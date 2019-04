Tjetër shans për maturantët/ Datat kur mund të plotësoni sërish formularin A1 dhe A1Z

Maturantët që nuk plotësuan dot në kohë formularin A1 dheA1Z për provimet e Maturës Shtetërore 2019, nuk do të rrezikojnë të mbeten jashtë garës për studimet e larta në një nga institucionet universitare publike, apo private të vendit përgjatë vitit të ri akademik 2019-2020.

Qendra e Shërbimeve të Arsimit bën me dije se për këta kandidatë do të rihapet në maj, sërish portali i aplikimit online për të bërë regjistrimin në sistemin e Maturës. Në këto kushte të gjithë maturantët e këtij viti, kandidatët e viteve të shkuara, si dhe maturantët që vijnë nga jashtë në mbyllje të muajit maj, për pesë ditë me radhë do të mund të plotësojnë online formularin përkatës, çka i hap udhë vijimit të procedurave të mëtejshme për dhënien ose jo të provimeve të maturës, rezultatet e të cilave janë vendimtare për të hyrë në garë për universitetin.

Afatet shtesë për plotësimin e dy formularëve

“Të gjithë maturantët dhe kandidatët që nuk kanë aplikuar me formularin A1/A1Z në Portalin Matura Shtetërore 2019, bëjmë me dije se ky portal dhe Portali e-albania do të hapen për aplikime nga data 27 deri më 31 maj. Plotësimi online i formularit A1/A1Z, do të bëhet në shkollat ku kandidatët kanë kryer arsimin e mesëm të lartë, ose në shkollën e përcaktuar nga Komisioni i Maturës së vendbanimit, nëse shkolla e mesme që kanë përfunduar është mbyllur.

Edhe në këtë rast, procesi i plotësimit të dy formularëve do të ndiqet nga një person i ngarkuar nga drejtoria e shkollës, që quhet “mbikëqyrës”. Përfaqësuesit e shkollës marrin kontaktet e kandidatit për ta njoftuar më vonë për paraqitjen në shkollë për hedhjen e të dhënave shkollore të tre viteve të arsimit të mesëm”, detajohet në shkresën e aprovuar nga drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit, Rezana Vrapi.

Procedurat që duhet të ndiqen

Formulari A1 plotësohet nga maturantët e këtij viti, të cilët duhet të shlyejnë provimet e detyruara, ose me zgjedhje të maturës. Ndërsa formulari A1Z do të plotësohet nga kandidatët e viteve të shkuara, si dhe maturantët që kanë kryer studimet e shkollës së mesme jashtë vendit dhe që rikthehen për të vijuar studimet e larta në vendin tonë.

Për të bërë plotësimin e formularit A1Z, kandidatët duhet që të paraqesin një kopje të noterizuar të Dëftesës së Pjekurisë dhe vërtetimin me notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme me fotografi, certifikatë të maturës me notat gjitha viteve të lëshuar nga drejtori i shkollës sipas regjistrit të amzës, apo dokumentin të lëshuar nga Arkivi i Shtetit. Kjo kategori maturantësh duhet të bëjë kujdes në fazat e aplikimit, pasi duhet të shikojnë më parë lëndët që do të mbartin në maturën e këtij viti.

Çka do të thotë se në rastet kur kanë marrë vlerësime pozitive në provimet e detyruara dhe me zgjedhje të viteve të shkuara nuk janë më të detyruar të japin provime gjatë këtij vit. Për të qenë kalues, si në tre provimet e detyruara, ashtu edhe në atë me zgjedhje, maturanti apo kandidati i maturave të shkuara, duhet të marrë detyrimisht 20 për qind të pikëve totale me të cilat vlerësohet testi. Përzgjedhja e testeve përfundimtare të provimeve të maturës sërish do të bëhet përmes teknologjisë digjitale. Me ndryshimet e bëra në maturën e këtij viti, testi i secilës lëndë të detyruar apo me zgjedhje do të vlerësohet me 60 pikë në total.

Mbartja e notave për provimet e viteve të shkuara

Maturantët e viteve të shkuara nuk janë të detyruar që të japin provime të detyruara në Maturën 2019 në rast se gjatë viteve të shkuara kanë rezultuar kalues në to.

Kjo gjë konfirmohet gjatë plotësimit të formularit A1Z ku shënohen edhe tre lëndët e detyruara, përbri të cilave plotësohet nota e përshkallëzuar që kandidati ka fituar, ose që i njihet, apo i është konvertuar nga komisionet përkatëse, si lëndë D1, D2, apo D3. Ndërkohë që këta kandidatë nuk do të japin as provim me zgjedhje në rast se kanë rezultuar kalues në testimet e viteve të shkuara.

Sipas kushteve të përcaktuara, kandidati zgjedh nga lista lëndën me zgjedhje që do të mbartë dhe shënon vitin kur e ka dhënë dhe notën e shkallëzuar që e ka fituar, që i njihet, apo i është konvertuar nga komisionet përkatëse, për këtë lëndë. Kandidati që në maturat shtetërore 2012-2018 ka dhenë 2 lënde me zgjedhje dhe është shpallur kalues në njërën prej tyre do ta mbartë atë.

Kandidati që në maturën shtetërore 2012 ka dhëne 3 lëndë me zgjedhje dhe është shpallur kalues në dy prej tyre mund të mbartë vetëm njërën lëndë përzgjedhja, e të cilës bëhet sipas dëshirës.

Kushtet për provimin e gjuhës së huaj

Sa i takon provimit të detyruar të gjuhës së huaj në udhëzuesin e plotësimit të formularit A1Z bëhet e ditur se kandidatët e maturave të para 2014-s nuk kanë detyrim për të dhënë provimin D3. Gjatë plotësimit të formularit ky kandidat zgjedh emërtimin “Nuk zgjedh” në fund të listës së lëndëve të gjuhëve të huaja.

Kandidatët e Maturës Shtetërore 2014-2018, duhet të zgjedhin detyrimisht lëndën e gjuhës së huaj që do të japin provim, ose të deklarojnë lëndën e gjuhës së huaj dhe notën e shkallëzuar të saj, në rast se e kanë shlyer këtë provim.

