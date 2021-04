“Ti vendos!”, Soreca mesazh qytetarëve: Vota është e juaja, askush nuk mund t’ua marrë. Keni fuqinë të vendosni kush do ju përfaqësojë

Teksa na ndajnë vetëm dy ditë nga zgjedhjet e 25 prillit, ambasadori i BE në Tiranë Luiigi Soreca ka dhënë një mesazh për qytetarët shqiptarë, që të dalin në votime.

Përmes një postimi në ‘Twitter’, Soreca thekson se qytetarët kanë fuqinë të vendosni kush do i përfaqësojë.

“Më 25 prill pushteti demokratik është në dhënien e votës tuaj lirshëm dhe me integritet. Kjo është mënyra se si ju tregoni se kujdeseni për komunitetin tuaj, familjen tuaj dhe të ardhmen tuaj. Kjo votë është juaja, askush nuk duhet ta marrë atë nga ju. Bashkimit Evropian do të qëndrojë pranë jush në ditën e votimeve. Ti vendos! Ti Vendos!”, shkruan Soreca.

“On 25 April, you have the power to decide who will represent you in the next Parliament, who will make the laws that will affect your life and who will decide on reforms needed for Albanian’s🇦🇱 EU integration. You decide!” EU Amb. @LSorecaEU 🇪🇺. Watch his full message👇 pic.twitter.com/NOls9uikIc

