Ti vlen, por si “idiot i dobishëm”

Nga Jorgo Mandili

“Është e drejtë e njeriut të politikës dhe e njeriut të krijimtarisë mendore, të bëjë me veten e tij krejt ç’ka do, ç’ka ia do mendja dhe ç’ka ia do qejfi, por të bëjë me veten e tij krejt ç’ka do, ç’ka ia merr mendja dhe ia do qejfi pa e detyruar tjetrin, pa cenuar të drejtat, pa cenuar sigurimin, pa cenuar jetën e tjetrit, pa cenuar të mirat e përgjithshme” /Rexhep Qosja

Mundet që një individ i zakonshëm të katapultohet në një pozicion publik të rëndësishëm, qoftë edhe ai i Presidentit. Por që në këtë moment ti nuk mund të bësh çfarë të duash apo çfarë të thonë ata që të kanë postuar në atë karrige që përfaqëson unitetin dhe ndjenjat e popullit. Me të drejtë publicisti i njohur Bedri Islami në opinionin e vet, botuar në gazetën DITA, 7 janar, 2017 thekson se “….asnjëherë më parë ky post nuk është katandisur në këtë derexhe dhe nuk është kthyer në një avangarde politike e opozitës në këto përmasa sa kësaj here… ai e ka kthyer Presidencën në një shtojcë komike të selisë së PD-së… sa që edhe “qokat” e tij nuk merren seriozisht, gjë që e di edhe vetë ai, saqë edhe publikimin e tyre e bën tinëzisht, të shkruar e të pashpallur…” I zgjedhur rastësisht në atë post, me dëshirën e çastit të Padronit të tij, ai mbeti “kapteri” besnik i tij dhe partisë së tij.

Përkundrejt këtij portretizimi sa komik dhe real të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, përfytyroni se çfarë “gjynahqari” na ka përfaqësuar në arenën ndërkombëtare. I paharruar do të ngelet në kujtesën e shqiptarëve figura e Presidentit ngjitur me shkallët e avionit duke pritur sekretarin e jashtëm të DASH-it, nga frika se mos ikte pa e takuar.

Përkundrejt këtij portretizimi komik të një presidenti të një Republike evropiane, përfytyroni sa qesharak dhe karagjoz duket kur deklaron para gazetarit Qafoku në Ora News se “Unë vlej edhe për një mandat tjetër sepse kam potenciale intelektuale te mjaftueshme për ta përballuar këtë detyrë, se kam përfaqësuar me dinjitet popullin shqiptar dhe se kam fituar një përvojë të vyeshme e cila do të më shërbejë ta çoj më përpara punën e presidencës. Kur dëgjon këtë vetëvlerësim të fryrë të vetvetes, menjëherë të shkon mendja se ky njeri ndodhet nën efektin psikologjik “Dunning-Kruger”. Është një efekt që njerëzit e paaftë dhe çerek të ditur i bën të mbivlerësojmë aftësitë e tyre. Është kjo një fushë e re e shkencës, e njohur si metakonjicioni, që studion ndërgjegjësimin e njerëzve për proceset e veta mendore. Ky studim u realizua nga psikologu D. Dunning dhe studenti i tij J. Kruger duke arritur në një konkluzion të trishtë: “Që vështirësitë mendore në njohjen e paaftësisë tende të çojnë në vetëvlerësim të fryrë. Shkaku: njerëzit e paaftë nuk e pranojnë apo nuk e dinë se janë të tillë, për shkak se paaftësia është pikërisht ajo, që u heq aftësinë për të kuptuar se sa i paaftë je. Jo më kot Sokrati i urtë i Lashtësisë i këshillonte njerëzit: O njeri! Njih vetveten, pohoji vetes sa pak di! “Të jesh vetvetja – do të thoshte K. Popperi – do të thotë të shkëputesh nga foshnjëria intelektuale për të cilën je fajtor!” Kjo foshnjëri është paaftësia e njeriut për të përdorur intelektin e vet, është mungesa e vendimit dhe e guximit për ta përdorur mendjen tënde pa drejtimin e një njeriu tjetër. Në qoftë se nga efekti Dunning-Kruger mund të ngelesh i “lënduar” o Jaro, sepse mund të vihet në dyshim aftësia jote intelektuale për të dedektuar paaftësinë tënde, atëherë po të jap mundësinë e dytë: që ke intelekt, por për arsyet që i dimë ne edhe ti, nuk e përdor dot pa drejtimin e një tjetri. Në këtë rast ti ndodhesh nën efektin e “kënaqësisë foshnjore intelektuale”, e cila të kthen në një “skllav të lirë”, të nënshtrueshëm ndaj Padronit. Per njerëz të tillë, si ty, Ajnshtajni do të thoshte se “trurin e kanë të tepërt, u mjafton shtylla kurrizore.”

Si kënaqësia foshnjore ose më saktë burracakëria ashtu dhe paaftësia të bëjnë njeri pa vlera, pa dinjitet dhe çfarë është e pashpresë – edhe gjenetikisht të paaftë për t’u bërë personalitet. Atëherë me të drejtë shtrohet pyetja: A ja vlen të kërkosh prapë dhe mbi të gjitha a e kupton o njeri se a e ke justifikuar atë post të lartë si përfaqësues i Unitetit të Popullit, deri tani? Veprimet dhe mosveprimet e tua tregojnë se ti nuk je gjë tjetër veçse një “idiot i dobishëm”, term që e përdorte Lenini për të ironizuar akademikët, gazetarët dhe politikanët të cilët besonin mitet sovjetike dhe i përsërisnin ato pa fund: “Këtë duhet ta dish se ke qenë komunist dhe enverist, por duke besuar në “mitin e Luftës civile të Ur-Ana” u konvertove në ballisto-zogist dhe këtu fillon komedia dhe farsa tënde si “idiot i dobishëm”.

E përdhese urdhrin e “Kalorësit të Skënderbeut” duke e kthyer këtë dekoratë në një “pafille” pa vlere duke ia varur në qafë një piceri në Austri dhe dy “idiotëve të dobishëm” në Shqipëri, të cilët të ndihmuan në justifikimin e dekorimit të 67 ballistëve – viktima të Lushnjës. Tinëzisht i dekorove ata dhe tinëzisht edhe këta të ngjashmit e tu. Po pse xhanëm tinëzisht? Kaq burracak qenkërke o Jaro? Pse në kohën e Enverit ishe trim dhe ishe gati të jepje edhe jetën në luftë kundër imperializmit amerikan dhe social-imperialisteve rusë? Nga kush ke frikë? Nga populli? Apo e “ndjen” se po shkel dispozitat ligjore dhe kushtetuese për vlerësimin e kontributit, meritokracisë, transparencës dhe mirënjohjes publike? Por mbi të gjitha përse po e përdhos figurën e Heroit Kombëtar duke ua varur në qafë njerëzve të rëndomtë, kur ajo medalje duhet të shkëlqente në qafen e figurave të shquara të kombit tonë që kanë dhënë kontribute intelektuale, artistike, kulturore, patriotike etj. që i kanë shërbyer atdheut! Apo se ju kanë shërbyer me pizza? Apo me revanshin ballisto-zogist, revansh i cili ka filluar qysh në vitin 1991 me “pardesyt2 e bardha”, të mbrojtur nga sigurimi i shtetit, e që tani në çdo dhjetor na tregojnë heroizmat e “përmbysjes” të një sistemi të përmbysur që ishte parashikuar qysh në vitin 1974 nga KGB-ja, dhe që nuk e shpëtoi as “gllasnosti” dhe as “perestrojka” e Gorbaçovit. Sistemi komunist ishte i destinuar të binte se po hante vetveten. Dhe kur “ra ariu rus”, atëherë dolën lepujt e minjtë nga strofkat dhe skutat e KQPPSH, të Sigurimit të Shtetit dhe të dikastereve të ndryshme të atij shteti të rrënuar. Rreth “pardesyve të bardha” u mblodhën gjithë të pakënaqurit: komunistë e të paaftë, “lumpeni” i punëtorëve, fshatarëve, nëpunësve të partisë dhe pushtetit dhe gjithë revanshistet ballisto-zogistë, diversantë e ish-kolaboracionist, dhe nën udhëheqjen e “komunisteve pardesy bardhë” zbatuan Katovicën, duke vjedhur, djegur, vrarë, shitur, prerë e shkatërruar çdo vlerë materiale dhe morale dhe duke vendosur atë regjim “demokratik” që jetojmë sot qe i drejtpërdrejtë, pa ekuivoke në përcaktime, Rexhep Qosja e quan “demokracia totalitare e zbatuar në mënyrë skllavopronare”. Të gjithë në i vuajmë pasojat e këtij regjimi revanshist të “pardesyve të bardha”, që shpesh presidenti ynë me dekorimet e tij tinëzare kërkon t’i bëjë të besueshëm “aktet heroike të heronjve” të tij. Dhe statistikat tregojnë se President Jari gjatë vitit 2016 ka akorduar 221 medalje, për një mesatare prej një medalje për ditë pune. Presidenti e filloi “punën” gjatë 2017, me të njëjtën mënyrë ndarjesh “qokash” si në 2016. Jo më larg se tre ditë më parë ai mori një vendim të paprecedentë, dekorimin e gazetës Rilindja Demokratike, me titullin e lartë “Kalorësit të Urdhrit të Skënderbeut”, për “aktet e saj heroike”. Është i paprecedentë sepse “jo vetëm se këto akte është e pamundur të provohen, por edhe sepse Jari shpërblen një gazetë politike, përfaqësues i së cilës është edhe vetë Jari, që pretendon të marrë drejtimin e saj mbas lënies se karriges se Presidentit. Ai vazhdon të luajë lojën aq sa mundet duke dekoruar “idiote te dobishëm” me shpresën se diçka mund të ndryshojë në realitete historike. Por e ka të kotë. Historia nuk ndryshohet as me para, as me dekorime dhe aq më tepër me kontributin e “idiotëve të dobishëm”. Epopeja e “idiotëve të dobishëm” do të jetë aq komike sa Epopeja e Ballit Kombëtar dhe sa ikja rrugaçërore dhe e papërgjegjshme e Zogjit të parë, monumenti i të cilit turpësisht qëndron përballë Heroit Kombëtar. Tjetër përdhosje kjo e figurës së Heroit, krahas asaj të përdhosjes të urdhrit të tij nga revanshisti Bujar, i cili do mbetet me “nishan” në historinë e presidencës shqiptare, ku shok të vetëm për veprime të ngjashme do të ketë vetëm Xhelal Mezi-un. Por “hamshor” sidoqoftë, ai do të ngelet.

Për gjithçka që kam thënë deri më tani Jaro, mos u zemëro se nuk ke aspak të drejtë. Meriton më tepër. Me veprimet e tua a e mendon dhe e kupton se sa zemra gjyshesh e gjyshërish baballarësh e nënash, nipërish e mbesash ke lënduar për se gjalli dhe sa mijëra të tjerë që kanë ikur nga kjo jetë? Por mbi të gjitha ke baltosur në mënyrën më të turpshme dëshmorët dhe heronjtë e LANÇ që dhanë jetën në lulen e rinisë. Nuk t’u dridh dora? Kaq i pashpirt u tregove? A ka shembull tjetër në botë që një president republike të rehabilitoje kriminelët dhe kolaboracionistët e luftës?

O njeri! Zoti me ndihmën e Berishës të provoi se deri ku arrin errësira e mendjes tende, për të mos parë të vërtetat historike. Dhe këto të vërteta, jo një apo dy, por as një batalion “idiotesh të dobishëm”, nuk mund t’i ndalojnë të njihen, sepse ato kanë lënë gjurmë që nuk humbasin.

O i mjerë! Më kot shpreson! Çfarë do tentativash të provosh për të fshehur apo deformuar të vërtetën, je i dështuar, je i pashpresë. Ajo ekziston përjetësisht se është larë me gjakun e 28.000 dëshmorëve dhe mbahet gjallë nga pasardhësit e tyre dhe është e skalitur në piedestalin e Antifashizmit Botëror. Ajo ngelet përjetësisht. Ti, unë… ai… të përkohshëm jemi. Por ngelet gjurma jote, imja, e atij… që do të dëshmojë se ti, unë, ai ke qenë dikur… diku… dhe ke bërë këtë apo atë… Ke qenë i tillë dhe u bëre i atillë. Kjo është kostoja e të ekzistuarit në këtë jetë, o Jaro. Të këndojnë atë këngën si tek filmi “Koncert në vitin 1936”. Atë me def: jarem, jarem etj., etj., ku figura e Qazim Mulletit tashmë do të mbetet më lartë se e jotja. Sepse gjurma jote që dëshmon të vërtetën e bëmave të tua është një “vrimë e zezë” e vlerave antifashiste dhe atdhetare. Kudo dhe Kurdoherë!

Por, ashtu si poeti popullor Arben Duka, “i them vetes/ kot nxehesh o burrë/ këto shkarravina/ nuk do ngjisin kurrë./ Epope e Ballit/ që të shëron xhanin/ nuk e dimë përse/ e tërbon Nishanin./ Një flamur të shqyer/ Nishani ka tundur/ po misioni i tij/ është i pamundur./ Luftën partizane/ topi nuk e lot/ ca palo dekrete/ s’e ndryshojnë dot!