TREGOJU PËR HIÇ-SHTETIN TONË, O KOMANDANT!

I nderuar Adrian,

Te uroj shendet e gjithe te mirat, ne kete fillim viti! Po te dergoj kete shkrim. Shikoje! Nese ka ndonje gje qe nuk shkon, hiqe. Faleminderit per mirekuptimin! Me konsiderate, Ismet Isufi, ushtarak në pension

Siç kishte shpirtin, nën rrezet e ngrohta të diellit, në mesditën e të dielës, ditës së këtij fillim viti u mblodhën rreth trupit të tijtë pajetë kuçiotë, kurveleshash e nga të gjitha krahinat, për të përcjellë në banesën e përjetëshme, komandantin Xhafer Meto Peçi!

Ai e dinte fort mirë, se kur Shteti nuk respekton Veteranët e Luftës dhe të Punës dhe sakrifikuan gjithçka në emër të Lirisë e të Ndërtimit të Shqipërisë, ai është Hiç-Shtet!

Ishte çikë stërralli nga madem i rrallë patriotik e atdhetar i vatrës kuçiote ku lindi, ndaj në ditët e rënda të pushtimit të Shqipërisë pa mbushur moshën 16 vjeçare, do t’i bashkohej ajkës së djalërisë kuçiote, të Kurveleshit e Labërisë, do të ishte në formacionet e para: në prill 1942 në Çetën e Parë, më pas në Grupin e I të Kurveleshit, ndërsa 15 gusht 1943, në Vithkuq, me shumë labër, në Brigadën e Parë Sulmuse, pjesmarrës në të gjitha luftimet e saj heroike, e sidomos në çlirimin e kryeqytetit të Tiranës e deri në çlirimin e plotë të Shqipërisë.

Për cilësitë e aftësitë e rralla, Komanda e Lartë i besoi drejtimin e formacioneve të ndryshme ushtarake, dhe u kujdesën për perfeksionimin e dijeve ushtarake. Mbaroi shkëlqyshëm studimet e larta për këmbësori në BS,dhe dy akademitë e saj ushtarake “Frunxe” e “Voroshillov”.

Ishte ndër ushtarëkët më të kompletuar shqiptarë, ndaj i caktuan detyra të larta në Ministrinë e Mbrojtjes e të Brendëshme. Me meritë i’u akordua grada Kolonel, dhe i’u besua detyra e lartë e delikate e Komandantit të Gardës së Republikës, që për 10 vjet rresht e përmbushi me përkushtim e devotshmëri , deri sa doli në pension.

Xhafer Peçi i shërbeu Atdheut dhe Ushtrisë shqiptare për 45 vjet, mbuluar me nderime, medalje, dekorata, urdhëra të shumtë e mbi të gjitha me dashurinë e kolegëve, eprorëve dhe efektivave.

Ka qënë mburrja dhe krenaria e ushtarakut lab, modeli i shkëlqyer i komandantit legjendar të Gardës së Republikës, trim e i guximshëm, patriot e atdhetar, “Qytetar Neri” i Qarkut të Vlorës, vazhdimisht veprimtar aktiv në krijimin dhe zhvillimin e aktiviteteve patriotike të shoqatës Kulturore Atdhetare “Labëria”, e “Vëllazërimi Kuçiot” , në forumet e Organizatës së Veteranëve të LANC-it, dhe të Oficerave të Liruar e në Rezervë.

I kudo ndodhur , midis të gjithë brezave, fjala e ëmbël, e qetë, fjalë burri, ngjallte nderim e respekt dhe ndikonte ndër ta për edukimin e vetive e virtyteve të larta morale e frymës patriotike e atdhetare.

Mes nesh, e pranë trupit tënd, ndjemë aq dhimbje e trishtim, nga qëndrimi shpërfillës, i akullt , nga mosnderimi e mosrespektimi i Shtetit ose më mirë Hiç-Shtetit, ndaj figurave të tilla të shkëlqyera si Ju.

-Ku është Shteti?- pyes, kolegun në krah, xanxar dhe i tharët nga goja!

– Ç’ pyet! Pse me percjellje veteranësh do merret ai! S’ka më “folklorizma patriotizmi e atdhetarizmi”! S’kë më vlera, por “mbivlera”! Kohë moderne! Janë të zënë gjer në grykë me dy “sfida” të mëdha: njëera: mbushja e xhepit dhe “edukimi” i brezit të ri! Për xhepin, hazër i kanë Art’Tenderat: Për rininë, hashash, ksehasje e hasharitje; me çmime, jo për Luftën, Punën, Shkencën a Studimin, po për “Vrimën”..

Pyes: -A do bëhet ndonjë herë normal ky Shteti ynë?

– Shpresojmë, – përgjigjet ftohtë biseduesi! Po, me këtë “pari”,sa të jem gjallë, nuk besoj të bëhet! Kur të më mbijë bari sipër, mbase! Kur të bëhet, më dërgoni haber!

Bota e qytetëruar ushtarakët e çdo kohe i ka simbol të kombit. Veçanërisht, si yll ndiçues ka ata pjesmarrës në Luftën e II Botërore, që luftuan kundër nazifashizmit, të cilët i ka respektuar e i nderon në mënyrën më të përkryer, në të gjitha kohrat, të vrarët, të ikurit nga kjo botë dhe të gjallët, dhe dënon ashpër kriminelët fashistë, kudo që janë.

Në këtë Hiç-Shtetin tonë, ndodh, më e çuditshmaja, e papara, marrëzia: respekton, nderon, e shpall martirë, dëshmorë e heronj bashkëpuntorët e Kubesë Fashiste, apo deri ata, të shquar për krime gjithfarllojshme në dëm të popullit. Kemi dhe ka ligje e rregulla për nderimin e veteranëve, por ato kanë mbetur si letra pa vlerë, nuk zbatohen. Kemi organizata veteranësh, shoqata ushtarakësh, të ndarë , të përçarë,e të tradhëtuar, që nuk përfillen, nga Shteti e Qeveria, e në prag fushatash, japin ndonjë lëmoshë.

E meritoje një ceremoni percjelljeje ku të respektonin e nderonin gjithë brezat, ata pak shokë mbetur gjallë të luftës, brezat që edukuat e komanduat, brezi i ri, që mblidheshin si bletët rreth teje, o Komandant. Ne, pasardhësit, jo se s’deshëm, por s’mundëm! Hiç-Shteti është në gjumë, “i dehur” nga sukseset çerek shekulli, e sidomos në këto dite ndërrim vitesh, midis të ftohtit e acartë dimëror sa shpirtëror dhe të varfërisë së tejskashme të shqiptarëve!

Ne, me gjithë dëshirën e pamatë, nuk mundëm të bëjmë diçka, nuk kemi asnjë kasolle ku të mblidhemi! Shtëpinë tonë të dytë, SHQUP, na e vodhën, për ironi të fatit, me vulë u bë ferman edhe nga firma e një ushtaraku partiak, aktualisht në kolltukun e pamerituar të presidentit. Nuk grabitën thjesht Shtëpinë e dytë, në Tiranë e kudo në rrethe,por edhe një pjesë të të historisë së ushtrisë shqiptare, çka përbën hapur diskriminim, poshtërim dhe luftë klase e mohim të kontributit të shquar shumëvjeçar të ushtarakëve në Luftë, në ndërtimin dhe mbrojten e shtetit shqiptar, në modernizimin e ushtrisë, në revolucionarizimin e jetës së saj në këto 70 vjet.

U ndërpre jeta e aktivitetit i gjithanshëm i saj. Ushtarakëve iu “vra simboli” i tyre 70 vjeçar, SHQUP, qëndra më e rëndësishme kulturore e Forcave të Armatosura, që provokoi e privoi një plejadë të madhe ushtarakësh, për të zhvilluar ato aktivitete aq të domosdoshme për vetë ata, familjet e pasardhësit e tyre, për të mbajtur gjallë tradita të lashta patriotike në shërbim të Atdheut e të popullit.

Për turpin e Hiç-shtetit, ushtarakët, si mbarë populli,janë të tradhëtuar, harruar, diskriminuar e të paralizuar, si në asnjë vënd, qoftë edhe më të prapambeturin në botë! Nuk kemi asnjë vend ku të mblidhemi të tregojmë e perkujtojmë ngjarje e figura historike, të gezojmë, të qeshim e të këndojmë, ku të qajmë e derdhim lot për shokët e rënë në krye të detyrës, ku t’i kujtojmë, nderojmë e t’u themi një fjalë të ngrohtë familjarëve e fëmijëve të tyre.

Ikën 4 vjet. Jemi mëse të fyer, të zhgënjyer dhe besëprerë nga “Rilindja”, që me zë të lartë bëri betimin solemn, gjasme në emër të veteranëve të Luftës, punës, e atyre që shërbejnë në FA, në emër të një milionë votuesve, në emër të (pa) drejtësisë, se do ta “çlironte” shtëpinë e ushtarakëve.

U mësuam me betime e gënjeshtra! Jo vetëm që u tall me ne, shkeli me këmbë betimin, por siç flitet i ka dhënë edhe tapinë, Partisë gjysmë-motër, asaj Demokratike.

I nderuar Komandant, me kujtesën dhe arsyetimin brilant, ke çfarë t’u tregosh bashkëluftëtarëve për gjëndjen në të cilën e kanë katandisur Shqipërinë. Tregoju, se na duhet përsëri “luftë” të çlirojmë Shqipërinë e shqiptarët, jo nga pushtuesit e huaj, por nga mafia politiko-financiare, që na ka mbërthyer për gryke. Lamtumirë, Xhafer Peçi.

Ismet Isufi, ushtarak në pension