqësore e PD Shkodër: Mos luaj me zjarrin

Ditën e hënë në orën 11:00 në ambientet e Universitetit të Shkodrës, prefekti i qarkut ka thirrue mbledhjen për konstituimin e Këshillit Bashkiak të Shkodrës. Në përgjigje të kësaj, Partia Demokratike Dega Shkodër, nëpërmjet një postimi në faqen e saj në rrjetin social Facebook, i ka bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në një protestë paqësore të hënën në 10:00 për mbrojtjen e vlerave të demokracisë e dinjitetit.

Në deklaratën e postuar nga PD Shkodër thuhet se konstituimi i një këshilli ilegjitim dhe aq më pak në rektoratin e Universitetit të Shkodrës është i papranueshëm.

Duke kujtuar 2 prillin e 30 viteve më parë, PD Shkodër nuk heziton t’i bëjë një thirrje edhe kryeministrit Rama me fjalët: “I bëjmë thirrje Edi Ramës të mos luajë me zjarrin, të mos luajë me Shkodrën! Shkodra do të dijë sërish t’i dalë për Zot vetes”.

Deklarata:

Partia Demokratike, dega Shkodër ditën e nesërme në orën 10:00,para Prefekturës do të organizojë një protestë paqësore për mbrojtjen e vlerave të demokracisë e të dinjitetit tonë si qytetarë të Shkodrës.

Ne nuk duhet asesi të pranojmë konstituimin e një këshilli ilegjitim e aq më pak në rektoratin e Universitetit “Luigj Gurakuqi”. Aty ku krejt pranë, 30 vite më parë jemi mbledhur të gjithë pa asnjë ndasi politike, të majtë e të djathtë për rrëzimin e regjimit komunist. Pikërisht vendin që me 2 Prill, 4 dëshmorët e Demokracisë e lanë me gjakun e tyre e ku qindra të tjerë u plagosën. Rilindasit zgjodhën ish komitetin e partisë për të konstituuar këshillin ilegjitim vetëm për të provokuar qytetarët e Shkodrës. Ne nuk mund të pranojmë të jemi dëshmitarë të vendosjes së një tjetër regjimi. I bëjmë thirrje Edi Ramës të mos luajë me zjarrin, të mos luajë me Shkodrën! Shkodra do të dijë sërish t’i dalë për Zot vetes.

Prandaj i ftojmë të gjithë të bashkohen me ne, për dinjitetin e qytetit tonë, për dinjitetin e Shkodrës !

