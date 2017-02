Tribuni popullor

Xhevdet Shehu

Dritëro Agolli do të kujtohet edhe si një tribun popullor në zhvillimet e vrullshme dhe shpesh dramatike shqiptare. Ai, përveçse shkrimtar e poet i padyshimtë, një nga më shquarit e letërsisë shqipe, është dhe një figurë politike. Është shkrimtari më i angazhuar politikisht pas përmbysjes së diktaturës dhe ka luajtur një rol të spikatur në emancipimin e politikës së këtyre viteve. Ai ka qenë dhe mbetet një nga personalitetet më të mëdhenj të Partisë Socialiste dhe të së majtës shqiptare, sidomos pas vitit 1990. Ai ka qenë deputet, por pesha e fjalës së tij rëndonte shumtë dhe të gjithë mbanin frymën se çfarë do të thoshte shkrimtari Dritëro.

Prononcimi i fundit politik i Dritëroit dhënë ekskluzivisht për gazetën ‘DITA’ ka qenë ai i 20 korrikut të vitit të kaluar, një ditë para se të votohej në Kuvend reforma në drejtësi. Në fakt ishte një apel i fuqishëm i shkrimtarit që i ndiqte me shumë vëmendje zhvillimet që ndodhnin. Ai kishte menduar t’u drejtohej me një apel deputetëve të Kuvendit. Këtij apeli iu bashkangjitën edhe 25 intelektualë nga më të shquarit e vendit, përfshi edhe ish-Presidentët Alfred Moisiu e Bamir Topi, shkrimtari Ismail Kadare e të tjerë. Në atë apel Dritëroi shkruante ndër të tjera:

“Kjo është reforma më e rëndësishme që po bëhet në Shqipëri që nga përmbysja e regjimit komunist. Kjo reformë kushtetuese i ndalon njerëzit e inkriminuar e të korruptuar të hyjnë në politikë dhe në organet e drejtësisë. Pastron parlamentin, administratën dhe partitë nga njerëz që kanë bërë krime apo që kanë vënë pasuri të paligjshme. Po të ishte bërë më parë kjo reformë, nuk do të flitej për dekriminalizimin. Drejtësia nuk do të ishte kaq e korruptuar. Prandaj dhe populli e ka humbur besimin te drejtësia. Shqipëria jonë do të ishte shumë më e përparuar dhe më e begatë nga ç’është sot.

Prandaj, nisur nga momenti historik dhe rëndësia e jashtëzakonshme e kësaj reforme, është më mirë që secili prej jush, deputetëve të këtij Kuvendi, nesër kur të hyni në seancën për miratimin e reformës të dëgjoni në radhë të parë e mbi të gjitha zërin e qytetarëve të këtij vendi që ju kanë votuar dhe të pyesni e vendosni me përgjegjësinë e ndërgjegjes suaj.”

Po veçoj edhe dy qëndrime të Dritëroi gjatë viteve që militoi në PS.

Kanë qenë dy fjalimet më të rëndësishme të Dritëro Agollit në radhët e Partisë se Punës dhe më pas asaj Socialiste. I pari mban datën 10 qershor 1991 në kongresin e 10-të të PPSH-së ku kjo forcë u kthye në Partinë Socialiste. Agolli ishte një nga ata që bëri kritika të forta ndaj drejtuesve, ndërsa salla bërtiste kundër tij dhe i dërgonte letra kërcënuese në tribunë. Pse ndodhi kjo? Sepse shkrimtari Dritëro Agolli, hodhi i pari idenë e reformimit të thellë të Partisë. Dritëro Agolli bëri të pabërën deri atëherë brenda asaj partie: Ai kritikoi Enver Hoxhën! Dhe kjo ishte një blasfemi e vërtetë. Shkrimtari vuri gishtin në plagë dhe salla u hodh përpjetë nga dhimbja, e tronditur tej mase. Në sallë ishte e veja e Enver Hoxhës, ishte Ramiz Alia dhe gjithë Byroja e vjetër Politike. Ata s’i mbante vendi, por ishin krejt të pafuqishëm për të frenuar rrokullisjen që kishin marrë. Diskutimi i Dritëro Agollit ra si bombë. Në krah të tij doli edhe poeti e intelektuali Moikom Zeqo. Por, pas disa hezitimesh dhe diskutimesh të gjata, të gjithë erdhën në mendjen e shkrimtarit, i cili dukej se shihte shumë më larg se gjithë ata delegatë që mbushnin sallën e madhe të Pallatit të Kongreseve dhe që lehtësisht mund të ngjireshin duke brohoritur për Enver Hoxhën.

Dritëro Agolli u zgjodh anëtar i udhëheqjes më të lartë të Partisë së porsaformuar. Ishte një zgjedhje e mençur që u bë, ndoshta pa dashjen e shkrimtarit. Nuk ishte ai që kishte nevojë për emrin e Partisë Socialiste. Përkundrazi, PS kishte nevojë për emrin e madh të shkrimtarit, për popullaritetin e tij të pashoq.

Fjalimi dytë u mbajt në një kongres të Partisë Socialiste të vitit 1996 kur kryetari Fatos Nano inicioi nga burgu i Bënçës në Tepelenë një mocion kundër drejtuesve të partisë: Servet Pëllumbi, Namik Dokle, Luan Hajdaraga dhe Ilir Meta. Nano e kishte quajtur PS-në një kënetë dhe përgjigjja e Dritëroit ishte se “nëse PS është një kënetë, atëherë Nano është një buf kënete”.

Pastaj ndodhi gjëma e vitit 1997. Dritëroi ishte nga kritikuesit më të rreptë të qeverisjes së atëhershme dhe me shkrimet, intervistat apo poezitë që ka shkruar u bë pa pikë mëdyshjeje një tribun popullor…

Më pas PS erdhi në pushtet, por ai do të ngrihej shpesh shumë ashpër kundër politikave të partisë së tij, kur ish-kryetari Fatos Nano tha se qeveria e socialistëve do të mbështetej mbi meritokracinë. Mirëpo kur pa se çfarë po ndodhte në të vërtetë, Dritëroi shpërtheu: Kjo nuk është meritokraci, por shkërdhatokraci! Dhe ky neologjizëm që krijoi Dritëroi mbeti proverbial dhe ka ngelur si pikë referenciale për qeverisjet e majta e të djathta të mëpastajme…

Dritëroi ka qenë përherë i qartë në qëndrimet e tij politike. Me kalimin e viteve, duke u distancuar nga partitë ai fliste si babagjysh dhe jep këshilla me urtësi për të gjitha palët. Dhe realisht ai vitet e fundit ishte tërësisht mbi palët, ishte me sovranin popull, ishte në krahun e tij si njeri dhe si poet. Midis popullit ai ndihej i sigurt dhe ishte në shenjtërinë e tij. Dhe prej kohësh duket se nuk ka armiq. E shumta ai fliste për kundërshtarë. Dhe këta kundërshtarë ai i shihte sa andej, edhe këndej, edhe majtas, edhe djathtas.

Prandaj dhe Dritëroi ishte dhe mbeti një tribun popullor, një shembull i shkëlqyer se si duhet të jetë një njeri që fiton votat e popullit dhe merr përsipër t’i shërbejë këtij populli.