Rama, takim me studentë, u prezanton “portalin e transparencës”

Në takimin e zhvilluar këtë të hënë me studentët, kryeministri Edi Rama prezantoi portalin e transparencës universitare “u-transparenca.al”.

Rama bëri me dije se është koha që këto institucione të orientohen drejt tregut.

Ai tha se kjo është një prej pikave të parashikuara në “Paktin për Universitetin” dhe do të shërbejë si një instrument për garantimin e kontrollit dhe transparencës në institucionet e arsimit të lartë.

Më tej, numri një i qeverisë premtoi se së shpejti studentët ekselentë do të rekrutohen në shërbimin diplomatik, për ta pastruar sektorin nga nepotizmi dhe klientelizmi.

“Për pak ditë do të ketë një thirrje tjetër për studentët që kanë mbaruar me nënta dhe dhjeta në shërbimin diplomatik, në ristrukturimin për të goditur nepotizmin dhe klientelizimin e së shkuarës. Kemi bërë një pastrim që nuk mjafton, pasi do të shkojmë më thellë. Edhe aty thirrja do të jetë për më të mirët”, tha Rama.

Shefi i qeverisë pohoi se ky portal do të jetë një hapësirë, ku transparenca buxhetore dhe financiare e universiteteve, por jo vetëm, do të jenë të aksesueshme nga të gjithë duke u krijuar edhe mundësinë që të japin përshtypjet, kritikat apo sugjerimet.

“Pika më delikate e çdo organizate që shpenzon dhe që është buxheti do të publikohet në të gjithë elementët si atë vjetor edhe atë afatmesëm. Të gjitha informacionet e portalit kanë një vlerë tjetër, sepse nuk janë statistika të vdekura, por janë të dhëna që lidhen me jetën aktive të universitetit dhe të studentëve. Portali ka informacione të hollësishme mbi programet e shkëmbimit studentor së bashku me procedurat, mbi programet apo edhe bursat, kuotat e parashikuara”, tha Rama.

