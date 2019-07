“Tre kryetarët dhe tërë raca që na solli në këtë derexhe duhet të ikin”

Në një intervistë e cila mund të lexohet nesër e plotë në Dita, Fatos Tarifa thotë se vendi ka nevojë për ndryshime rrënjësore në mënyrën se si duhet drejtuar dhe nga cilët njerëz.

“Rinia shqiptare e sotme, së cilës i përket e ardhmja e këtij vendi, nuk mund të drejtohet më nga një klasë politike e së shkuarës dhe nuk ka nevojë për të. Sistemi politik nuk mund të përmirësohet me të njëjtën klasë politike që e ka bërë këtë vend lëmsh në tridhjetë vite. Zotit Rama i duhen njohur disa merita në dy mandatet e parë si kryebashkiak i Tiranës dhe në mandatin e parë si kryeministër i vendit, por unë do të dëshiroja që ai vetë të bëhej nismëtar i një lëvizjeje të thellë reformuese (në fakt, transformuese) në politikën shqiptare, duke u kërkuar liderëve të partive kryesore, z. Basha dhe znj. Kryemadhi, që, së bashku me të, si kryetar i Partisë Socialiste, ta linin këtë post edhe ata si drejtues të partive të tyre. Ky do të ishte shërbimi më i madh që z. Rama dhe kundërshtarët e tij politikë, Basha e Kryemadhi, do t’i bënin shoqërisë shqiptarë në këtë periudhë të zhvillimit të saj. Ata do të duhej të shpallnin zgjedhje të parakohëshme, por vërtet të lira, në partitë e tyre, ku të garonin njerëz të ndershëm, padiskredituar” – thotë Tarifa.

“Paskëtaj, pa humbur kohë, të ndryshohej kodi zgjedhor, ndërkohë që do të jenë krijuar Gjykata Kushtetuese dhe Gjykata e Lartë dhe, brenda vitit, të shpalleshin e të mbaheshin zgjedhje të parakohshme parlamentare. Humbësit në garë të njihnin fituesit dhe këta të fundit të krijonin një qeveri të re, me njerëz të ditur, të pakorruptuar dhe që e duan vendin e tyre. Mazhoranca e re dhe partitë opozitare së bashku të zgjidhnin një president konsensual, të papërlyer në politikë apo në afera korruptive, edhe pse, vetë unë do të dëshiroja që kreu i shtetit të zgjidhej drejpërsëdrejti nga qytetarët e të merrte kompetenca më të mëdha, në një republikë që duhet të mbetet parlamentare” – shkruan ai.

Sociologu dhe diplomati i njohur shton se largimi i tyre nuk duhet të pasojë zëvendësimin me të ngjashëm:

“Rama, Meta, Basha, Kryemadhi dhe të gjithë liderët e partive të vogla (thuajse inekzistente), që u shkojnë pas (Meditë, Dulet, Ndokat, Idrizët, Alimadhët, Koçët, Dukat etj.), dhe bashkë me ta e tërë ajo racë politikanësh që e kanë sjellë Shqipërinë në këtë derexhe, të largoheshin më në fund nga skena politike. Por jo të zëvendësoheshin nga të ngjashmit e tyre, si Balla apo Gjiknuri në PS, Alibeaj, Spaho apo Vokshi në PD, Vasili në LSI etj. Vetëm në këtë mënyrë—dhe vetëm atëherë—politika shqiptare do të merrte frymë lirisht, qytetarëve të zhgënjyer të këtij vendi do të mund t’u ringjallej shpresa dhe Shqipëria, më në fund, mund të bëhej. Si e gjithë Europa” – thotë ai ndër të tjera në intervistën, e cila mund të lexohet e plotë nesër në Dita print dhe më pas në versionin online të gazetës.

d.a. / dita