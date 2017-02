Thyerja e tabusë Berishiste

Nga Bedri Islami

Shkëlzen Berisha ishte thirrur dje për të dëshmuar para Komisionit Parlamentar, i cili po heton çështjen CEZ. Në dukjen e parë gjithçka është e natyrshme, sepse, si çdo njeri tjetër në këtë vend, edhe ai ka detyrimet dhe të drejtat e tij. Si dhjetëra e dhjetëra të tjerë.

Megjithatë nuk është kështu. Është hera e parë që një pinjoll nga një familje kryeministrore, pikërisht nga një familje që në tetë vitet e fundit të qeverisjes ishte bërë si hije kryeministrore, thirret të dëshmojë, dhe, për më tepër, pranon të shkojë për të dëshmuar.

Nuk më intereson alibia e tij për të mos u betuar dhe për të ndërprerë dëshminë e tij. Ai stan, atë bulmet ka, thotë një fjalë e hershme dhe, si bëri i ati, do të bëjë edhe i biri.

Në mos një ditë, një ditë tjetër, edhe ai do të detyrohet të betohet, pasi, për fat, edhe pse kishte dikur qeverinë në dorë, nuk kishte çdo njeri në këtë vend.

Kishte shtetin nën këmbët e tij, por koha nuk do të ishte e tij.

Ndoshta, si ndodh zakonisht, dëshmia e tij, edhe nëse betohet, do të jetë krejt e rreme dhe maskaradë, si është çdo gjë në jetën e këtij pinjolli. Do të ndodhë, si edhe më herët, që ai nuk e njeh as Nuelin, as nuk ka dëgjuar për CEZ, as nuk ka qenë në Pragë, as nuk ka përfituar, as nuk ka pasur sinonimin e “sy peshkaqenit” apo të “ njeriut me çantë”. Të gjitha mund t’i mohojë, për të gjitha do të mund të gjejë një alibi, por kjo nuk është e rëndësishme.

E rëndësishme është se akulli u thye, tabuja u prish. Njeriu, për të cilin, babai kryeministër të bënte gjëmën, të kërcënonte se të bënte fytyrën më të zezë se sholla e këpucës, birboja për të cilin babai-shef qeverie kërcënonte gjyqtarë e mohonte baxhanakë, është i detyruar të fillojë të njohë ligjin, edhe pse ky është vetëm një komision parlamentar, i cili, le të besojmë, nuk do të përfundojë si ato komisionet e famshme të babait të tij, për të fshirë gjurmët e ujkut, si ndodhi me komisionin e famshëm halimian për 21 Janarin, apo për masakrën e Tivarit – një shpërblim për padronët në Beograd, të cilët, më në fund, gjetën një alibi për vrasjet masive ndaj shqiptarëve.

Thyerja e akullit është shenjë e mirë, por jo gjithçka. Nëse një djalë, thellësisht mafioz në të gjithë jetën e tij, nuk e njeh parlamentin shqiptar, atëherë ai nuk ka mësuar ende asgjë nga ligji dhe e drejta në këtë vend.

Berisha junior nuk është thirrur asnjëherë të dëshmojë, edhe kur rastet kanë qenë flagrante dhe të lidhura drejtpërdrejtë me emrin dhe praninë e tij.

Nuk është thirrur as për Gërdecin, megjithëse kishte një dëshmi të qëndrueshme kundër tij: bisedën telefonike me Delijorgjin, pronarin e dukshëm të Gërdecit, kur ende në atë vend po shpërthenin minat, që ushtria i kishte dërguar aty nën kërcënimet e Berishës së vockël.

Nuk është thirrur të dëshmojë as për pasurinë marramendëse që ka vënë, pa e ditur askush se cili është burimi i tij dhe asnjë nuk ka tentuar ta bëjë këtë.

Nuk është thirrur të dëshmojë për vilën ku jeton, për shumat e derdhura në butikët e “breçkave”, për udhëtimet e pa fund, për takimet e fshehta, për aferat e dyshimta.

Sepse, si e gjithë familja e tij, ai ka qenë mbi ligjin. Ka qenë mbi shtetin. Ka qenë mbi qeverinë. Ka qenë urdhëruesi i ministrave, i gjykatave, i prokurorëve, i presidentit. Ai e ka perceptuar shtetin si një dysheme nën këmbët e tij, e cila duhet ta kishte për nder që ai shkelte mbi të.

Ministra të tërë, me të gjithë dikasteret e tyre, ishin vënë nën urdhrat e njomëzakut Berishë, i cili, edhe atë pak hije ndershmërie që kishte mbetur mbi të atin para se të vinte në pushtetin e vitit 2005, ia copëtoi përdhunshëm.

Kjo ishte tabuja e thyer, më e rëndësishmja në të gjithë këtë ngjarje me fëmijë personalitetesh, të cilët të bëjnë gjëmën.

Berisha i vockël nuk pranoi të betohej, duke gjetur si alibi praninë e kryetarit të komisionit parlamentar, Taulant Balla, me të cilin ka pasur përplasje dhe të cilin, gjykatat e babait, sipas urdhrit të djalit, edhe mund ta kenë dënuar për “shpifje” ndaj këtij birboje.

Nuk besoj se ka njeri në këtë vend që beson se ky Berishë është i ndershëm dhe kaq i dinjitetshëm. Por kjo është një çështje kohe. Një ditë do të betohet, ndoshta ky do të jetë vetëm fillimi i një sërë betimesh dhe përbetimesh që do të bëjë në jetën e tij.

Jam i bindur se ndodhet në gjendjen më të tronditur të një njeriu që, pasi kishte nën këmbë shtetin, merr vesh se pushteti i tij merr rrokullimën.

Do të jetë ndoshta vetëm fillimi i kësaj rrokullime. Dhe le të besojmë se do të ndodhë kështu.

Për sot është i mjaftueshëm fakti që ai u thirr të dëshmojë.

Një ditë do të bëjë edhe betimin.

Mos u habisni.

Spurdhjakët përgjithësisht janë frikacakë të mëdhenj. Sidomos kur bien nga fiku i pushtetit.