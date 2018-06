Topi bam, e …, Naun Kulja tutje!

Nga Dilaver Goxhaj

U kërkoj ndjesë lexuesve të “Ditës” që po detyrohem t’i kthej përgjigje përsëri, Naun Kules, njeriut me moshë të vjetër por që kohët e fundit ka vendosur ta kthejë NDRYSHE, sikundër e ka titulluar edhe librin e botuar në fillim të këtij viti. Në përgjigjen e tij të botuar në “Dita”, datë 25 maj 2018, në vend që t’i referohet qoftë edhe një citimi nga shkrimi im, dhe të gjejë qoftë edhe një shkronjë të vetme ndryshe nga çfarë ai ka shkruar e që unë ia citoj, atëherë do të kishte të drejtën të më akuzojë me fjalët përsëri fyese “shpik-fjet e tij”, “rendit shpifje”, “po përdoresh duke i shtuar vetes një borxh dhe në fund arrin të më thotë edhe “mercenari kalemxhi”.

I mjeri Naun Kule, me sa duket më krahason me veten, ngaqë nuk më njeh. Ngaqë je mercenar kalibri për vete, duke thënë: dallëndyshe ktheje NDRYSHE, se jo më kot e keni emërtuar edhe librin me këtë titull: NDRYSHE. Naun, po të isha tip si puna jote, mercenari domethënë, unë sot do të mburresha si edhe ti: nip e stërnip princash.

Naun ziu, pasi nuk gjen dot as edhe një resht në shkrimet e mia, ku të mund të më akuzojë mua për shpifje, do të ishte mirë që të paktën të na thoshte se cili qenka ai që më ka paguar mua e më paska bërë mercenar. O Naun ziu, më vjen keq që po më detyron të të them: Të rrosh vetë, se mëndja të ka lënë!

E di pse ta bëj këtë “urim”? Sepse qysh në kreun e parë të librit “NDRYSHE”, në f.6, ku shpjegon “Përse ndryshe?”, dhe që, si nëntitull citon Fan Nolin: “Zbutuni ca bre derra! Mjaft u mburrët me “trimëritë” e marrëzive tuaja…!”, bie në kundërshtim me atë çfarë ke shkruar në fq.3 të tij, në përkushtimin, ku mburresh se je djalë i “Prindërve pasardhës të denjë të princit Lalë Muzaka”. E ke bërë si prifti, Naun: Bëni si them unë, e mos bëni si bëj unë.

Madje edhe në përkushtimin për Myzeqenë, po në f.3, shprehesh: “Myzeqesë; edhe një libër për “bukuritë” e saj, në 75 vjetorin tim.” Duke e vendosur në thonjëza fjalën “bukuritë”, do të thotë se Myzeqeja nuk ka asnjë lloj bukurie! Unë e di se ke mbaruar universitetin për gjuhë e letërsi shqipe, apo jo, z.Naun? Dhe të mos e dish se, duke e vendosur në thonjëza fjalën, si në përkushtimin për Myzeqenë, merr kuptimin e kundërt? Që do të thotë se Myzeqeja nuk ka asnjë lloj bukurie. E sheh që je bërë për të qarë hallë, o i ziu Naun? Mos e shkruaj më, të paktën, që ke qenë mësues gjuhe e drejtor shkolle. Duke e parë që ke mbërritur në këtë derexhe, ndaj dhe në shkrimin tim të datës 21 maj 2018 të sugjerova dy mendime: “Thirri mendjes, Naun!”, ose “Shko e mbytu në lumë, më mirë.”

Unë do të desha të bësh të parën, se rri e rri e kujtohesh e i hedh benzinë zjarrit të përçarjes krahinore. Sepse, ashtu sikundër shkruan edhe Viktor Çami, (gazetar i njohur në BBC, djali i Azis Çamit, ekzekutuar në dhjetor 1943 si komandant në forcat e Ballit Kombëtar): “Përpjekja për të instrumentalizuar të kaluarën bëhet për qëllime politike oportuniste për të instrumentalizuar të kaluarën, duke e ushqyer brezin e ri me pasionet e së kaluarës”. Dhe zotrote nuk po bën gjë tjetër me botimin dhe ribotimin e ngjarjes së pushkatimit të ballistëve nga Mehmet Shehu në Lushnjë, duke e keqinterpretuar atë me ngjyrat më të errëta të përçarjes krahinore. Për këtë gjë, besoj, më akuzon mua si shpifës?! Po e ke shkruar e zeza mbi të bardhë, o i mjeri Naun: “Bëmat dhe yneret e shumë “baballarëve të kombit” që nuk njiheshin fare në Myzeqe, kishin zbritur nga fqinjët tanë kodrinorë”. Ike, Naun, ike!

Që ti e bën thjeshtë që të armiqësosh myzeqarët me mallakastriotët, kjo nuk do as laps e as kalem, pasi edhe pse ti Naun e di shumë mirë, por e thua edhe vetë, se ai veprim në tetorin e vitit 1943 ishte kritikuar qysh kur ndodhi ngjarja, por e thua edhe vetë se edhe Mehmet Shehu kishte kërkuar falje, dhe përsëri e përsëri po na e përmend për të 5-tën herë, duke akuzuar “fqinjët kodrinorë”!

Dhe ke guximin e na kapardisesh pastaj si pasardhës i princit Lalë Muzakë!

Edhe këtë kapardisjen tënde unë nuk e quaj rastësi. E di pse? Sepse këtë përkushtim dhe këtë ndryshim 180 gradë, NDRYSHE d.m.th., e ke shkruar 5 muaj pasi na doli në mediat shqiptare një “Princ” i Libofshës tënde, për të cilin, gazetari Kastriot Myftaraj, në datë 20/11/2017 ka shkruar: “Një qytetar francez i quajtur Jarl Alexandre de Basseville prej disa kohësh gjendet në Shqipëri dhe ka shpallur publikisht qëllimin e tij për të krijuar një principatë në zonën e Fierit, të quajtur Principata e Libofshës. Për këtë qëllim unë në shtator i kam dërguar Prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Fier një kallëzim penal për këtë shtetas për disa vepra penale. Shkaku është se shpallja e një Principate të Pavarur në territorin e Shqipërisë përbën një akt antikushtetues, kriminal që dhunon pikësëpari bazat e shtetit të përcaktuara në Kushtetutë. Ditën e premte e keni parë që Basseville tek “Zonë e Lirë” përsëri e shpalli më me detaje projektin e vet për një Principatë sipas shembullit të Monakos, që do jetë anëtar i Kombeve të Bashkuara, shtet i pavarur. E kishte bërë dhe më herët këtë gjë.”.

Mos vallë nxitove se mos bëhet ai më shpejt se ti Jarl Alexandre de Basseville “Princ” i Libofshës? E sheh që je bërë për të qarë hallë, pasi kërkon të na kthesh edhe në principata, o Naun. Thirri mendjes, Naun!