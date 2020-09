Trajtimi i Covid-19, ja kur mund të dhurohet gjaku nga të shëruarit!

Çdo ditë me qindra pacientë vijojnë të diagnostikohen me Covid-19, ku një pjesë e mirë e tyre manifestojnë simptoma të rënda, për të cilat duhet të ndjekin trajtim më të specializuar mjekësor në njërin prej spitaleve Covid. Për rastet më të rënda, prej disa javësh ka nisur të aplikohet edhe në vendin tonë trajtimi me plazmën konvaleshente, që merret nga dhuruesit të cilët e kanë kaluar më parë sëmundjen. Në plazmën konvalenshte ka antitrupa që ndihmojnë në luftimin e këtij infeksioni, duke bërë të mundur ngadalësimin e zhvillimit të sëmundjes, e për rrjedhojë edhe lehtësimin e pasojave të saj.

Teksa vënë në dukje nevojën për shtimin e dhurimeve të gjakut nga personat që e kanë kaluar Covid-19, ekspertët e shëndetit tregojnë se cilat janë kushtet kur gjaku duhet të dhurohet nga këta persona, duke specifikuar jo vetëm procedurat që do të ndiqen gjatë dhurimit, por edhe kohën që duhet të përmbushet nga momenti i kalimit të sëmundjes. Gjithashtu personat që do të jenë dhurues, do të mund të kryejnë edhe një sërë testesh pranë qendrës së gjakut.

“Dhurimi i plazmës konvaleshente mund të bëhet si dhurim standard i gjakut të plotë (nga ku banka e gjakut më pas ndan plazmën me centrifugim) ose me ndarës qelizor automatik (aferezë). Procedura e dhurimit të gjakut standard zgjat 10 minuta ndërkohe që dhurimi i plazmës me aferezë zgjat 40- 60 minuta dhe mblidhen 300-600 mL plazmë”, sqarojnë ekspertët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Sipas tyre, për të dhuruar plazmën e gjakut çdo individ i shëruar duhet të ketë kaluar të paktën 28 ditë pa simptoma të Covid-19.

Çfarë është plazma?

Plazma është pjesa e lëngshme e gjakut, në të cilën notojnë qelizat e gjakut si eritrocite, trombocite dhe leukocite. Në plazmën e gjakut të një personi të shëruar nga Covid-19 ka edhe antitrupa që trupi ka krijuar gjatë luftës ndaj sëmundjes. Plazma që përmban këto antitrupa, të cilat luftojnë infeksionin quhet plazmë konvaleshente.

Ajo shfrytëzohet për të trajtuar pacientët me Covid-19, pasi vlerësohet se, antitrupat e ndodhura në plazmën konvaleshente lidhen me virusin në trupin e pacientit, duke reduktuar ndikimin e tij dhe kufizojnë kështu përparimin e sëmundjes. Plazma konvaleshente ka demonstruar efikasitetin e saj në përdorimet e mëparshme ndaj viruseve Ebola dhe SARS.

Duke qenë se akoma nuk kemi një terapi specifike ose një vaksinë për trajtimin e Covid-19, disa studime sugjerojnë së fundmi se plazma konvaleshente mund të jetë e dobishme në trajtimin e infeksionit të shkaktuar nga korona virusi i ri (SARS-COV-2).

Ja kush mund të jetë dhurues:

Një person që është shëruar nga koronavirusi i ri mund të dhurojë plazmë konvaleshente nëse plotëson kriteret standarde për dhurim, si edhe disa kritere shtesë që kanë të bëjnë me moshën, kalimin e infeksionet dhe kohën e të qëndruarit pa simptoma. Referuar këtyre kushteve, dhurues mund të bëhet çdo individ mashkull me moshë 18-65 vjeç, ose femër e së njëjtës grupmoshë, që nuk ka patur asnjë shtatzani. Dhuruesi duhet të ketë kaluar infeksionin SARS COV2, si dhe të jetë 28 ditë pa simptoma të Covid-19

Dhuruesit do të mund të kryejnë edhe një sërë testesh për të vlerësuar shëndetin e tyre. Këto teste do të kryhen falas pranë qendrës ku do të bëhet edhe dhurimi i plazmës së gjakut. Konkretisht, testimet laboratorike të dhuruesit/dhurimit të kryera në qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut dhe në çdo bankë gjaku të spitaleve, janë: gjak komplet, testime biokimike (ferritina, kolesterol, triglyceride, protein totale), testim standard imunohematologjik (ABO dhe RhD) dhe testim për antitrupa të parregullt, testim për sëmundje infektive të transmetueshme përmes transfuzionit të gjakut (HIV1/2, Hepatiti B (HBsAg), hepatiti C (Anti-HCV) dhe sifilizi si edhe NAT Triple test (HIV/HBV/HCV), si dhe përqendrimi i antitrupave neutralizues të anti-SARS-CoV-2.