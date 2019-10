Thirrje atyre që kanë mbetur në partinë që thotë se përfaqëson të majtën

Nga Viktor Malaj

“Një korporatë private, ta zëmë General Electric, është në të vërtetë një tirani e pastër… Kur institucione të tilla kontrollojnë edhe qeverinë, hapësirat për vendimmarrje popullore ngushtohen shumë. Kështu, jo vetëm ngushtohen hapësirat për vendimmarrje popullore por gjithnjë e më shumë vendimet do të bien në duart e tiranive private” – Noam Çomski*

Para pak kohësh, një projektligj për krijimin e një Korporate Investimesh Shqiptare u diskutua në komisionin përkatës parlamentar dhe iu kalua për diskutim dhe miratim Parlamentit. Megjithëse njohuritë e mia ekonomike janë sipërfaqësore, projektligji në fjalë më krijoi shumë paqartësi dhe më ngjalli shumë mospajtime. Dhe këto mospajtime kanë të bëjnë jo vetëm me aspekte të veçantë të ligjit por, mbi të gjitha, me pyetjet:

Ç’punë ka një qeveri apo parlament i zgjedhur nga populli të krijojë korporata private apo gjysëm private të natyrës tregëtare dhe aksionare ku vetë shteti do të bëjë pjesë thjesht si një aksioner? Si mundet që qeveritë të votohen nga qytetarët për t’iu shërbyer interesave mbarëpopullore dhe mbrojtjes së pronës së tyre të përbashkët (publike) dhe, nga ana tjetër, t’i transferojnë këto prona në zotërim të një shoqërie biznesi? Deri në çfarë shkalle mund të përputhen misioni (të paktën, i premtuar) i qeverive për t’i shërbyer interesit publik dhe misioni thjesht tregtar dhe materialisht fitmprurës i kompanive private? Përse populli shqiptar duhet të paguajë administratat e ministrive të ndryshme të Ekonomisë, Financave, Zhvillimit Rural e Mjedisit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Zhvillimit Urban e Turizmit etj. dhe, nga ana tjetër, shumicën e këtyre problemeve do ta marrka përsipër një Korporatë Investimesh?

Sipas bindjes time, krijimi i një korporate të tillë është i panevojshëm dhe i dëmshëm. Ngritja e një korporate të tillë, madje me kapital bazë fillestar nga buxheti i shtetit, dhe ku qeveria përfaqsohet me vetëm një anëtar në të gjithë organizmat drejtues të saj, e shëndërron qeverisjen, cilado qoftë ajo, në vasale të nënshtruar të kësaj kompanie gjigande thuajse tërësisht private. Dhe, jo vetëm kaq por interesat themelore të qytetarëve do ua nënshtrojë interesave finaciare dhe fitimprurëse të “aksionarëve” të tjerë të sferës private.

Historia e botës kapitaliste, duke përfshirë edhe vendet perëndimore, ka provuar pa mëdyshje se korporatat e fuqishme tërësisht private i kontrollojnë, nënshtrojnë dhe, madje, orientojnë shumicën e politikave dhe të sjelljeve të qeverive, të zgjedhura për t’i shërbyer interesit të përgjithshëm, por praktikisht të vëna në shërbim të interesave të kapitalit.

Si mundet që (sipas projektligjit) thuajse të gjitha pronat publike të përqendrohen në duart e korporatës ndërsa pushteti vendor, madje, edhe ai qendror të kenë “çelësat e kashtës” lidhur me administrimin e pronave publike? Në projektligj nuk thuhet se sa do të jetë përqindja e aksioneve shtetërore të korporatës, por sanksionohet se ministri i ekonomisë e përfaqson shtetin si pronar të aksioneve.

Në të gjitha kompanitë private dhe veprimtaritë e biznesit ai që ka paketën kryesore të aksioneve vendos për shumicën e problemeve të sferave finaciare dhe politikave investuese. Kjo qartësisht do të thotë se ai nuk vendos për të plotësuar interesat e shoqërisë por interesin e xhepit të vet, jo rrallë në kurriz të shoqërisë.

Megjithëse në projektligj pohohet se shteti do të jetë vetëm njëri nga aksionarët dhe burimet e financimit aty thuhet se objektiv i Korporatës do të jenë investimet në interes të shtetit shqiptar. Kjo gjë shfaqet edhe më kontradiktore dhe e pabesueshme kur tek parimet e veprimtarisë së korporatës vihet edhe “Pavarësia në vendimmarrje… dhe propozimin e projekteve të investimeve”. Tani, edhe e pavarur, edhe në shërbim të interesit tim kjo nuk shkon. Nuk do shumë mend të kuptosh se politikat e një korporate të tillë do të udhëhiqen dhe anojnë nga interesat fitimprurëse të aksionarëve dhe bashkëpronarëve.

Duket e pamundur të ndodhë që një korporatë investimesh (si çdo shoqëri tregëtare), edhe të respektojë parimin e konkurrencës së lirë në procedura e treg, por edhe të ndjekë parimin e politikave të përgjegjësisë sociale. Madje, vendosja në projektligj fillimisht e parimit se “Korporata e Investimeve nuk do t’iu bindet normave të prokurimeve publike” hedh shumë hije dyshimi mbi qëllimet dhe moralin e krijimit të kësaj korporate.

Aty thuhet se “Korporata gëzon të drejtën e marrjes së kredive nga institucionet financiare” dhe pastaj pohohet se “Detyrimet financiare të korporatës nuk i transferohen buxhetit të shtetit”. Kjo në dukje e shmang shtetin për të paguar detyrimet e Korporatës, por vështirë të besohet që shoqëritë tregtare aksionare funksionojnë në një mënyrë të tillë që fitimin dhe dështimin të mos i kenë të përbashkët në raport me kapitalin dhe kontributin e bashkëpronarëve apo aksionarëve.

Pohimi i një zyrtari të lartë të qeverisë se në rast falimentimi shteti mban përgjegjësi, por nuk pëson dëme financiare është tërësisht mashtrim. Vendosja tek kapitulli i funksioneve i të drejtës së Korporatës për ta dhënë pronën me qira, shitur etj. dhe, nga ana tjetër miratimi si funksion i saj i financimit apo bashkëfinancimit të projekteve të investimeve në prona shtetërore dhe/ose private krijon dyshimi mbi mundësinë e shpërdorimeve të pronave publike, si dhe grabitjen e pronave private me pretekstin e zhvillimit të projekteve investuese.

Nëse ky ligj do të miratohet ka shumë të ngjarë të krijohet një grabitës gjigand i pronave tona të përbashkëta dhe i shumë pronave private i cili do ta kamuflojë veprimtariën e tij gllabëruese me “interesin publik”, ndërkohë që në fakt do të jetë në shërbim të interesave të një grushti individësh. Ky gjigand do t’i nënshtrojë të gjitha qeveritë shqiptare dhe do të ketë gjithnjë mbrojtjen e qeverive që ne i zgjedhim për të na shërbyer neve, por që do të bëhen armë në duart e oligarkëve për të na nënshtruar.

Qeveria shqiptare dhe shumica parlamentare duhet të heqin dorë nga kjo nismë dhe ky projektligj pasi ka shumë të ngjarë t’i sjellë dëme popullit dhe ka akoma më shumë të ngjarë ta vendosë qeverinë në pozicione antipopullore që mund të çojnë në konflikte që iu shihet fillimi por jo fundi.

Është e palejueshme që një shumicë parlamentare që pretendon se është e majtë, që është krijuar me shumicën e votave të së majtës shqiptare, të ndërmarrë nisma dhe të miratojë ligje të tilla që nuk i lidh asgjë me popullin në tërësi dhe me interesat e shtresave të majta në veçanti.

Mendoj se zbatimi i politikave të tenderimit dhe, sidomos, atyre të PPP-ve del dhe tepron që me buxhetin e shtetit, me paratë e popullit shqiptar të majmen një grusht individësh dhe nuk ka nevojë të shndërrohet qeverisja në korporatë dhe ekonomia kombëtare në biznes privat.

Prirja dhe mania e Kryeministrit për ta bërë gjithçka private dhe për të kanalizuar sa më shumë para tek sa më pak individë duhet të ketë një kufi dhe t’i vihet një kufi. Shqipëria nuk është pronë private e qeverive dhe as e kryeministrave.

Të ndjekësh politika antipopullore të përqëndrimit dhe “kultivimit” të parave tek pak individë dhe, nga ana tjetër, t’i mbledhësh këta “mundqarë”, t’iu qash hallin se vetëm ti i kupton vuajtjet dhe mundimet e tyre për t’u pasuruar dhe t’iu bësh thirrje për të krijuar Fonde për të Varfërit, kjo është tallje cinike. Të përpiqesh që shfrytëzuesit tanë, keqpaguesit tanë dhe shtrenjtshitësit tanë t’i paraqesësh si humanë, bamirës, zemërgjërë etj. është një veprim që të ngjall neveri.

Dhe, përpara se neveria të kthehet në urrejtje i duhet vënë gishti kokës, jo vetëm nga kryeministri por, sidomos, nga ata pak individë me bindje vërtetë socialiste që kanë mbetur në partinë që na thotë se përfaqëson të majtën.

Me bindjen më të thellë dhe seriozitetin më ekzigjent po iu them të gjithë atyre individëve, qeverisës ose të fushës së biznesit, që mund të kenë qëllime djallëzore në krijimin e të ashtëquajturës “Korporata e Investimeve Shqiptare” se mund të vijë dita ta pësojnë pa kthim aventurën e përvetësimit të pronës publike dhe private.

Çdo durim e ka një kufi dhe përrallat propagandistike nuk mund ta topisin pafund durimin. Prandaj shumica parlamentare nuk duhet t’ia lejojë vetes të bëhet, siç thoshte z. Milo, “një tufë delesh” dhe t’i thotë lepe-peqe çdo ëndërre të Kryeministrit apo atyre që fshihen pas tij.

Mungesa e përgjegjësisë individuale dhe kolektive mund të ndëshkohet shumë shpejt. Le ta mbajnë parasysh se: sa më shpërthyes të jetë humbja e durimit, aq më të paparashikueshme bëhen format e ndëshkimit.

*Noam Chomsky – Gjuhëtar, filozof dhe aktivist politik në SHBA.