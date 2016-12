Tre kushtet, liri për të dënuarit me burgim të përjetshëm

Konkretisht, një i dënuar i cili vuan një dënim me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht nga gjykata nëse ai ka vuajtur të paktën tridhjetë e pesë vjet burgim dhe nëse gjatë periudhës së vuajtjes së dënimit ka mbajtur sjellje shembullore dhe qëllimi i riedukimit të tij është arritur.

Projektligji është hartuar nga misionet EURALIUS dhe OPDAT, në bashkëpunim me ekspertë shqiptarë. Projektligji, i cili do të shqyrtohet në fillim të sesionit të ri parlamentar nga Komisioni i Ligjeve ose Komisioni për Reformën Zgjedhore, parashikon që çdo i dënuar me burgim të përjetshëm mund të lirohet, nëse plotëson tre kushte kryesore.

Kodi i ri Penal, i zbardhur nga Shqiptarja.com, u krijon mundësi të dënuarve me burgim të përjetshëm që të lirohen me kusht.

Të dënuarit e tjerë Me miratimin e këtij projektligji do të përfitojnë të gjithë të dënuarit e tjerë. Konkretisht, parashikohet që çdo i dënuar mund të lirohet me kusht, nëse ai ka vuajtur jo më pak se gjysma e dënimit me burgim të vendosur në lidhje me kundërvajtjet penale dhe jo më pak se dy të tretat e dënimit të vendosur në lidhje me krimet e dënueshme me burgim deri në pesë vjet.

Nga ana tjetër, përdorimi i alternativave kundrejt burgimit reflekton një ndryshim rrënjësor në përqasjen ndaj krimit, shkelësve të ligjit dhe vendit të tyre në shoqëri, duke ndryshuar fokusin e dënimit nga izolimi në drejtësinë restauruese dhe ri-integruese. Alternativat e shoqëruara me mbështetjen e duhur për shkelësit, do të ndihmonte anëtarët e shoqërisë për të bërë një jetë pa modelet e sjelljes kriminale”, kanë sqaruar hartuesit e ligjit.

Në paragrafin e dytë të këtij neni thuhet se vetëm në raste të jashtëzakonshme i dënuari me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht kur: Ka vuajtur jo më pak se njëzet e pesë vjet burgim dhe, gjatë vuajtjes së dënimit ka mbajtur sjellje shembullore dhe çmohet se i është arritur qëllimit të dënimit për edukimin e tij. Por, projektligji në fjalë e rrëzon përmbajtjen e nenit 66 të Kodit aktual Penal.

Projektligji, një vëmendje të veçantë u kushton të miturve, si subjekt të veprave penale, duke shtuar llojet e dënimeve alternative me qëllim riabilitimin e tyre, duke i krijuar mundësi që organet e drejtësisë, në rastet kur vepra penale është kryer nga një i mitur, të zbatojnë ndaj tij masa edukuese dhe jo dënim me burg.

Disa nene të projektligjit për ndryshimin e Kodit Penal

Neni 7

Neni 62 ndryshohet si më poshtë:

“Gjykata revokon vendimin që pezullon ekzekutimin e dënimit me burgim:

a) Nëse i dënuari gjata periudhës së provës kryen një vepër tjetër penale me dashje.

b) Sillet vazhdimisht në kundërshtim me detyrimet e caktuara nga gjykata ose i shmanget mbikëqyrjes dhe udhëzimeve të punonjësit të shërbimit të provës.

Neni 8

Pas Nenit62, shtohet Neni 62/a si më poshtë: Neni 62/a

Revokimi i ekzekutimit të dënimit me burgim

Pas skadimit të periudhës së provës, gjykata vendos revokimin e ekzekutimit të dënimit me burgim. Gjykata mund të revokojë vendimin që revokon ekzekutimin e dënimit me burgim, nëse personi dënohet në lidhje me një vepër penale të kryer me dashje brenda periudhës kohore të vendosur në provë nga fillimi i periudhës së provës deri në momentin e vendimit që revokon ekzekutimin e burgimit. Revokimi lejohet brenda një viti nga dita e skadimit të periudhës së provës. Neni 62, paragrafi 4, zbatohen përkatësisht.

Neni 9

Neni 64, ndryshohet si më poshtë: Një person i dënuar me burgim mund të lirohet me kusht, nëse ai nëpërmjet sjelljes dhe veprimeve demonstron që qëllimi i ri-edukimit të tij, si pasojë e dënimit të vuajtur, është arritur dhe ai ka vuajtur: – jo më pak se gjysma e dënimit me burgim të vendosur në lidhje me kundërvajtjet penale; – jo më pak se dy të tretat e dënimit të vendosur në lidhje me krimet e dënueshme me burgim deri në pesë vjet. Koha e përfituar nga amnistitë ose çdo falje ligjore nuk llogariten në dënimin e vuajtur. Nuk lejohet lirimi me kusht për të dënuarin përsëritës për krime të kryera me dashje si dhe për të dënuarit për kryerjen e veprave penale të parashikuara në nenet 78/a, 79/a, 79/b, 79/c apo paragrafi i tretë i nenit 100.

Lirimi me kusht revokohet nga gjykata, kur i dënuari për një vepër penale të kryer me dashje, gjatë kohës së kushtit, kryen një vepër tjetër penale me dashje, duke u zbatuar dispozitat për bashkimin e dënimeve.

Gjykata e urdhëron të dënuarin të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës gjatë periudhës së provës dhe të përmbushë një ose disa nga detyrimet e parashikuara në Nenin 60 të Kodit Penal. Nëse i dënuari nuk mban kontakte me Shërbimin e Provës ose nëse ai nuk i përmbush detyrimet e parashikuara në nenin 60, siç urdhërohet nga gjykata, kjo e fundit vendos zëvendësimin e dënimit të parë me një dënim tjetër, zgjatjen e periudhës së mbikëqyrjes gjatë periudhës së provës ose revokimin e pezullimit dhe ekzekutimin e dënimit.

Neni 10

Neni 65 ndryshohet si më poshtë: “Një i dënuar që vuan një dënim me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht nga gjykata nëse ai ka vuajtur të paktën tridhjetë e pesë vjet burgim dhe nëse gjatë periudhës së vuajtjes së dënimit ka mbajtur sjellje shembullore dhe qëllimi i riedukimit të tij është arritur.

Neni 11

Neni 66, germa a) ndryshohet si më poshtë: a) dyzet vjet në rastin e krimeve të dënueshme me burgim të përjetshëm dhe njëzet vjet për krimet, të cilat mund të dënohen me më shumë se dhjetë vjet burgim;

Neni 66 germa b) ndryshohet: b) pesëmbëdhjetë vjet për krimet për të cilat ligji parashikon dënimet deri në dhjetë vjet burgim; Pas paragrafit 1 të këtij Neni, shtohet paragrafi 2 me këtë përmbajte: “Veprat penale të Seksionit I, Nenet 76 – 79c, nuk i nënshtrohen parashkrimit”.