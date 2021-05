Tre ministrat e jashtëm të BE në Tiranë: Shqipëria e gatshme të çelë negociatat në qershor, s’ka arsye të ketë vonesa! BE nuk do t’ju kthejë kurrizin

Ministri i Jashtëm i Austrisë Alexander Schallenberg deklaroi në konferencën e përbashkët me ministren e Jashtme Olta Xhaçka se BE do të mbetet krah Shqipërisë pa e kthyer kurrizin.

Ministri i jashtë austriak nënvizoi se Shqipëria është e gatshme që të hapen negociatat ne qershor dhe nuk ka arsye për vonesa.

Ai u shpreh kur të gjashta vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë pjesë e BE atëherë do të jetë përmbushur vizioni i kontinentit.

“Më vjen shumë mirë që gjendem në Tiranë. Ky është një mesazh i fortë europian, një mesazh fortë mbështetje, simpatie dhe fqinjësia. Ju jeni më të afërt për ne fqinjësisht, politikisht por edhe lidhjeve njerëzore. Kemi parë se edhe siguria shëndetësore varet nga siguria shëndetësore në këtë Rajon. Vendi ynë Austria ishte në gjendje t’u jepte trashin e parë të vaksinave. Te tjera vaksina do të vijnë, BE nuk do të ktheje kurrizin nuk do t’ju braktisë ne do të mbetemi krah jush në këtë pandemi dhe në periudhën vijuese. Kur të 6 vendet e Ballkanin Perëndimor të bëhen pjesë e BE do të kemi arritur vizionin e kontinentit pas Luftës së dytë Botëror. Shqipëria është e gatshme që të çelë negociata nuk ka asnjë arsye më për vonesa. Ky është një proces që duhet të nisë më në fund. Do të mbetemi krah jush sot dhe në të ardhmen”, u shpreh ai.

Të njëjtin qëndrim patën edhe ministri i Jashtëm slloven dhe ai çek, ndërsa gjatë deklaratës ata e cilësuan skuadrën e tyre si tre musketjerët që sjellin mesazhin e BE.

“Dikush mund të mendojë që është e çuditshme të organizosh një konferencë shtypi në një ditë të bukur me diell. Por është e rëndësishme të jemi këtu sot. Tre ministrat e jashtëm të BE kanë ardhur në Shqipëri për të demonstruar mbështetjen tonë ndaj Shqipërisë. Ajo ka arritje në reformën në drejtësi dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka ende shumë për të bërë, Duam të njohim përparimin që Shqipëria ka shënuar në procesin e anëtarësimit në BE. Ne përmbushëm kushtet e nevojshme për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare për të nisur bisedimet për anëtarësim. Çelja e bisedimeve do jetë shtysë e jashtëzakonshme për Shqipërinë dhe rajonin në tërësi. Procesi i zgjerimit të BE është rrugë me dy kahe”, tha ministri çek.

“Shqipëria e përmbushi detyrën, tani është BE që duhet të qëndrojë me fjalët e saj, është koha e duhur. Presidenca e ardhshme është ajo e Sllovenisë ku zgjerimi dhe çështja e BP do të jenë në krye të agjendës, kështu që Shqipëria do të ketë një bashkëbisedues aktiv. Bashkëbisedues dhe mbështetës shumë aktivë për procesin e zgjerimit”, deklaroi ministri slloven.

Pas Portugalisë, presidencën e Këshillit të BE për 6 muajt e ardhshëm do ta marrë Sllovenia.

j.l./ dita