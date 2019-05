“Tre shtete kundër hapjes së negociatave të Shqipërisë me BE”

Në Malin e Zi, për shembull, Perëndimi ka përqafuar një udhëheqës të korruptuar i cili ka kapur pothuajse të gjitha institucionet e vendit. Milo Gjukanoviç, prej gati 3 dekadash është ne pushtet si kryeministër dhe tani president.

Ai është akuzuar se ka përfituar personalisht duke lejuar rrjetet kriminale të fuqizohen ndjeshëm brenda dhe jashtë kufijve kombëtarë. Si rezultat i skandaleve korruptive dhe parajsave të krimit të organizuar në Malin të Zi, Gjukanoviç u shpall “Person i Vitit” nga Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit.

E njëjta situatë duket se paraqitet edhe në Shqipëri, ku qytete si Shkodra, Kruja dhe Elbasani janë kthyer në parajsa kriminale dhe përfliten vazhdimisht për lidhje me qeverinë dhe opozitës.

Por si çdo vend të Ballkanit, edhe në Shqipëri asnjë palë politike nuk mban përgjegjësi. Deputetët dhe ministrat e tre partive të më të mëdha në vend janë akuzuar për përfshirjen në afera të mëdha korruptive dhe dy ministrat e fundit të brendshëm janë akuzuar për lidhje me trafikun e drogës. Por pavarësisht disa hetimeve asnjë nga zyrtarët e lartë shqiptarë të dyshuar për përfshirje në afera korruptive dhe organizata kriminale nuk ka përfunduar pas hekurave.

Perëndimi ka bërë një sy qorr ndaj këtyre shkeljeve, pasi e sheh Ballkanin si bastion destabiliteti. Për fat të keq, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nuk janë të vetmet vende të korruptuara në Ballkan, pasi situata është po aq shqetësuese edhe në Kosovë, Bosnje, Bullgari, Kroaci dhe Serbi.

Perëndimi ka përqafuar Kosovën, duke injoruar në masë të madhe korrupsionin e përhapur që po pengon zhvillimin e vendit dhe po zemëron dita-ditës shqiptarët atje.

Edhe pse BE-ja ka vendosur një mision policor dhe civil në Kosovë për të ndjekur penalisht korrupsionin, ajo ka dështuar kryesisht të bëjë punën e saj. EULEX-i ka hedhur poshtë akuzat e krimit të organizuar kundër figurave të larta politike dhe pothuajse të gjitha dëshmitë kundër tyre janë injoruar, DW.

Me sa duket, përqafimi i Perëndimit për qeverinë e korruptuar të Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Bosnjës apo Bullgarisë ka bërë më shumë dëm sesa dobi. Por a do t’i hapin rrugën këto zhvillime hetimeve ndaj politikanëve të tjerë të korruptuar në rajon dhe a do të “shpëtojë” Ballkani nga “diktatorët modern” që e kanë zhytur rajonin në varfëri dhe prapambetje?

Raporti në tërësi do të përmbajë vlerësime për ecurinë e reformave në vendet e Ballkanit duke përfshirë edhe ato të cilat janë kyçe për Shqipërinë si funksionimi i institucioneve, sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit. Sa i përket Shqipërisë dhe Kosovës si pika kyçe do të mbeten lufta kundër korrupsionit dhe funksionimi i drejtë i gjykatave.

Përmbajtja e raportit do të përdoret nga vendet anëtare dhe nga vendet që pretendojnë anëtarësimin si mjete lobimi për marrjen e vendimeve. Sa i përket çeljes së negociatave për Shqipërinë situata nuk ka ndryshuar me Francën si një kundërshtare me peshë e çeljes së negociatave, e përkrahur nga vende si Holanda dhe Belgjika.

Më herët është spekuluar se qëndrimi negativ i Francës për zgjerimin ka qenë i lidhur me zgjedhjet për Parlamentin e BE-së dhe ndikimin që një vendim i tillë mund ta ketë në këto zgjedhje.

Rezultatet e zgjedhjeve nuk përmbushën frikën e forcimit të së djathtës në nivel evropian, por pozita e Presidentit Makron është goditur, pasi partia e tij humbi kundrejt ekstremit të djathtë të udhëhequr nga Marine Le Pen në Francë. Mbetet të shihet se si ky rezultat do të ndikojë në qëndrimin francez.

b.b/dita