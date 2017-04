Artan Xh.Duka

PD nuk del nga tenta dhe asnjë “Krokodil”, lëshim tavoline që të bërtasë sa për sy e faqe “fitore” më pas etj, nuk pijnë ujë. Do mbetet hu në bulevard. Mesa duket lepuri flika gjetkë.

Vetë çadra thotë se është ngujuar në grevë “vote” për votën e lirë! E thotë këtë një takëm që çerekshekulli e ka tjetërsuar atë, deri përgjakur, ka shqyer apo djegur kutira votimesh, natën apo ditën me diell, skutave apo në KQZ, sheshin e Tiranës, me kamera apo me ambasadorë llërë-përveshur përballë…

Vettingu si alibi anti-BE!

Edhe bufi e di që vota e lirë është alibi ndaj dhe shumëkush në vënd dhe vetë perëndimi, gjykon se arsyeja reale e çadrës mbetet frika nga vettingu. Ka qënë shpesh dhe është përfolur shumë sa kohë në pushtet ndaj dhe syresh mendon se sot ajo tutet nga gjykatat e pavarura. Për rrjedhojë, sabotimi i vettingut me çdo kusht, me çdo alibi, qoftë dhe duke provokuar anarki në vënd, shihet si përpjekje për mbijetesë (sa kohë që shteti e shoqëria nuk do lejojnë një 97 të dytë). Po nëse në panik nga drejtësia, sabotimi i vettingut nga PD nuk mund të zgjasë pafund. Veç zgjat agoninë e saj. Me këtë parlament apo një tjetër, me PD apo jo, vettingu një ditë do kalojë.

Sjellja prej “mushke”në politikë, ekstremizmi pafre, provokimi i anarkisë në vënd, jo vetëm nuk i jep zgjidhje përfundimtare hallit të çadrës por mund dhe të rëndojë më tej thesin e abuzimit antidemokratik. Ndërkohë që vetë anarkia është fatkeqësi për të gjithë, qytetarin në rradhë të parë ku hyn dhe vetë votuesi e PD.

Dhe kjo kur normalisht, kushdo që abuzon me ligjin, nëse ekspozohet, ose përpiqet të sabotojë zbatimin e ligjit, ose tenton t’i shmanget atij deri dhe duke u larguar pa adresë! Politika e korruptuar e ka këtë mundësi. Por kjo nuk po ndodh dhe atëhere hamëndja shkon sa nga fakti se nuk janë aq të korruptuar saç akuzohen nga kundërshtari ose … ajo që i mban në çadër është më shumë se meraku nga drejtësia. E nëse kjo e fundit, atëhere mos vallë kauza e shpallur e votës dhe ajo e fshehur e vettingut janë alibi për një tjetër objektiv?

Rrjedhoja më e rëndë e çadrës nuk ka të bëjë as me votën e vettingun por me cënimin e integrimit në BE. Nga kjo humbasim të gjithë dhe fiton vetëm gjeopolitika antishqiptare e antiamerikane në rajon. Të izoluar mes Serbisë para nesh në BE dhe Greqisë veterane në të, kauza kombëtare, e ardhmja e Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare në rajon, futen në udhëkryq historik.

Nëse çadra synon të marrë peng integrimin në BE, atëhere ajo del jashtë kuadrit të së drejtës në demokraci dhe kjo vjen prej një partie që vetëm lindi si demokratike teksa më pas u shndërrua në parti-bunker dhe dëshmoi protagonizëm në pllakosjen e anarkisë së 97, grushtet e shtetit, Gërdecin, kontrabandën e naftës, anatemimin e Rambujesë, ofrimin e detit Greqisë, varrezat e ushtarëve grekë etj me pasojë në interesin kombëtar dhe integrimin në BE.

Por edhe nëse vërtet çadra ka merakun legjitim të votës (apo merakun jolegjitim të ndëshkimit prej drejtësisë), ajo e di mirë që provokimi i anarkisë në vënd nuk zgjidh asnjë prej meraqeve të saj por vetëm cënon interesin kombëtar në rajon. Ringjallja e “luftës së ftohtë” nuk është më teori dhe ndërsa gjithmonë flitet për dosjet e Sigurimit, agjenturat në rajon nuk hanin e nuk hanë bar dhe çadra ka përgjegjësinë për të mos lejuar kurrsesi manipulim të kauzës së saj e daljen dore të situatës pakthim me pasojë në stabilitetin në rajon. Qysh nga shpikja e “dekriminalizimit” dhe votimi i reformës verën e kaluar, kupola e PD e ka shtyrë më së paku 2 vjet anëtarësimin e vëndit në BE. Me çadrën, ajo sot po provokon vite të tjerë.

Opozita e pushteti nuk janë me tapi

Nëse çadra vendos të bojkotojë zgjedhjet, është në të drejtën e saj. Vëndi asnjëherë nuk do mbetet pa opozitë sepse tregu elektoral rigjeneron vetveten vetvetiu. Por sot PD nuk ka frikë vetëm nga drejtësia por dhe vota sepse e diskretituar si parti anti-BE, vota për të do të ishte votë për vëndnumëro.

Sakrilegj në demokraci nuk është indiferenca ndaj bojkotit elektoral por pengimi për t’u futur në garë. Askush nuk ka tapi tek vota e të pretendosh të kundërtën është arrogancë. Tagrin e pushtetit dhe opozitës e vendos vota. Nuk janë logot partiake të përjetëshme por qasjet majtas, djathtas apo të qëndrës në shtetformim, vlera si liberalizmi, konservatorizmi dhe jo partitë që i përfaqësojnë përkohësisht ato. Demokracia është dinamikë dhe jeta politike evoluon dhe vetëpërjashtimi ekstremizmit, veç konsolidon tregun politik.

Sot PD nuk e pengon kush të tentojë pushtetin me votë apo të bëjë opozitën korrekte nëse vota nuk mjafton. Nëse vetëpërjashtohet, ajo vetëm zhgënjen votuesin e saj sepse demokracia vazhdon dhe paqartësitë davariten shpejt. Votuesi tradicional i PD që ka antipati për PS dhe nuk gjen në listë siglën e PD, do e hasë një parti apo individ që është i gatshëm të bëjë opozitën serioze ndaj pushtetit të rradhës.

Demokracia gjithnjë pozon dy anë të kundërta dhe votuesi gjithmonë e gjen një shpresë. Opozita është shpresë, shans për më tej dhe PD, PS e asnjë parti tjetër nuk i kanë monopol apriori. E në këtë kuadër, PD nuk ka moral politik të flasë për opozita të emëruara apo inskenuara. Jo vetëm sepse harron se si u krijua vetë, jo vetëm se paragjykon një sërë partish të vogla por identitare por dhe sepse në fund të fundit çdo parti është krijesë e një rrethi të ngushtë dhe vetëm testi i votës dhe i aksionit politik i seleksionon ato më tej.

Çadra e humbi testin e kohës dhe tani e tutje ajo vetëm po komplikon integrimin në BE. Nëse çadra akoma insiston tek “maska” e votës, duke qënë se vettingu nuk ka lidhje me të, Rama mbetet të ofrojë kompromisin e fundit, zgjedhje të parakohëshme me qeveri uniteti me kusht që një ditë më parë vettingu të kalojë në parlament. Nëse PD refuzon sërisht, atëhere jo Rama, votuesi e perëndimi por dhe vetë demokracia i del borxhit asaj.