“Thuaji shqiptarëve kush të ka marrë peng”. Deklarata e djeshme e Metës për Bashën dhe një analizë pyetjes: A ka krisje PD-LSI pas agjërimit trevjeçar?

Nga Bedri Islami

Pas thirrjes së djeshme të presidentit Ilir Meta drejtuar shefit të opozitës, Basha “thuaji shqiptarëve kush të ka marrë peng”, që më pas u përpoqën ta mbulonin me gjethe fiku, është krejt e qartë se mes dy forcave kryesore opozitare, LSI-së, të prirë de fakto nga Meta dhe PD-së, ku ende Basha njihet si lideri i saj, urat po hidhen në erë dhe ndarja bëhet gjithnjë e më e thellë.

Në fakt, e çara ka ekzistuar që herët, më saktë ajo është që në ditën apo natën kur shefi i opozitës papritmas mori vendimin më kontravers që mund të ketë ndërmarrë një njeri që synon të jetë kryeministër: daljen nga parlamenti dhe kalimin në një opozitë rruge, me flakadan dhe molotovë, të cilat mbylleshin pikërisht në kohën e gjumit të parë.

Jam i bindur, kjo edhe nga informacionet brenda dy selive, se largimi nga parlamenti ishte molla e parë e sherrit. Në një bisedë me dy ish deputetë të larguar, njëri nga të cilët ishte i LSI-së dhe tjetri i PD-së, që të dy politikanë me përvojë që nga fillimet e jetës plurale, me të cilët po qëndroja i ftuar nga një forcë politike jashtë Shqipërisë, në pyetjen time, nëse e dinë se kanë bërë faj të ndjeshëm politik që janë larguar nga parlamenti, ndërsa deputeti pëdëist e pranoi me gjysmë zëri, kolegu i tij i LSI-së shtoi me sarkazëm se këto ende nuk e pranojnë haptas dhe se na morën edhe ne rrokopujë me vete.

Tani gjërat janë më hapur. Atë që ende nuk e pranon Kryemadhi, e theksoi Meta dhe burimi është i njëjtë. Sado që Meta mund të dojë më shumë Margeritën se sa Monikën, problemet e hallet i qan me këtë të fundit, ashtu si edhe përfitimet i ka me të.

Bashkimi i tyre i përkohshëm ishte nga e keqja, ndarja e tashme është vazhdim i asaj që ka patur duk që në zgjedhjet e vitit 2017, kur të dy forcat iu vërsulën aq fort e pa masë njëra-tjetrës, sa vetëm halli i “gogolit” Rama kishte mundur t’i bashkojë përkohësisht.

Nëse Basha do të kishte bërë një anketim serioz brenda partisë së tij se si e presin një bashkëlidhje me LSI-në, e sigurtë është se as dy për qind nuk do e kishin përkrahur. Pavarësisht dashurisë së vonë mes Ilir Metës dhe Berishës, kjo nuk ka ngjitur kurrë tek njerëzit e zakonshëm që ende besojnë tek rikthimi i PD-së në pushtet dhe aspirojnë për një ditë të tillë.

Shkaku i vetëm themeltar qëndron pikërisht në prakticizmin e paskrupullt të LSI-së, kur është në pushtet dhe braktisjen po aq të paskrupullt kur e merr vesh se nuk do bashkëqeverisin në të ardhmen.

Në të vërtetë, PD dhe LSI në rrugëtimin e tyre politik kanë të përbashkëtat e tyre, ashtu si dhe ndasitë.

PD dhe LSI më tepër se parti politike janë tashmë forca komerciale, të angazhuara në botën e financës dhe të drejtuara nga figura politike që, po ashtu më shumë se me politikën, kanë të bëjnë me financat. Liderët e saj, po ashtu, në të dy krahët, kanë mbi vete mëkate që rëndojnë në besueshmërinë, për të shkuar më tej, ata e kanë humbur besimin se mund të ndryshojnë.

Afera, jo e tejshkuar e Rrugës së Kombit, ku shifrat e abuzimit kalojnë 230 milionë euro, e kaluar përmes një alibie qesharake, me procedurë të vonuar, duke krijuar precedentin më të rrezikshëm që sunduesit politikë mbizotërojnë gjykatat, për fat të keq, është e njëjtë me aferën zëvendës-kryeministrore të Metës, kur pamjet e shfaqura me figurë dhe me zë, të saktësuara nga një strukturë serioze si FBI, hidhen poshtë nga gjykatat dhe ndërhyrja e hapur e Berishës, në një darkë para gjykimit, me alibinë qesharake dhe fodulle se bijës së vogël të çiftit i pëlqen të flasë për politikë!!

Nganjëherë në tryezën e korrupsionit ka vend për të gjithë, herë të tjera vendet janë zënë. Në qeverisjen e përbashkët deri në vitin 2013, LSI zuri kryet e vendit, vendosi nën sqetull gjithë botën e financave dhe hovi i madh i saj ishte jo vetëm gllabërues, por edhe lakmitar.

Të dyja forcat mbështetën fuqishëm në falangat e tyre politike e jo vetëm politike. Nëse PD krijoi një divizion, të quajtur me emërin e hajdarit, LSI e ka kthyer prej kohësh kampingun e jalës si një vend për shpërlarje truri, ngritje të metingashëve nga gjenerata e re, joshja ndaj të cilëve kalon nga punësimi, dhe përfshirja në një botë që shumë lehtë mund të përshfaqet në agresivitet.

Mjafton të ndjekësh përshfaqjen e deputeteve të reja nga LSI, ende studente, ku egërsia dhe brutaliteti ngjan me “të fortët” e rrugëve, dhe kjo është shfaqje besnikërie.

Të dy familjet opozitare jetojnë në vila luksoze, përmes kalimeve tejet të dyshimta financiare, bëjnë një jetë përrallore në resorte luksoze dhe sado që të përbetohen se e kanë portofolin bosh, gjendja e tyre njihet fare mirë dhe pak sheikë mund të kenë luksin e tyre. Duke qëndruar mbi shtetin, kur ishin në pushtet dhe duke e injoruar shtetin, kur janë në opozitë, ata janë mbivendosur mbi të dhe lufta e tyre e fjalëve me oligarkët i ngjan luftës me mullinjtë e erës që bënte Don Kishoti i urtë.

Shpesh herë mendohet se ndarja mes dy forcave politike është nga disa qëndrime të ndryshme, të cilat lidhen herë me të kaluarën dhe herë të tjera me përcaktimet kryesore në strategjitë e përdorura.

LSI është shfaqur si një forcë politike pro Luftës Antifashiste dhe presidenti Meta po sjell gjithnjë e më shumë shembuj nga kjo luftë dhe figurat e njohura të saj, që nga Vojo Kushi dhe Margerita Tutulani, ndërsa PD është që në krye të herës kundër saj. Njëra palë synon votën e atij kontigjenti i lodhur nga qëndrimet kontradiktore të Ramës ndaj kësaj lufte, sidomos sjellja dhe vendosja e eshtrave të Mit’hat Frashërit përmes një ceremoniali shtetëror, ndërsa krahu tjetër, PD-së synon votat e atyre që i qëndruan komunizmit dhe u ndëshkuan ashpër për bindjet dhe vizionin e tyre.

Kaq është. Më tej, që të dy forcat politike, edhe kur kanë qenë në pushtet, edhe kur kanë qenë në opozitë, nuk kanë bërë gjë as për dëshmorët e Luftës Antifashiste, dhe, për fat të keq, as për të përndjekurit politikë. Loja ka mbaruar me numërimin e votave dhe ka pritur rifillimin në afrimin e zgjedhjeve të reja.

Përplasjet e tjera ndasore mund të jenë vetëm për postet qeveritare.

Tani jemi para një gjendje të re. Pasi agjëruan sëbashku për më shumë se tre vite, tani çelën dhe nuk e çelën për së mbari.

LSI ka dilemën e saj për të ardhmen. Ajo ende nuk e di se si do të jetë reagimi ndaj saj, kur dy forcat e mëdha mund të konkurrojnë në vete, pasi, përmes një marrëveshje të heshtur, por të ditur, hoqën lehtësisht vagonët e koalicioneve, nga të cilët përfitonte vetëm LSI.

Pavarësisht tonin mburravec se fitorja do të jetë dërmuese dhe se LSI do të jetë forcë e parë, gjërat janë të njohura: nëse LSI nuk ka pushtet, ajo nuk ka as ndjekës. Nëse ajo nuk ndan vendet e punës, ajo braktiset. Pa vizion tjetër, pa ide të qarta, as të majtës dhe as të djathtës, me një figurë politike që më kot mundohet të jetë karizmatike – në fakt shumica do të gëzoheshin nëse do të largohej krjtësisht nga politika- me njuë skuadër të lodhur, ku më “i forti” përshfaqet Petrit Vasili dhe ku mendjet kanë heshtur përmes detyrimit, ajo e di se ka para vetes zymtësi dhe pasiguri.

Njeriu që e di më së miri këtë është Ilir Meta. Politikan me nuhatje, ai ndjen braktisjen ndërkombëtare po aq sa edhe brenda vendit të tij; ai e di mirëfilli se njeriut që nuk i beson as kur e pyet se sa është ora, nuk mund t’i besohet për ndërtimin e një të ardhme; ai e di krejt mirë se Basha nuk është Berisha që e kishte gjithë PD në grushtin e majtë, për të goditur kundërshtarët me grushtin e djathtë; ai e di se meskiniteti është i pranishëm dhe se nuk mund të bëjë krushqi me kunatin e Bashës për të siguruar një vend në të ardhmen. Kunati e ka dorën e rëndë, thonte Ruli katër vite më parë, Meta e lëshon me vështërisi atë që ka fituar pa mund.

Meta di më shumë se sa thotë ngutshëm dhe përpiqet të ndreqë zëdhënësi i tij pak më vonë; ai e di se diku dhe dikush e ka marrë peng Bashën, i cili nuk po bëhet lojë e tij dhe nuk po shpall luftën e tretë kundër të gjithëve. Basha, nga pamja mund t’i ngjajë Enver Hoxhës, por shtatin e tij po kërkon ta marrë Meta dhe kjo nuk është një lojë ku Basha mund të futet qorrasi.

Punët e tij të para janë bërë me ndërkombëtarët dhe e di fare mirë se sa shpejt një kundërshtar i tillë mund të krijojë një dosje, gjë të cilën, si duket, e kanë krijuar tashmë për Metën. Përshfaqja e saj, qoftë edhe heshtur mund të ketë trazuar Ilir Metën, por kjo është loja që nuk i shkon për shtat Bashës.

Me LSI ai u bë bashkë nga halli, jo nga qejfi. Ajo që i ndan është më e madhe se ajo që i bashkon. Për Bashën kjo mund të jetë loja e tij e fundit si lideri i opozitës, por është aq i mençur sa të mendojë qetësisht daljen, duke ruajtur për vete fronin. Meta dhe Kryemadhi, nëse humbin, ata humbin gjithçka dhe kjo ndjell frikën.

Ka një fakt të habitshëm, që mund të vërehet lehtësisht. Prej më shumë se dy muajve shefi i qeverisë, Rama, që është edhe shefi politik i partisë në pushtet, ka përcaktuar komisarët e tij politik në qarqe, ka mbledhur bashkiakë dhe kryebashkiakë, financues dhe sipërmarrës, njerëz të njohur dhe militantë, pjesë e të fortëve, ka përcaktuar objektivin e tij se çfarë synon dhe me siguri i ka vënë secilit kryebashkiak dhe drejtues qarku atë që duhet të sjellin në kutitë e votimit. Pra, ai ka vrapuar të zërë fushën e lojës.

Nga ana tjetër, vështirë të besohet, PD ende nuk ka deleguar në qarqet kryesore njerëzit e saj, ajo vazhdon të bëjë shfaqje të tipit babale, megjithëse disa nga denoncimet e saj qëndrojnë; është futur në vorbullën e përcaktimit të kandidaturave të ardhshme për deputetë shumë muaj përpara, të cilat do të jenë një fiasko, pasi përsëri, sipas marrëveshjes së heshtur, deputetët e ardhshëm do të përcatohen nga shefi i partisë.

Duke i ditur dy qëndrimet e fundit politike, lëvizjet e Ramës dhe status quonë e Bashës, Meta kërkon të dijë se kush e ka marrë peng shefin e opozitës, duke shpallur ndarjen që dihej dhe që pritej.

Do të jetë një betejë e ashpër: dy forcat e mëdha do të jenë deri në lodhje për të arritur të parët deri në finish, ndërsa e treta për të mbijetuar. Këto të fundit janë edhe më rrezikshëm, pasi dihet, binaja rrezikun më të madh e ka kur nis shembja e saj.

Botuar në DITA. Ndalohet ribotimi i plotë apo i pjesshëm pa lejen e redaksisë dhe pa citimin korrekt e të dukshëm të burimit