Trukimet e Skënderbeut/ Zbulohet lojtari që dyshohet se shiti ndeshjen

Në ndeshjen midis Skënderbeut dhe Lokomotivës së Moskës, raporti i publikuar gjatë vendimit të argumentuar të KAS-­it flet për përfitime të mëdha bastesh. Sipas tyre, klubi korçar ka luajtur me pësimin e dy golave në minutat e fundit, ndërkohë që në analizën teknike të lojës, specialistët kanë hedhur dyshime të mëdha te paraqitja e mbrojtësit Jashanica.

“Baste ekstremisht të dyshimta për të paktën golin e dytë dhe të tretë të shënuar gjatë ndeshjes. Të gjitha bastet e dyshimta u vendosën në fillim të pjesës së dytë, duke bërë që koeficienti se do të shënoheshin edhe dy gola të ulej ndjeshëm.

Kur kishin mbetur edhe 20 minuta lojë dhe rezultati ishte 0­1, pati baste të njëanshme në mënyrë konstante se do të shënoheshin edhe dy gola të tjerë, duke e rritur ndjeshëm dyshimin, aq më tepër që bëhej fjalë për sasi të mëdha parash. Edhe kur kishin mbetur vetëm pesë minuta lojë për t’u luajtur, bastvënësit vazhdonin të ishin po aq të bindur se do të shënoheshin edhe dy gola, duke vazhduar të vendosnin para për këtë parashikim në kompani të ndryshme.

Ka pasur gjithashtu baste të dyshimta se Skënderbeu do ta humbiste ndeshjen me të paktën dy gola diferencë. Këto baste nisën të vendoseshin vetëm 10 minuta nga fundi i lojës e rezultati ishte 0­1 dhe ishte e pashpjegueshme që bastvënësit në mënyrë të papritur patën kaq shumë besim që Skënderbeu do të humbiste me të paktën dy gola diferencë.

Koeficientet u ulën kundër të gjitha pritshmërive, duke kapur nivele minimale dhe aspak realiste, kur kishin mbetur edhe pak minuta. Bastet bëhen akoma më të dyshimta nëse u referohesh statistikave të ndeshjes, kur Skënderbeu ka qenë më i rrezikshëm në portën e Lokomotivës së Moskës me aksionet e tij gjatë 15 minutave të fundit.

Duke analizuar të gjitha bastet e vendosura në kompani të ndryshme, kuptohet se bastvënësit prisnin që Skënderbeu të pësonte edhe dy gola në minutat e fundit. Duke theksuar që ishte një ndeshje e vlefshme për Ligën e Europës, ka qenë edhe mundësia për të vendosur shifra të mëdha parash, çka ka bërë që edhe dyshimet të jenë më konkrete, në besimin e atyre që kanë parashikuar se bastet e tyre do ishin fituese.

Sa i përket aspektit teknik të lojës, duhet dokumentuar natyra e dyshimtë e pësimit të dy golave të fundit. Goli i dytë i ndeshjes u shënua pas një keqkuptimi të portierit Orges Shehi me mbrojtësin Bajram Jashanica, i cili në mënyrë të pashpjegueshme hezitoi në veprim, duke bërë që sulmuesi kundërshtar t’i kalojë të dy, si atë, ashtu edhe portierin Shehi, duke shënuar lehtësisht. Edhe goli i tretë erdhi gjithashtu me pikëpyetje të mëdha për mbrojtjen e Skënderbeut.

Asnjë nga futbollistët e Skënderbeu nuk markoi qoftë edhe një kundërshtar, ashtu siç nuk shkuan për t’i ndaluar topin atij që e kishte në zotërim jashtë zonës. Pasi u pasua për sulmuesin në qendër, ai ishte i pashqetësuar deri kur gjuajti dhe realizoi.

Pati një rënie shumë të ndjeshme të ritmit në minutat e fundit, ku binte në sy mungesa e markimit apo dëshira për të mbrojtur e futbollistëve kundrejt kundërshtarëve. Si përfundim, historia e dyshimtë e klubit duhet marrë në konsideratë. Sidomos për shqetësime mbi ndeshjet kualifikuese të Ligës së Kampioneve kundër Dinamos së Zagrebit më 25/08/2015 dhe Krusaders më 21/07/2015, ashtu si edhe ajo e Ligës së Europës ndaj Sportingut të Lisbonës më 22/10/2015.

Këto ndeshje kanë pasur mënyrë të njëjtë përfitimi nga bastet, me gola që shënoheshin në minutat e fundit, çka tregon të njëjtin stil manipulimi. – Baste ekstremist të dyshimta se do të shënoheshin të paktën tre gola, dy prej të cilëve në fund. – Baste po aq të dyshimta se Skënderbeu do të humbiste me të paktën dy gola diferencë. – Paraqitje ekstremisht e dyshimtë e lojtarëve, sidomos e Bajram Jashanicës. – Histori e dyshimtë e klubit. Si përfundim, ka prova me tepricë që kjo ndeshje është manipuluar për qëllim përfitimi nga bastet, në mënyrë të saktë dhe të organizuar.”/panoramasport