Gruaja, libanezi dhe trualli në bregdet… çfarë e lidh Rrumin me prokurorin

Hetimet për arsyen se përse disa dosje sensitive ndodheshin në bagazhin e makinës së prokurorit të Durrësit Arjan Ndoj kanë nisur të zbardhin sfondin i cili i ka paraprirë atentatit të disa ditëve më parë.

Në bagazhin e makinës së prokurorit, mediat shkruajne se u gjetën dosje që nga ajo që lidhet më ish gjyqtarin Skerdilajd Konomi deri tek dosjet që u vodhën në prokurorinë e Durrësit disa kohë më parë.

Ndërkohë tch publikon fakte të reja që mund të jenë detajet e një piste të re hetimi te cilat kane lidhje edhe me dhunimin e biznesmenit libanez që do të ndërtonte një kompleks turistik në zonën bregdetare të Durrësit. Ai e la në mes projektin për shkak se u dhunua barbarisht në rruge nga disa persona, një prej të cilëve ishte i dyshuari me emrin Rrumi.

Sipas të dhënave ka një lidhje mes këtyre ngjarjeve, prokurorit Ndoja dhe personit që ishte me të në automjet dhe që u plagos. Në kohën kur libanezi morri një tokë nga shteti për të bërë investim, bashkëshortja e prokurorit Arjan Ndoja ishte avokate e një personi që pretendonte pronësinë e tokës.

Ai ka mundur ta fitojë gjyqin përballë biznesmenit libanez por më pas tokën ja ka shitur Rrumit. Kjo është skema tipike kur personazhe me të kaluar të errët për shkak të lidhjeve të tyre me njerëz të drejtësisë, marrin përsipër nga persona të ndryshëm çështje që lidhen me pronësinë e tokave e në fund, ata bëhen përfituesit e vetëm.

