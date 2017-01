Tramexani i panjohur, si refuzoi Serinë A që të kujdesej për vajzën

Paolo Tramexani u bë një personazh i dashur për shqiptarët gjatë pesë viteve si krahu i djathtë i Xhani De Biazit në krye të Kombëtares kuqezi. Megjithatë, pak dihet për italianin jashtë sferës së futbollit.

Trajneri aktual i Luganos ka një vajzë 20-vjeçare, për të cilën, pas një fotoje të postuar në “Instagram”, vitin e shkuar mediat aluduan se ishte në lidhje me Armando Sadikun. Megjithatë vetë vajza Desiree, Paolo dhe Sadiku i mohuan menjëherë këto zëra.

Pak dihet, ndërkaq, edhe për marrëdhënien e Tramexanit me të bijën dhe se si kjo e fundit ka ndikuar në karrierën futbollistike të të atit. Në vitin 2003 Paolo ishte në qendër të mediave italiane për një situatë të rrallë. Edhe pse ishte një ndër mbrojtësit më të kërkuar, askokohe 33-vjeçar, ai zgjodhi familjen para karrierës. Tramexani ishte pranë kalimit nga Atalanta tek Empoli në Serinë A, por refuzoi pasi donte të jetonte me të bijën 7-vjeçare në Milano. Ai ishte ndarë nga bashkëshortja dhe ndjenja atërore e bëri të merrte një vendim që pak futbollistë do ta merrnin.

“Midis Serisë A dhe vajzës sime, nuk kam pasur dyshime të zgjedh këtë të dytën”, ka thënë në atë kohë Tramexani në media, duke shtuar se “ka një jetë edhe jashtë futbollit dhe aty ka gjëra më të rëndësishme sesa karriera”.

Duke qenë se nuk ishin zgjidhur në kohë disa çështje familjare dhe logjistike për të sistemuar të bijën, Paolo vendosi të hiqte dorë nga kontrata me Empolin për të mos u larguar nga e bija. Ai ishte ndarë që para gjashtë vitesh nga bashkëshortja me origjinë bullgare, kur vajza ishte vetëm një vjeçe, dhe prej asaj kohe kujdesej për të.

Pasi e mbylli rrugën për tek Empoli, ish-mbrojtësi i Interit, Totenhemit, Piaçencës etj., edhe pse një ndër më të mirët e kohës, mbeti pa skuadër. Ai shpresonte do të gjente një klub pranë qytetit të Milanos, ku jetonte, pavarësisht kategorisë ku do të luante.

Pak muaj më vonë, mediat italiane që dikur shkruanin artikuj me tituj “Dua të bëj rolin e babait”, apo “Tramexani: Heq dorë nga Empoli për time bijë”, dolën me titullin: “Fund i lumtur për Tramexanin”. Ai ishte kërkuar nga një skuadër e kategorisë së tretë, pranë Milanos.

“Pak muaj pasi refuzoi Empolin, Paolo Tramexani ka sërish një skuadër. Ai ka firmosur me Pro Patrian, – shkruhej asokohe në mediat italiane. – Nuk ndodh shpesh që një lojtar të vendosë me vullnet të lirë të zbresë nga seria A në C1. Vetëm në rast se bëhet fjalë për një zgjedhje jete. ‘Zgjedhjet e jetës’ janë një koncept i abuzuar në futboll. Shërben shpesh për të justifikuar transferimet dhe tradhtitë milionëshe apo situata të leverdisshme, por historia e Tramexani është ndryshe. Kthehet në C1 14 vjet pas herës së parë dhe të vetme, në Prato, për një zgjedhje zemre.

Pasi i kishte skaduar kontrata me Atalantën në qershor, Tramexani ishte thirrur në korrik nga Empoli në Serinë A. Ai firmosi, por më pas pati shumë probleme personale. Paolo ka një vajzë 7 vjeçe, të cilën ishte i bindur që do ta merrte me vete në Toskana, por nuk iu dha leje nga ish-bashkëshortja. Të pranonte Empolin donte të thoshte shumë për të. Por mbrojtësi biond nuk ngurroi për asnjë çast: prishi kontratën në pritje për të gjetur një skuadër që i lejonte të mos largohej nga Milano. Ajo skuadër tani është gjendur, e ka emrin Pro Patria dhe Tramexani kthehet të jetë futbollist profesionist”.

Është e vështirë të jetosh pa futboll në moshën 33 vjeç? “Jo, ndoshta sepse nuk ishte një vendim i menjëhershëm, por zgjedhja ime. Ka qenë një periudhë e mirë, prej një jete nuk rrija në shtëpi, as të dielave. Më shërbeu shumë”, shprehej ish-futbollisti në mediat e kohës.

“Tre muaj jetë e qetë, pa stërvitje, grumbullime, udhëtime. Vetëm dashuria e partneres së tij dhe e së bijës”, shkruanin mediat italiane në vitin 2013.

Sot Paolo Tramexani 46-vjeçar është baba edhe i një vajze tjetër katërvjeçare, dhe marrëdhënia e motrave është e shkëlqyer. Ato e ndjekin shpesh të atin, të cilin Desiree nuk ngurron ta quajë “heroi im” apo “mbreti im”. Dhe Tramexani ka një arsye më shumë për t’u thirrur hero…