Treni që po i ikën Bashës nga disa këshilltarë të prapshtë

Bedri Islami

Ka gjithnjë një kufi mes të vërtetës dhe mashtrimit. Kjo do të ndodhë edhe në Shqipëri pas zgjedhjeve të 25 prillit, ku shumica e tashme qeverisëse mori të drejtën për të vazhduar të jetë në pushtet, në mandatin e saj të tretë. Do të ndodhë në shtator ndarja mes dy qëndrimeve: pranimit të zgjedhjeve dhe verdiktit të dhënë, ose refuzimi i plotë i tyre. Rrugë të mesme nuk mund të ketë. Lulzim Basha, e jo vetëm ai, ka edhe disa javë të drejtën të lëvizë mes dy hapësirave që i ka krijuar, pastaj do të vijë momenti kur do i duhet të vendosë. Ose do të shkojë në parlamentin e ri dhe ky do të ishte akti i njohjes legjitime të zgjedhjeve, ose do e braktisë sërish parlamentin dhe kjo do të ishte mosnjohja e 25 prillit. Retorika e deri tanishme e tij të shpie drejt mendimit se, për të, përsonalisht, do të ishte më i pranueshëm qëndrimi jashtë parlamentit, si një vazhdë e braktisjes së tij dy vite më parë, ndërsa rrugë e dytë, ajo e pjesëmarrjes, do të jetë përmbysja e gjithë asaj që po përshfaq këto ditë.

Rruga e parë, ajo e mosnjohjes, duke braktisur parlamentin, megjithëse duket si një mundësi për të radikalizuar gjithë jetën politike në vend, mund të jetë joshëse për një moment të caktuar, dhe, në të njëjtën kohë aspiratë e një grupimi medial, që e ka parë braktisjen si mundësi të vetme radikale dhe përmbysje të pushtetit të Edi Ramës. Edhe sot e kësaj dite, ky grupim rreth të cilit sillen emra të njëjtë dhe kundërshtarë të Ramës deri në delirin e rrëzimit të tij, mund të jenë të gatshëm të bëjnë “hasha” edhe vetë Lulzim Bashën, nëse ai do të ngurrojë, qoftë edhe një çast që të mos shfaqet radikal, të pranojë lojën politike në parlament dhe të bëjë opozitë të qetë.

Rruga e dytë, ajo e futjes në parlament, megjithë arsyetimin se brenda tij do të zhvillojnë betejën për përmbysje dhe dëshmuar “makinerinë mashtruese” të zgjedhjeve, sido që të mund të arsyetohet, me çfarëdo logjike e fjalori politik, në fakt është përmbysja e gjithë asaj që është thënë e po thuhet në këto ditë të para 13 qershorit, ditë kur vetë Basha do të ligjërohet edhe një herë si shefi i opozitës. Futja në parlament do të jetë njohja e zgjedhjeve, do të jetë pranimi i faktit dhe fillesa e një qeverisje tjetër 4 vjeçare të Edi Ramës dhe ekipit të tij.

Iluzioni i krijuar se, pas disa javëve e muajve, qoftë duke qenë brenda parlamentit, qoftë jashtë tij, do të mund të përmbysë qeverinë e shumicës, është i përkohshëm dhe do të shpjerë në një disfatë tjetër politike, që nuk do të ndodhë larg, pas vetëm pas katër viteve.

Tetë vitet e opozitës së Lulzim Bashës, as nuk i kanë mësuar gjë atij dhe as nuk i ka bërë më të besueshëm stafet drejtuese të opozitës. Për më tepër, i ka rrënuar edhe më tej, pasi, duke lënë të lirë fushën e lojës dhe braktisur parlamendin, ata bënë gjënë më të dëshirueshëm nga shumica qeverisëse: ndërtimin e rregullave të lojës sipas dëshirës së tyre, duke ndërtuar e sanksionuar ligje që nuk mund të ndryshohen më me një shumicë të thjeshtë.

Rruga e parë, ajo e braktisjes, e mohimit të zgjedhjeve dhe qëndrimit në rrugë, është provuar disa herë dhe po aq herë ka dështuar.

Duket joshëse, por është e rrezikshme. Për disa arsye, që nga më të thjeshtat e deri tek ato më problematiket.

Ndër më të thjeshtat është plotësimi i boshllëkut të vendeve të mohuara me deputetë të fundlistave, të cilët, edhe dy vite më parë, dëshmuan se nuk është e vështirë t’i joshësh përmes shijes së pushtetit. Në një opozitë kaq të gjatë dhe që mendohet se mund të jetë edhe më e gjatë, është kurdoherë jo e vështirë të gjesh zëvendësues, të cilët, edhe mund të kenë paguar jo pak për të qenë pjesë e listës, me mendimin se pagesa e një dite mund të shpërblehet në një ditë tjetër. Është një rrezik i përhershëm dhe askush nuk mund të thotë se gjërat mund të ndryshojnë, aq më tepër kur idetë, besimi, vizioni dhe përkushtimi është shndërruar shpesh herë në mall, gjë e para.

Braktisja e parlamentit do i vendosë deputetët e zgjedhur para një dileme që mund të përcaktojë të ardhmen e tyre në politikë. Disa prej tyre, që tani, nuk janë për braktisjen. Janë për të qenë pjesë, pasi, edhe pse jo krejt hapur e shpallur, ata e dinë se vendimi i para dy viteve ishte fatal. Vazhdimi i fatalitetit kthehet në fatkeqësi.

Të braktisësh parlamentin do të thotë të kesh ballë vetes jo thjeshtë një shumicë që do të vazhdonte qeverisjen, por, mbi të gjitha, qëndrimin ndërkombëtar që nuk e legjitimon asnjëherë braktisjen.

Opozita e ka një shembull para vetes e mund të ketë edhe të tjerë: lideri i saj historik, Berisha, është politikani i parë ballkanas i nivelit më të lartë, që pa bërë haptas luftë, është vënë në Listën e Zezë të departamentit të Shtetit, e, mbi të gjitha, si minues i demokracisë në Shqipëri. Arsyetimet për vendosjen e tij si personalitet politik i korruptuar apo për pengimin e sistemit të drejtësisë mund të jenë për shumëkënd në Shqipëri, por si minues i demokracisë, kjo nuk është për këdo.

Opozita mund të shtrojë para vetes pyetjen: cili do të jetë pas tij? Sepse, duhet pranuar, braktisja e besimit të dhënë nuk është asgjë tjetër, veçse synimi për të marrë pushtetin përmes një rruge që nuk është e justifikuar dhe as e pranuar.

Nga opozita e tanishme është provuar disa herë marrja e pushtetit përmes rrugës. Shembulli i vitit 1998, përmes grushtit të shtetit të shtatorit, sulmi me armë dhe marrja nën pushtim e insitucioneve, nuk solli qeverisjen e tyre, në të kundërtën, qëndrimin e mëtejshëm në opozitë.

Basha duhet t’i bëjë mirë llogaritë. Ai vetë, në katër funksionet e larta që ka pasur dhe në 8 vite në opozitë si drejtues i saj ka lënë pas akte të ndjeshme të korruptimit dhe të mosndëshkimit, sidomos në sistemin e drejtësisë, dosje që nuk janë të pamundura të mos hapen: në mos juridikisht, të paktën politikisht. Ndoshta, është krejt e mundur, që dëshmitë e sjella kohët e fundit nga institucione të rëndësisë së veçantë, qoftë nga struktura të larta europiane apo të Departamentit të Shtetit janë pikërisht sinjalet e vendosjes së forcës së ligjit, ndëshkimit të korrupsionit, në cilindo vit që ka ndodhur dhe pavarësisht nëse je në opozitë apo në qeverisje. Si çdo krim i vjetër, i lënë në gjumë, çdo gjë mund të ketë zgjimin e duhur.

Shumë sirena mediatike e joshin Bashën drejt rrugës së mohimit, të braktisjes dhe vendosjes së forcës në përballjen me qeverinë. Pra, me atë akt juridik që deri tani është njohur nga ata që vendosin në të drejtën dhe në të gabuarën. Deklarata përsonale e sekretarit Amerikan të Shtetit, në njohjen e zgjedhjeve të 25 prillit si të qeta dhe të drejta, ishte këmbana për ata që duan të dëgjojnë dhe ende nuk janë shurdhuar nga euforia e përplasjeve që mund të ndodhin.

Retorika se viti 1997 mund të përsëritet është e kotë, boshe dhe qurravece. As viti 1992 dhe as viti 1997 nuk mund të përsëriten më. Historia nuk vjen dy herë në të njëjtat ujra dhe, nëse lideri i opozitës i mendon këto dy rrugë si të vetmet dhe të mundshme, shumë shpejt ai do të rikthehet në Holandë, në pritje të nënshtetësisë së këtij vendi, njëjtë si pjesa tjetër e familjes së tij. Nëse asgjë nuk i ka mësuar shembulli i Sali Berishës, babait të tij sipëror, të paktën këtë duhet ta kishte mësuar: një ditë ai mund të jetë braktisës pikërisht nga gabimet e sotme dhe nga katër vilat që fitoi gjatë opozitës të mos i mbetet asnjëra.

Rruga tjetër e mundshme dhe që do të jetë e vetmja, pavarësisht spërdredhjeve dhe përbetimeve, do të jetë pjesëmarrja në parlament.

Është e qartë se ai vetë do të kishte preferuar të rrinte jashtë, duke pritur fitoren, por askush nuk do e lërë.

Të futet në parlament nuk është problem te përbetimet e tanishme, por në qëndrimin që do i duhet të mbajë ndaj deputetit të ardhshshëm, Sali Berisha.

Të jetë pjesë e parlamentit duke patur në grupin e tij parlamentar si figurë të parë Sali Berishën, që edhe pas goditjes nuk do të pranojë të jetë kurrë violinë e fjetur, është një karshillëk i madh ndaj Departamentit të Shtetit. Basha është njeri i luhatur. Ka qenë i tillë edhe kur ka pasur në krah Berishën, hije të tij dhe mbrojtës, ndërsa tani, që i duhet të zgjedhë, ose me Perëndimin dhe këtë herë është Perëndimi i Madh, ose me Berishën, që nuk është më Berisha i madh, por një godinë në rënie, as ai vetë nuk e di se cilin hall do të zgjedhë si të keqen më të vogël apo të mirën më të madhe.

Nga mesi i qershorit deri në mesin e shtatorit janë tre muaj, kohë në të cilën ai mund të mendohet sa më gjatë që të mundet, të bëjë deklarata të forta ose të qarravitet, por në fund do i duhet të vendosë.

Përmes tij do të jetë edhe fati i opozitës: do të jetë edhe katër vite në këtë rol apo do të presë edhe 8 vite të tjera.

Por do të vendoset edhe fati i tij. Një ditë mund të jetë i vonuar, treni do i ikë dhe ai duke u larguar do të ndjejë se sa shumë ishte i gabuar nga këshilltarë të prapshtë që e duan atë si një gur shahu.

