Tony Blair: Pa testime masive, nuk dilet nga kjo situatë

Ish-kryeministri britanik, Tony Blair thotë se dëmi ekonomik i shkaktuar nga rregullat e distancimit shoqëror në Britaninë e Madhe dhe mbyllja nga qeveria për disa biznese është i madh dhe përfundimisht mund të ndikojë edhe në sistemin e kujdesit shëndetësor në vend.

”Unë jam i tmerruar nga dëmi ekonomik që ne po bëjmë çdo javë, ky bllokim vazhdon,” i tha Blair radio BBC.

“Nëse vazhdon për një periudhë të gjatë kohore, atëherë ky dëm ekonomik ashtu ndikon në funksionimin në mënyrë të efektshme të sistemit të kujdesit shëndetësor.”

Blair tha se mënyra e vetme e vërtetë për të lehtësuar kufizimet është që të rritet në mënyrë drastike numri i testimeve.

“Nëse do isha në këtë situatë,mendoj se do të vendosja një ministër të lartë përgjegjës për testimin dhe asgjë tjetër,” tha ai, duke shtuar se ministri do të duhet të mbështetet me ekspertë të biznesit dhe teknologjisë për të këshilluar se si të rriten normat e testimit në një shkallë industriale.

“Në qoftë se nuk jeni në gjendje të merrni testime masive, në shkallë dhe me shpejtësi, unë nuk shoh një rrugëdalje nga kjo situatë.”

Tony Blair: You’ve got to have a very senior empowered person, with the right people around them reporting to the PM who can take decisions in double quick time.

