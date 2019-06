Trajtimi financiar, shtesa që përfitojnë personat që kanë punuar në miniera

Kushtet për 3 llojet e përfitimeve suplementare

Tre janë llojet e përfitimeve suplementare që do të sigurojnë punonjësit e nëntokës, industrisë së gazit dhe ata të metalurgjisë. Ligji për trajtimet suplementare të këtyre punonjësve, tashmë është zbardhur në Fletoren Zyrtare, përcakton se trajtimi financiar i punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës e gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji, përveç trajtimit të përcaktuar në ligjin për sigurimet shoqërore, do të trajtohen edhe me përfitime për shkak të profesionit (llojit të punës), shtesë mbi pensionin e pleqërisë, si dhe shtesë mbi pensionin e invaliditetit. Për secilën prej tyre gjeni të detajuara në vijim të shkrimit kriteret se si mund të përfitoni këto pagesa. Gjithashtu në ligj saktësohet se përfitimet suplementare nuk do të tatohen, ndërkohë që do të indeksohen çdo vit, sa herë indeksohen edhe pensionet e tjera që përfshin skema e sigurimeve shoqërore. Llogaritja, caktimi, administrimi dhe pagimi i pensioneve që rrjedhin nga ky ligj bëhen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, sipas procedurave në fuqi për pensionet.

Paraqitja e kërkesës për përfitim

Për të siguruar këto përfitime suplementare i interesuari që plotëson kushtet e përcaktuara duhet të paraqesë kërkesën përkatëse pranë agjencisë së sigurimeve shoqërore të vendbanimit të tij, ose pranë sporteleve të shërbimit në ato bashki ku ndodhet vendbanimi i përhershëm i personit, së bashku me dokumentacionin e duhur, sipas përcaktimeve të vendimit të Këshillit të Ministrave dhe rregulloreve të ISSH-së. Po sipas kushteve të përcaktuara në ligj, dispozitat e ligjit nr. 150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”, dhe të akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, për personat në moshën mbi 48 vjeç, do të vazhdojnë të zbatohen edhe pas datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Kategoritë përfituese

Përfitues janë personat në miniera në nëntokë, në industrinë e naftës e të gazit dhe në metalurgji, që u njihet vjetërsia në punë dhe periudha e sigurimit, e që njëkohësisht plotësojnë edhe kushtet e tjera të përcaktuara. Kështu përfitues janë të pensionistët, si dhe ata që kanë përfituar pension sipas ligjit nr. 150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”. Nga këto trajtime suplementare përfitojnë edh punonjësit, të cilët kanë kryer procese pune në miniera në nëntokë, punonjësit që kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit dhe personeli inxhiniero-teknik, që ka punuar në ndërmarrjet e sistemit të naftës, si shpim-kërkim, shpimshfrytëzim, prodhim, sizmikë, gjeofizikë kantieriale, përpunim dhe transport me naftësjellës dhe gazsjellës, si dhe punonjësit që kanë punuar në metalurgji, në profesione, punë dhe ndërmarrje sipas kushteve të përcaktuara.

Vjetërsia në punë dhe periudhat e sigurimit

Për efekt të përfitimeve suplementare, si vjetërsi në punë do të njihen periudhat e punës të kryera në miniera në nëntokë, periudhat e punës të kryera në industrinë e naftës e të gazit, periudhat e punës të kryera në industrinë e naftës e të gazit nga personeli inxhiniero-teknik, që ka punuar drejtpërdrejt në prodhim, në sektorë apo brigada, si shpim-kërkim, shpimshfrytëzim, prodhim, sizmikë, gjeofizikë kantieriale, përpunim dhe transport me naftësjellës dhe gazsjellës, periudhat e punës të kryera në metalurgji, në profesione, punë e ndërmarrje, sipas përcaktimeve të këtij ligji. Për efekt përfitimi, sipas këtij ligji, proceset e punës në miniera në nëntokë, në industrinë e naftës dhe në metalurgji, pas datës 30.9.1993, do të njihen, nëse janë kryer dhe dokumentuar sipas kritereve të përcaktuara në vendimin nr. 526, datë 20.12.1958, të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori, për efekt pensioni”, të ndryshuar, pavarësisht nëse të punësuarit kanë kryer aktivitet ekonomik në subjekte me kapital plotësisht ose pjesërisht shtetëror, si dhe në subjekte private. Ndërsa emërtimet e profesioneve dhe punëve, si pasojë e ndryshimeve të teknologjisë, organizimit e të pronësisë së kapitaleve, të cilat nuk përputhen apo parashikohen në vendimin do të përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Më tej, ligji përcakton se pas hyrjes në fuqi do të njihen periudha në profesion, sipas nenit vetëm kur është paguar kontributi kushteve të këtij ligji. Periudhat e sigurimit të pambuluara me kontribute, të paguara në fondin e sigurimeve shoqërore, nuk njihen të vlefshme për qëllime të këtij ligji.

Kushtet dhe masa e pensionit për shkak të profesionit

Personat që kanë periudha sigurimi, kanë të drejtën e përfitimeve të pensionit për shkak të profesionit, apo të shtesës mbi pension, kur plotësojnë këto kushte: “Periudha e sigurimit dhe vjetërsia e punës në profesion për ish-punonjësit, të cilët kanë kryer procese pune në miniera në nëntokë, trajtimi me përfitime përpara moshës dhe kushteve të përcaktuara në dispozitat e ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, do të vazhdojë të bëhet sipas përcaktimeve në dispozitat e ligjit nr. 150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij. Në këto kushte, për ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit, si dhe në punë, që hyjnë në kategorinë e parë bëhet e ditur se mosha e përfitimit për burrat është 55 vjeç, si dhe për gratë 50 vjeç. Ndërsa periudha e përgjithshme e sigurimit për burrat është 30 vjet dhe për gratë 25 vjet. Gjithashtu, bëhet e ditur se vjetërsia në punë të kategorisë së parë për burrat është 15 vjet dhe për gratë 12,5 vjet. Ndërsa për ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit, në profesione e punë të përcaktuara në kategorinë e dytë, dhe personeli inxhiniero-teknik, që ka punuar në ndërmarrjet e sistemit të naftës, sipas listës së miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, përcaktohet se mosha e përfitimit për burrat është 60 vjeç dhe për gratë 55 vjeç. Ndërsa periudha e sigurimit për burrat do jetë 30 vjet dhe për gratë 25 vjet, si dhe vjetërsia në punë të kategorisë së dytë për burrat është 20 vjet dhe për gratë 15 vjet. Kur nuk plotësohen kushtet, periudha e punës, i shtohet periudhës së punës. Për ish punonjësit, të cilët kanë punuar në metalurgji në profesione, punë dhe ndërmarrje, mosha e përfitimit për burrat do jetë 60 vjeç dhe për gratë 55 vjeç, ndërsa periudha e sigurimit për burrat 30 vjet dhe për gratë 25 vjet. Vjetërsia në punë të kategorisë së parë për burrat 20 vjet ndërsa për gratë 15 vjet.

Përfitimit të shtesës mbi pensionin e pleqërisë

Masa e përfitimit të shtesës mbi pensionin e pleqërisë për ish-punonjësit, të cilët kanë përfituar pension pleqërie ose do të plotësojnë kushtet për të përfituar pension pleqërie, për punonjësit e nëntokës, do jetë 1 për qind të masës së pensionit të pleqërisë, për punonjësit e industrinë së naftës e të gazit dhe punonjësit e metalurgjisë do jetë 0,6 për qind të masës së pensionit të pleqërisë. Shtesën mbi pension nuk e përfitojnë të gjithë personat që kanë jo më pak se 6 vite në profesionet dhe punët e përcaktuara në këtë ligj. Shtesën mbi pension, e përfitojnë edhe personat që marrin pension kur data e lindjes së të drejtës për pension është deri më 31.12.2014.

Masa e përfitimit të shtesës mbi pensionin e invaliditetit:

Përfituesit, të cilët kanë përfituar ose do të plotësojnë kushtet për të përfituar pension invaliditeti, kanë të drejtën e përfitimit të shtesës mbi pension në masën 1 për qind për çdo vit vjetërsie pune në miniera, në nëntokë, në industrinë e naftës dhe në metalurgji, sipas përcaktimeve të këtij ligji. Ndërsa për personat që përfitojnë pension invaliditeti nga aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale, të cilët kanë vjetërsi në profesion më pak se periudha e përcaktuar në neni 5, të këtij ligji, për efekt të shtesës mbi pension, vjetërsia në profesion, llogaritet respektivisht, për ish-minatorët 12,5 vjet, për naftëtarët dhe metalurgët 20 vjet.

E drejta për përfitim

E drejta për të përfituar pensionin dhe shtesën mbi pension, sipas këtij ligji, nuk parashkruhet.

Personi, i cili kërkon të përfitojë pension, sipas përcaktimeve të këtij ligji, e përfiton atë nga data e lindjes së të drejtës për përfitim, kur kërkesa paraqitet brenda një viti nga data e lindjes së kësaj të drejte, ose nga data e paraqitjes së kërkesës, kur ajo paraqitet pas një viti pas lindjes së të drejtës për përfitimin e pensionit.

Personi, i cili ka përfituar pension, nuk ka të drejtë përfitimi të kësteve mujore të pensionit të pleqërisë për periudhën gjatë të cilave ushtron veprimtari ekonomike si i punësuar, i vetëpunësuar apo punëdhënës. Pagesat e përfitimeve ndalohen për çdo kohë që përfituesi është punësuar ose ka qenë ekonomikisht aktiv, me përjashtim kur vetëpunësohet në bujqësi.

Përfitimet e caktuara, por të patërhequra, paguhen në çdo kohë, por jo më shumë se për 3 vjet. Përfitimet e caktuara, por të paguara më pak, jepen në çdo kohë, por jo më shumë se për 3 vjet.

E drejta e organit kompetent për të kërkuar shumat e marra tepër gjatë një viti ushtrohet jo më vonë se 3 vjet, nga data e marrjes së tyre, por jo më vonë se 6 muaj, nga data e konstatimit. Masa e ndalesës për çdo muaj është 20 për qind e këstit mujor të pensionit.

Personi, i cili ka përfituar pension e kompensime në mënyrë dhe me mjete në kundërshtim me ligjin dhe që nuk njofton ndryshimin ose heqjen e masës së tyre, detyrohet ta kthejë të gjithë shumën e marrë tepër. Masa e ndalesës për çdo muaj është 50 për qind e këstit mujor të pensionit. Gjithashtu, personi dënohet me gjobë, në masën e katërfishit të dëmit të shkaktuar, pavarësisht nga dënimi i parashikuar në dispozitën përkatëse të Kodit Penal.

Masa e kontributit