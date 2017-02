Topalli për opozitën: Unë do ta bëja ndryshe

Jozefina Topalli, ish nënkryetarja e PD-së dhe njëherësh drejtuese e Kuvendit, është shprehur sot se ajo ka një tjetër mendim sesi duhet bërë opozitë.

“Unë kam mënyrë tjetër të të bërit opozitë, ndryshe nga z.Basha. Diçka duhet të ndryshojë”, tha Topalli në emisionin “Kjo Javë” në News 24.

Ndër të tjera, e pyetur nëse do të pranonte të bëhet kryetare e PD-së, Topalli sqaron se nuk e ka menduar ndonjëherë më parë këtë.

“Nuk e kam menduar asnjëherë. Nuk kam menduar ndonjëherë fort për karrierën. Nëse do ta kisha menduar këtë, disa gjëra do t’i kisha bërë ndryshe, unë jam e kënaqur me ecurinë profesionale. Por jam e pakënaqur me faktin se pas 25 viteve demokraci ne jemi ende në situatë të vështirë, dhe kjo më trishton.”

Deputetja e PD-së Jozefina Topalli, sqaroi edhe qëndrimin në Kuvend, ku bëri thirrje për mocion mosbesimi ndaj kryeministrit Rama. Topalli shprehet se kolegët e saj demokratë nuk ishin në dijeni të deklaratës që ajo do të mbante, prandaj u befasuan.

“Për të shkuar të kërkesa e mocionit, duhet të them se e realizova brenda seancën plenare, nuk ishte diçka e menduar më parë, që kolegët e mi të kishin dijeni. Këtë e mendova më shumë në momentin kur pashë që ministrat nuk ishin të pranishëm. Para se të shkonim në seancë u përballem me skandalin e fundit, me akuzat e ministrit të kësaj qeverie Ylli Manjani, drejtuar kryeministrit Rama. Në çdo vend, kur ndodhin akuza të forta nga një ministër brenda qeverisë, nuk mund të bëhet sikur të mos ketë ndodhur gjë. Për ca fonde, ndoshta të justifikuara të Fillon në Francë, ka gjithë atë furtunë politike. Ndërsa tek ne nuk ndodh kështu. Nuk do të thoja që kolegët ishin indiferentë. Ata u gjendën të befasuar, dhe nuk ishte diçka e parashikuar. Duhet të ketë një kërkesë zyrtare që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë.”, shprehet Topalli.