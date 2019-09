Trimi i rrallë Hysen Çino

Nga Zenel Hamiti*

Shkurt 1944. Forcat gjermane kishin filluar të tërhiqeshin nga zona e Mesaplikut, pa ja arritur qëllimit të tyre në Operacionin e Dimrit. Në këtë kohë ndodhesha me Zaho Kokën dhe partizanë të tjerë të batalionit të tretë në Vuno. Dy korrierë të ardhur nga krahina e Mesaplikut na sollën një letër të dërguar nga Hysni Kapua, komisari i Brigadës së Pestë.

Në letër na shpjegohej gjendja e fuqive armike, tërheqja e tyre, që kishte filluar si edhe masat që kishte menduar shtabi i brigadës për t’u rënë gjermanëve dhe tradhtarëve në të gjitha drejtimet dhe vendet ku ata ishin vendosur ose nga ku tërhiqeshin.

Në këtë situatë, porositesha nga Hysni Kapua, që së bashku me kuadrot dhe partizanët, të niseshim urgjent dhe të merrnim takim me të ose Manush Myftiun, zv. komisarin e Brigadës, për të marrë udhëzimet e nevojshme.

Sipas letrës, nisja jonë duhej të bëhej me shpejtësi. Për të shkuar në vendin e caktuar kishim dy rrugë: ajo e Qafës së Gurrës-Vranisht dhe ajo që kalonte nga Kokorri në Pilur dhe soste në Vranisht.

Rruga e parë ishte shumë më e shkurtër, por tepër e vështirë në kushtet e dimrit. Kishim mjaft të sëmurë e të dobët fizikisht. Atëherë, vendosëm që Zahoja, meqenëse vuante na reumatizma, të merrte udhën e Pilurit së bashku me shokët e dobët fizikisht, ndërsa ne të tjerët nga Qafa e Gurrës për të arritur sa më parë në destinacion.

U mblodhëm në një shesh të vogël mbi Vuno. Kishin ardhur edhe shokë të partisë që punonin në krahinë dhe disa vunjotas. Zgjodha rreth 15 veta dhe u bëmë gati për nisje. Partizanin Thoma Simo nga Vunoi, si më i fuqishmi fizikisht që ish, e caktuam të ecte i pari.

Rruga nga do të kalonim ishte shumë e përpjetë e kurriz mali. Vendi ishte i mbuluar me dëborë dhe bënte qamet ftohët. Partizanët vunjotas dhe ata që e njihnin mirë vendin e quanin të pamundur atë kalim. Por ne duhej të mbrinim sa më parë në Vranisht. Para se të niseshim, nëna e Thoma Simos, Gogia, siç e thërisnin në Vuno, më dha dy shishe kilshe me raki për t’i pasur rrugës.

U nisëm njëshkolonë. Pas treqind metra filluam të shkelnim mbi dëborë. Gjatë rrugës, dëbora vazhdonte të binte e shoqëruar me erë të ftohtë.. Të gjithë partizanët mbështollën krejt fytyrën. Ecnim ngadalë duke u ndaluar shpesh në këmbë për t’u çlodhur. Mbas shumë mundimesh ju afruam qafës. Atje lëvizja ishte shumë më e vështirë. Era na përplaste dëborën fytyrës dhe nuk na lejonte të ecnim.

Thomai, që printe kolonën, me trupin e tij të gjatë dhe me çapin e ngadaltë, arriti i pari në pikën më të lartë të qafës. Por tre nga partizanët, të lodhur dhe të munduar nga era e e fortë dhe e ftohtë, u përplasën mbi dëborë dhe nuk ishin në gjendje as të ngriheshin, as të flisnin, ndërsa ne të tjerët mezi mbaheshim në këmbë. Nxora menjëherë shishet me raki, Thërrita Thomain të kthehet. Së bashku me të dhe me një partizan tjetër filluam t’i fërkojmë shokët, t’i tundim dhe t’u jepnim me zor të pinë nga një gurmaz raki.

Më në fund e mblodhën veten, u ngritën dhe megjithëse të raskapitur, zunë të ecnin ngadalë. Pas gjashtë orë udhëtimi mundëm të kalojmë Qafën e Gurrës dhe të vazhdojmë marshimin në rrugën më të lehtë që të shpie në Vranisht, në fshatin e nënkomandantit të batalionit tretë, Hysen Çinos.

Vranishti është një nga fshatrat e krahinës së Mesaplikut, i shtrirë në rrëzë të vargmalit të Çikës, që ndan Bregun e detit nga kjo krahinë. Si gjithë fshatrat e kësaj krahine, Vranishti njihet për traditat e tij patriotike. Si burrat, ashtu edhe gratë e këtij fshati kurrë nuk i janë nënshtruar cilitdo armik dhe nga çdo anë që kanë ardhur ata e në çdo kohë. Kur e lypte interesi i Atdheut, vranishtjotët kanë qenë kurdoherë në ballë të luftrave për liri e pavarësi.

E kush nuk i di këngët që ju këndohen trimave të këtij fshati dhe komandantit të tyre , kapedan Sali Muratit, që sa herë u përpoqën me armiqtë, i thyen me turp?!

Në këtë fsaht dhe në mes të këtij populli lindi, u rrit dhe u mbrujt edhe trimi Hysen Çino. Ai lindi më 1920, në vitin kur populli i krahinave të Vlorës bënte një luftë të pandërprerë kundër një armiku të madh dhe të pakrahasueshëm, Italisë imperialiste. Ai lindi atëherë, kur bashkëfshatartët e tij, nën udhëheqjen e kapedan Sali Muratit, u vërsulën mbi pushtuesit italianë, deri sa më 3 shtator të atij viti çliruan Vlorën. Hyseni lindi në një familje ku sundonte skamja dhe varfëria. Jeta e Hysenit u bë akoma më e rëndë pas vdekjes së babait, kur ngeli jetim në moshë të vogël së bashku me tre vëllezërit dhe motrën e tyre.

Okupimi fashist më 1939 e gjeti Hysenin 19 vjeç, të ri nga mosha , por të pjekur nga jeta dhe të kalitur nga vështirësitë. Ai ishte i gatshëm të braktiste çdo gjë, të sakrifikonte edhe jetën e tij të re, vetëm të luftohej armiku dhe të çlirohej Atdheu. Kur PKSH lëshoi kushtrimin e luftës kundër okupatorit fashist , Hyen Çinua qe ndër të parët në qarkun e Vlorës që iu përgjigj kësaj thirrjeje. Me gjithë hovin revolucionar ai u hodh pa rezerva në ballë të luftë. Me formim e çetës Plakë të Vlorës në dhjetor 1942, Hyseni mori pjesë në radhët e saj, ku u dallua si luftëtar i paepur e sypatrembur. Në aksionet e ndryshme që ajo kreu, si në Gjorm, Patos, Radhimë e gjetkë Hyseni u evidenua jo vetëm si partizan trim, por te ai u zbuluan edhe cilësitë e një komandanti të zot.

Me formimin e çetës partizane “Sali Murati” në gusht 1943, Hyseni u emërua nënkomandant i saj. Me formimin e e njësisë më të madhe partizane të Qarkut të Vlorës, Brigadës së Pestë, ai për cilësitë drejtuese ushtarake, u emërua nënkomandant i batalionit të tretë dhe në shtator 1944 iu besua detyra e komandantit të këtij batalioni, duke mbajtuar edhe gradën Kapiten, të dhënë nga Kongresi i Përmetit, detyrë të cilën e kreu me nder deri në momentin e fundit të jetës së tij.

Të shumta janë aktet e trimërisë së tij. Ndërmjet luftimeve ku ka marrë pjesë Hyseni dhe që është dalluar për trimëri dhe aftësi drejtuese, vlen të përmendim luftën e Gjormit. Gjatë luftimeve, një grup nga mercenarët e Halil Alisë, duke shfrytëzuar malin, u orvatën t’u merrnin krahët forcave partizane dhe të popullit. Në këto çaste Hyseni me 3-4 partizanë, mori inisiativën për t’i goditur këto forca atje ku ato nuk e prisnin. Me shpartallimin e tyre, Hyseni lehtësoi luftimet që zhvilloheshin në front duke asgjësuar njëkohësisht planin e forcave armike. Në dhjetor 1943, kur forca të mëdha balliste me në krye Neki Oshtimën dhe Limos Runën ishin përqendruar në Gumenicë, Hyseni në krye të një nësiti të vogël partizan, i sulmoi këto forca në shtabin e tyre dhe pasi vrau Neki Oshtimën, i detyroi ato të tërhiqeshin në panik në drejtim të Vlorës. Gjatë kohës që zhvillonte punimet Kongresi i Përmetit, Hysen Çino në krye të batalionit të tretë të Brigadës së Pestë, drejtoi luftimet në zonën e Biovizhdës për disa ditë me radhë kundër forcave të shumta naziste, të cilat orvateshin me çdo kusht të futeshin në Përmet dhe të pengonin zhvillimin e punimeve të Kongresit. Në këto luftime të përgjakshme, ku armiku pësoi humbje të rënda dhe u detyrua të heq dorë nga qëllimet e tij, Hyseni u plagos rëndë. Si rezultat i gjendjes shëndetësore, ai u shkëput për rreth tre muaj nga Brigada për t’u kuruar sa në një spital partizan në tjetrin. I pashëruar plotësisht, Hyseni iu bashkua Brigadës në mes të muajit shtator në Bicaj të Kukësit. Pas një jave nga rikthimi i tij në gjirin e batalionit të tretë, në Buzëmadh të Lumës bie heroikisht në ballë të luftës. Dy muaj më pas, në luftimet e përgjakshme të zhvilluara kundra gjermanëve për çlirimin e Gjakovës, u vra edhe vëllai i tij, partizani 17 vjeçar Xhevdet Çinua. Brenda dy muajve nga gjiri i familjes u ndanë përgjithmonë dy vëllezërit më të vegjël duke dhënë jetën e tyre për lirinë e vatanit.

Hysen Çinua ishte i thjeshtë, i dëgjonte me vëmendje porositë dhe vendimet që merrte komanda, vinte të gjitha energjitë e tij për t’i zbatuar ato që vendoseshin. Ishte i shpejtë në marrjen e vendimeve ushtarake dhe vepronte me një shkathtësi të madhe. E njoha si trim të rrallë, energjik, të sinqertë dhe të dashur; nuk dallohej se ishte komandant dhe rrinte gjithmonë me partizanët. Ashtu si e njoha në kohët më të vështira në luftë, ashtu qëndroi dhe luftoi si trim i madh deri sa dha jetën për Atdheun.

*Sipas kujtimeve të autorit, marrë nga libri ”Kur gjëmonin malet”