TRUKU / PD-ja e skualifikon, Salianji ripërdor Babalen si ‘demokrat të indinjuar’

TIRANË, MALIQ, GORË – Momentet e para, vota kundër e demokratëve të Korçës e shokoi Salianjin. Nuk e perceptonte dot sesi baza e hodhi poshtë një luftëtar të orëve të dyta, një Kadri Cakran të epokës moderne.

“Një jetë maleve. Çfarë s’kam bërë për këtë parti. Lashë rehatinë personale si student shembullor i Henrik Skiles dhe u bëra deputet. Dola fotografi me peshk jashtë parlamentit. I çoja mesazhe orë e cast Grindës. Luftova që PD të dilte nga Kuvendi i ndyrë socialist. Regjistrova zërin e Babales si vëllai i Fatmir Xhafajt… Po s’ta di njeri sakrificën, joooo…”, u ankohej Salianji disa demokratëve të besuar që sy për sy i betoheshin se kishin votuar për të, teksa mçeftas i shkelnin syrin njëri-tjetri.

***

Por ligjërata me zë të lartë, i kujtoi diçka. “Babalja,” tha me vete. U kërkoi falje miqve dhe ja mbajti për në shtëpi. Kërkoi me kujdes të gjitha provat e regjistrimeve të Babales, se mos gjente ndonjë sekuencë që i bënte punë. Por jo. Një në çdo tre fjalë të regjistrimit, ishte me “hashashi, eurot, skafi, po pjesa ime o vlla…”.

E vendosi. Do t’i kërkonte ndihmë Babales nga ekzili. E mori telefon në numrin urgjent, vendosi programin që ja maskonte zërin si të Albana Vokshit dhe i tha:

“Unë jam, mos u gënje nga zëri. Shiko vlla, dua një nder. Se ti ja ke marrë dorën tani. Do bëjmë një incizim sikur ti je një demokrat i indinjuar nga fakti Salianji është lënë jashtë listës së deputetëve. Do kërkosh urgjent që Salianji të futet në listë, ndryshe ti dhe 2 mijë shokët e tu do votoni për Astrit Patozin…”.

***

Matanë telefonit pasoi një heshtje e shoqëruar me kruarje gurmazi.

“Dgjo harabel. Nashi, është e vërtetë që unë jam demokrat. E vërtetë është që jam edhe i inatosur. Po inatin e kam me juve, që mezi m’i dhatë lekët e premtuara dhe gjec më muarrt më qafë. Po bredh rrugëve të Evropës si muhaxhir…”.

Salianji e ndërpreu:

“Po çke ti o vlla. Të siguroj unë një azil të paparë në Suedi apo Danimarkë, se unë e di që Hungaria është kot. Dhe pastaj sapo të fitojmë zgjedhjet dhe bëhem ministër i Brendshëm, të kthej direkt në Vlorë si shef komisariati. Vetëm të bëjmë ktë regjistrimin! A e bën dot dialektin e një demokrati korçar?”

***

Dy ditë më vonë, në zyrën e Lulrrafsha Mosuvrafshës erdhi një cd ku ishte regjistruar një thirrje e zemëruar. I njëjti material qarkullonte nëpër rrjetet sociale, Tinder, Instagram dhe faqja syçka.net.

“Jemi mblëdhur një grup dëmokratësh na Kërça, këtu te kafja e Mëlos, sa futesh në Kërçë djathtas. O na vëni Salianjin në listën e deputetëve medomosdo, o ne duallm na partia. Mo të kemi llafe, mo thoni pastaj po si e qysh! Kaq, lamashër”.

Pas pak sekondash pauzë, regjistrimi vazhdonte: “Mirë doli, hë? Fike nashi. Do lemeriset Luli…”.

SHËNIM / Gojët e Liga është rubrikë satirike e regjistruar.