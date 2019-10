Tre tenorët që nuk ishin tre (pak Aristotel pas një koncerti në Tiranë)

Nga Jeta Zhitia

Zëri i femijërise sime, kur edhe prindërit e mi ishin të lumtur, kishte atë të Kastriot Tushës në shiritin e një kasete në makinën tonë.

Unë kisha dy femijëri, një kur ata ishin plot jetë dhe një kur thjesht jetonin. Kjo e para zgjaste gjatë viteve të para të jetës sime përvit gjashtë javët verore të cilat i kalonim në Shqipëri.

“Kur të martohem”, mendoja si adoleshente, “do thërras Kastriot Tushën për të kënduar në dasmën time” Gjë tjetër për dasmën time nuk perfytyroja, vetëm si mund të bëhëj një party madhështore ku të gjithë mund të kënaqeshin.

Jo në të bardha por bardhezi u vesha atë mbrëmje me shi dhe zbrita me plot gëzim nga taksia kur mbërritëm te Pallati i Kongreseve. Hera e parë për mua në atë sallë historike. Tre tenorët po presin! Anash palltove, kostumeve shumëngjyrëshe, përmes parfumave të rëndë, grave me një prosodi prej të akuzuare dhe burrave pëshpëritës sikur bisedonin çështje me rëndësi globale.

Shoqëruesit tim ia kontrolluan çantën në hyrje. Qeshur iu drejtova sigurimit: “Po timen? E doni dhe timen?” Një zë i thellë dhe si i ngulfatur mu përgjigj: “Jo, ne jemi të gardës se Republikës dhe…”. Nuk e kam idenë se çfarë kishte t`bëj Garda e Republikës me tentimin tim për të kritikuar diskriminim ndaj shoqëruesit tim mjekrrosh në një formë shakaje. As vijimin e fjalisë nuk kuptova. Nuk më shihte në sy dhe nuk fliste qartë. Por kuptova që nuk po u gëzokan për këtë mbrëmje bash si unë.

Në sa koncerte klasikë kisha shkuar, në sa opera. Si studente unë lekët për kohën e lirë aty i çoja. Mbrëmjet më mbresëlënëse kisha kaluar me njerëz të huaj të cilët me aftësinë e tyre muzikore zgjatëshin për të arritur përsosjen e tyre dhe më bënin mua të ndjeja dinjitetnë atë kuptim që e përshkruan përsosjen dhe deinjitetin M.Zeqo (Shih: “Mbi politikën primitive kanune dhe dinjitetin e njeriut shqiptar“, Gazeta Dita, 3 tetor 2019).

Në këtë mbrëmje me shi po prisja po të njëjtën gjë, por kësaj herë, dhe për herë të parë për mua, në një sallë plot shqiptarë në kryeqytetin e Republikës së Shqipërisë. Sa e eksituar isha. Nuk rrija qetë në karrige duke pritur që të fillonte koncerti. Më në fund, pas ca reklamave tmerruese për veshët e mi që rrinin të përgatitur për tinguj gati-hyjnorë, doli në skenë një grua me një fustan shumë të bukur dhe mirëpriti në skenë „10 tenorët“.

Një intervistën me producentin Edmond Tullumani në YouTube që pashë të nesërmen ai sqaroi çfarë faqet online kishin dështuar të sqaronin shumë ditë më parë. Shkronjat e vogla të posterit të mbrëmjes nuk kisha mundur t’i deshifroj. Më duket dembelësi të hedhesh një poster në facebook dhe të mbyllesh detyren tënde për marketimin e një eventi kulturor me kaq. Ku biletat ishin 1000 ose 1500 Lekë të reja, të volitshme do më thënë!

„Tre tenorët“ kishte emrin koncerti por jo domosdoshmërisht do të thoshte kjo që unë do shijoja zërin e Kastriotit të madh. Sonte, me 3 tetor 2019, ishin të ftuar dhjetë tenorë dhe një soliste, Nga gjithë bota kishin ardhur për të festuar vigjilën e 20-vjetorit të koncertit; një koncert të këtij lloji me vijimësinë më të gjatë në botë.

Shpejt mu mbushën veshët me zëra të fortë dhe trupi im me emocione të ndryshme. Pastaj filloi me interpretimet individuale Anthony L.Freda (SHBA) me Margjelonë, gjithë salla trokiste me ritmin e kësaj kënge të dashur të shqiptarëve. Ah, sa herë e kisha parë një skenë të tillë në televizion dhe sytë e prinderëve të mi për ca çaste të lumtur, edhe pse nuk ishte koha e femijërisë e gjashtë javëve verore me lumturi por ajo e dhjetë muajëve e gjysëm me diçka që nuk mund ta quaje emocion.

E tash unë vetë duartrokisja për një amerikan i cili, perveç se ngatërroi ca shkronja, kendoi Margjelonë si shqiptar.

Njëri pas tjetrit dolën në skenë Evgeni Nagovitsya (Rusi), Ignacio Encinas (Spanjë) dhe Fabio Andreotti (Itali) me aria të ndryshme të thesarit të operave. Deri aty isha e bindur që, edhe pse zërat ishin të bukur, diçka duhet të ishte gabim me mikrofonin. Sikur iu vendosej zërave një kapak kur mbërrinin te tingujt më të lartë të pjesëve që kishin zgjedhur. Në mendje bëhesha gati, në stilin tim gjerman, të shkruaja një ankesë për këtë. Vuaja pakëz. S`ke si mos të vuash. Në njërën anë ke një orkestër të madhe duke bashkpunuar bukur, duke vrapuar drejt majës, në tjetrën anë merrte fund ngjitja shkurt pa arritur.

Ah bre! Siç e ka përshkruar dhe Aristoteli në „Poetika”, spektatori duhet të arrijë të mbushet me emocione të mirëfillta, sidomos me „eleos“ dhe „phobos“. Që më në fund të mbrrij tek “katarsis”, të pastrohet nga përditëshmeria e cila e bën individ të pandjeshëm dhe ashtu të paaftë për të qenë qytetar.

Me frikë (phobos) ne kishim filluar. Nuk ka gjë më të frikshme në një mbrëmje arti se dy ekranë gjigandë; në ta reklamat e sponsorëve dhe një zë që mbizotëron ndjesitë e të gjitha shqisave. Hoteli M. po veshka endrra. Se çfarë domëthenja ka kjo renditje tragjike fjalësh, nuk kuptova. T’ish kanë për një dyqan rrobash të paktën.

Arsyeja për “eleos” (ankesë, vaj) ishte shtuar me çdo pjesë që zgjaste për të arritur por nuk arriti, dhe unë gjithashtu, nuk erdha.

Pastaj dolën në skenë, njëri pas tjetrit Koffi Julien Attoumbre (Bregu i Fildishtë), Shinichiro Kawasaki (Japoni), Lee Chung Man (Korea e Jugut) dhe Guoyl Ma (Kina). Duartrokitjet e publikut zgjasnin gjithnjë më shumë. Nuk kishte qenë faji tek mikrofoni. Kënaqësia më në fund u përhap në trupin tim. Ah!

Se fundmi doli në skenë Rodrigo Trosino (Meksikë) dhe zgjoi atë njërin emocion që ka fuqinë më të madhe për të bërë njeriun të ndjej. Ai portretoi shkelqyeshëm dhimbjen e një djali të varfër dhe historinë e tij për një dashuri të pamundur. Një lot më iku, duartrokitje e fortë. Të gjithë kishin harruar përditëshmerinë. Të gjithëve na ishte rikthyer një mendje e kthjellët. Të gjithë ishim bërë serish qënie sociale, njerëz dinjitozë. Aristoteli, si (gati) gjithmonë, ka pas të drejtë. Unë mbusha trupin me ajër. Një psherëtimë kënaqesie e nxorra thellë nga gjoksi. Serish tenorët erdhen në skenë, hapën gojët dhe shpirtërat për të mbushur mendjet e publikut me diçka të përsosur.

“Nessun dorma” mbushi sallën. “Asnjëri nuk do flej, asnjëri nuk do flej […] Shihni yjet që dridhen nga dashuria dhe nga shpresa […] Ik, o natë! Perendoni, yje! […] Me agimin unë do fitoj. Unë do fitoj. Unë do fitoj.” Çfarë mesazhi. Zgjohuni, popull! Një mesazh i cili, dhe pse jo çdo njeri dinte italisht, nuk do kishte qenë kot fare, falë interpretimit të magjishem të tenorëve. Nuk do kishte qenë kot, jo. Mos t’kishte qenë fustani i bukur.

T’ishte bërë moderimi si duhej ndoshta do ia dija emrin moderatores se bukur dhe nuk do sjellesha kaq seksiste me te duke e reduktuar në pamje. Falenderoj e ëmbëla të gjithë që ishin ne skenë, gjithashtu dhe publikun, por një fjali lidhëse i ngeci në fyt. Papritmas u ndriçuan përseri ekranët gjigantë, mbushi përseri një zë i fortë gjithë sallën dhe kullufiti me një fuqi, që ka teknologjija e pamëshirshme vetëm në duartë e atyre që kanë deshirë ta trullosin gjindjen, gjithë mundin e tenorëve dhe orkestrës. Ndoshta Hoteli M. vesh endrra. Çfarëdo kuptimi kjo renditje tragjike fjalësh të ketë. Po mua, që nuk shof televizion prej 12 vitesh, reklamat televizive në një koncert klasik ma mbytën një endërr atë natë. Endrrën që do kaloja orët pas koncertit duke shijuar jehonën e një mbrëmjeje dinjitoze.

Pa mbaruar reklamat e tjerë sponsorave unë dhe shoqëruesi im mjekrosh – dhe nuk ishim të vetmit – ikëm nga salla dhe morëm me vete ato pak kujtime që na kishin mbetur të paprekur nga reklamat.

Të nesërmen pashë një videoklip nga fundi i vërtetë i koncertit. Tenorët duke kenduar “Rrjedh në këngë dhe ligjerime”. Interpretim fenomenal. Nuk ka shumë kohë që atë këngë unë e këndoja bashkë me mamin në Gjermani. Ia çova mjekrroshit në WhatsApp, i thashë “Shif nga çfarë ikëm ne. Po shyqyr që ikem. Se unë kisha kajt dhe ti m’kishe perqesh”.

*****

Jeta Zhitia është një shkrimtare e re gjermano-shqiptare, në udhëtim në Shqipëri