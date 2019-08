“TK ka vlera, por i përket një stalle kuajsh që Italia fashiste e ndërtoi për kapanon truprojash”

Kryeministri Edi Rama ka vijuar me citimet e aktorëve që janë pro ndërtimit të një teatri të ri. Kësaj here, Rama ka publikuar mesazhin e fortë të dhënë nga aktori i njohur Bruno Shllaku, i cili e ka krahasuar teatrin aktual me një stallë.

Shllaku thotë se Teatri është ndërtuar nga Italia fashiste për të shërbyer si kapanon truprojash.

Rama shkruan:

“Miti i skenës shkodrane Bruno Shllaku, ishte vetëm 11 vjeç, kur u ngjit në skenën teatrore. Ndërsa si profesionist ai e nisi karrierën në teatrin ‘Migjeni’ të Shkodrës. Si emigrant, së bashku më të shoqen Paskualinën, edhe ajo artiste e ‘Migjenit’, krijoi një teatër fëmijësh jashtë vendit. Pas rikthimit në Shqipëri, si aktor dhe regjisor i Teatrit ‘Migjeni’, Bruno Shllaku ka pasur një karrierë të pasur me personazhe në skenë dhe ekran. Opinioni i tij për çështjen e Teatrit Kombëtar është i qartë.

BRUNO SHLLAKU:

Më vjen mirë që gjithmonë gjërat e mira vazhdojnë sipas traditës klasike, të lindin me vështirësi. Kam parasysh për analogji momentin e parkut të Liqenit, kur u vërsulën i madh e i vogël me drurë e me shkopinj dhe mjete rrethanore për ta ndaluar të bëhej dhe po ato njerëz vijnë dhe gjejnë qetësi dhe kënaqen, ndoshta – ndoshta edhe mburren në heshtje.

Përsa i përket çështjes së Teatrit, më vjen keq se shumë nuk e dinë që është një godinë që i përket një stalle kuajsh, që Italia fashiste e ndërtoi për kapanon truprojesh. Ajo vërtet që ka vlera, por do të marrë vlera më të mëdha kur të bëhet një godinë e re, bashkëkohore që t’i përkasë Teatrit të Tiranës, i cili shumë shpejt do të jetë në bashkëbrinj me qytete të mëdha të Europës.

Reliket, figurat, objektet e suveniret e atij teatri, do të jenë në një seli të shenjtë si Teatri i Ri modern, që jam i bindur se do të ndërtohet. Jam dakord që Teatri i Ri të fillojë punën një orë e më parë dhe madje kam besim absolut te arkitekti që do vërë dorë në teatër.”

