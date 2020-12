Trondit me deklaratën babai i Klodian Rashës: Ja çfarë pashë në morg, ishte vrasje me dashje!

Qazim Rasha, i ati i të riut, në intervistën për “News 24” shprehu habi për faktin që djali i tij Klodian Rasha ishte dëmtuar rëndë.

Ai tha se e kishte parë me imtësi trupin e të ndjerit dhe kishte konstatuar me habi se Klodiani ishte me kokë të dëmtuar ku në morg i ishin bërë disa qepje, po ashtu fytyra ishte dëmtuar shumë.

“Djali ka 10 a 12 qepje në pjesën e kafkës. Si mund të ndodhë kjo? Plumbi nuk e çan kafkën. Është i bastarduar edhe nga fytyra. Edhe në shpatull… nuk ishte vrasje për tejkalim… por ishte vrasje me dashje, vrasje me dashje, vrasje me dashje”, theksoi Rasha.

Rasha tha se “vrasja e djalit tim nuk ishte një vrasje e çfarëdoshme, ishte një vrasje makabër”.

