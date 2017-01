Tre borxhe morale që ka Vlora

Petrit Brokaj

E vlerësoj si një gjë të mençur, si një thirrje kujtese, si një akuzë për harresën tinzare, të qëllimshme, fyese nga ata që drejtuan qeveritë e pushtetet lokale pas vitit 1997, hapjen nga ana e kësaj gazete të ngjarjeve të vitit 1997. Artikulli i gazetarit të njohur dhe që ka qenë një ndër përcjellësit më konsekuentë mediatikë të rëndësishëm të këtij viti, Xhevdet Shehu, është gati si një platformë, ku secili që ka diçka për të thënë, se s’është thënë dhe për gjithë ato gjëma që kanë ngjarë në atë vit të zi, mund ta thotë. Duhet thënë, për këta që drejtojnë shtetin e pushtetin sot, jo për t’ju kujtuar, se “ku ishit dhe çfarë bëtë në atë vit për rrëzimin e regjimit fashist që u instalua në emër të “Demokracisë”, por pse heshtni e nuk guxoni të flisni sot.

Si një familje që në atë vit, si për asnjë familje tjetër kemi qenë në grykën e akuzave dhe goditjeve kriminale të strukturave shtetërore të Partisë Demokratike dhe lakejve të saj mediatik, mund të kemi shumë për të thënë dhe për të drejtuar gishtin edhe ndaj personave të veçantë, por sot dua të shkruaj jo për borxhet që i kanë Vlorës së tradhtuar, por për borxhet morale që ka Vlora( e kam fjalën për institucionet ) për ata që unë i quaj “Heronjtë të Kohës”:

GAZETA “KOHA JONË” E VITIT ‘97

Në situatën e një terri të plotë informativë se ç’po ndodhte në Vlorë, ose në situatën e një atmosfere dizinformuese që bënte TVSH e asaj kohe, (i vetmi Televizion me sinjal në gjithë vendin), gazeta “KOHA JONË”, ishte i vetmi përçues real mediatik që tregonte se ç’po ndodhte dhe pse po ndodhte në Vlorë. Ishte e vetmja urë guximtare që e mbante të lidhur këtë qytet dhe popullin e saj me Atdheun e vet. Midis meritave të tjera intelektuale që kish publicisti i mirënjohur, Frrok Çupi, ai për atë kohë ka meritën e padiskutueshme, se në kohën kur kolegë dhe bashkëluftëtarë të tij në lëvizjen demokratike e armiqësonin Shqipërinë kundër Vlorës, ai e la Tiranën dhe u bë bir e vëlla i vlonjatëve, duke e vënë penën e tij në shërbim të së vërtetës dhe qëllimeve demokratike të revoltës së vlonjatëve. Sot, pas 20 vjetësh, nuk jam aspak emocional, kur e quaj gazetën “Koha Jonë” një armë mbrojtëse dhe një muzë frymëzuese që I trimëronte vlonjatët protestues, duke u hyrë në zemër e në mëndje si një bashkëluftëtare besnike dhe e papërballueshme. Atë nuk mund ta ndaloje dhe ta bëje të pushonte veç me zjarr. Dhe kriminelët atë i bën. Por atëhere ishte vonë. Misioni i saj ishte kryer. Ajo që ndodhi me të, veç i rriti lavdinë.

GAZETARJA ZENEPE LUKA

Nuk është një gjë e veçantë që të shikosh një femër duke lëvizur me biçikletë në një kohë normale. Por nuk ishte kështu gjatë vitit 1997 në Vlorë. Nuk ishte kështu kur dita ishte e shkurtër dhe nata shumë e gjatë. E them në kuptimin figurative, sepse kjo ndodhte nga që në këtë qytet nuk vinte më “era shtet”. Nëpër rrugë ishin ngritur pengesa me lloj-lloj materialesh. Ngado krisma armësh me objektiv konkret ose kot më kot, ku sa njerëz u bënë viktimë nga plumbat qorr. Tamam në këtë terren pasigurie, ne shikonim një femër që me biçikletën e saj, ecte e kalonte nxitimthi nëpër qytet për tu gjendur aty ku kish ndodh një ngjarje, ose ku duhej marr fakti për tu pasqyruar të nesërmen në “Koha Jonë”.

Zenepja nuk është me origjinë vlonjate. Ajo është nga Librazhdi. Por kur kushdo që mund të shkruaj për vitin 1997 në Vlorë, nuk mund të mos vërë në dukje atë kontribut heroik të saj. Aq më tepër po të jetë vlonjatë. Fati që I ndodhi asaj me vendosjen e eksplozivit në shtëpi, dëshmon për atë se çfarë egërsirash drejtonin shtetin në atë vit. Është shumë e vërtetë ajo që thotë Mihal Kalian në librin e tij “Mbreti I Kaosit”, se kur gdhihej, vlonjatët pyesni njeri-tjetrin; “I ke të gjithë?!”

Edhe sot e shohim atë që ecën po aq energjike me biçikletë. Po sot kjo nuk është më një gjë e veçantë si në atë vit. Sot është kohë tjetër. Për këtë kohë ka kontribuar edhe gazetarja Zenepe Luka. Veprimtaria e saj publicistike dhe shoqërore me jehonën e Vlorës, e bëjnë atë tani “ një vlonjate me origjinë nga Librazhdi”

STUDENTËT GREVISTË TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”

Një ngjarje tjetër që Vlora dhe Partia Socialiste mbetet borxh, është greva e studentëve të Universitetit “Ismail Qemali”. Në fillim ata ishin shumë, por në fund mbetën rreth 20 vetë. Kjo ndodhi sepse ajo ishte një grevë e sinqertë, pa hile, vetëmohuese. Gjatë ditëve disa prej tyre nuk rezistuan dhe u sëmurën. Në grupin e studentëve nuk kishte dallime partiake. Ashtu si dhe gjatë protestave vlonjatët nuk u ndanë sipas partive. Humbja ishte e njëjtë. Zemërimi ishte I njëjtë. Edhe urrejtja e Sali Berishës me bandën e tij nuk bënte dallim mbi ta. (Në ndonjë shkrim tjetër do të sjell shembuj për këtë fakt). Unë mendoj se futja e studentëve në grevën e urisë me motivin e largimit të Qeverisë dhe të Sali Berishës, i dha më shumë frymë protestuesve. Ditët më pas u bënë më të zjarrta dhe në Vlorë po vinin dhe nga Rrethet e tjerë. Një ditë e veçantë ishte pjesëmarrja e kryetarit të Bashkisë së Shkodrës, që ishte dhe nga e djathta politike.

Para se studentët të hynin në grevën e urisë, një ditë më parë kishin shkuar për të takuar Presidentin Sali Berisha me kërkesën që të jepte dorëheqjen Qeveria. Në fillim ai nuk i priti, por i përcolli tek ish kryetari i Kuvendit, i ndjeri Pjetër Arbnori. Pas këmbënguljes së studentëve dhe me ndërhyrjen e Afrim Krasniqit, (atëherë kryetar i FRD) i priti edhe Sali Berisha. Të pakënaqur nga pritja e tij, ku nuk premtoi asgjë nga kërkesat e studentëve, të nesërmen, menjëherë pas kthimit, këta u futën në grevë. Kjo ishte një akt tjetër kulmor në atmosferën e protestuesve të vlonjatëve. Por kjo ishte edhe e padurueshme për Sali Berishën. Prandaj ata u provokuan nga SHIK-asit e tij për t’i eliminuar. Por kjo është një ngjarje tjetër për të treguar se si i shfrytëzoi Sali Berisha SHIK-asit në Vlorë për të shkarkuar urrejtjen e tij ndaj vlonjatëve.

Studentët vlonjatë nuk hynë në grevën e urisë që më pas të merrnin ofiqe. Por ata nuk e mendonin se vetëmohimin e tyre do ta shfrytëzonin ca të tjerë që duke lakmuar e fituar poste drejtuese e fitimprurëse, do ta hidhnin në koshin e harresës aktin e tyre.