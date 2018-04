Trump anulon pjesëmarrjen në samitin latino-amerikan, arsyeja…

Presidenti amerikan Donald Trump nuk do të marrë pjesë, sikurse ishte parashikuar, në samitin e Amerikave (latino-amerikan), por do të qëndrojë në Uashington për t’u marrë me dosjen siriane.

Ky vendim i Trump është bërë i ditur sot nga Shtëpia e Bardhë, ndërkohë që samiti i Amerikave do të zhvillohet këtë fundjavë në Lima.

Zëdhënësja e ekzekutivit amerikan ka thënë se: me kërkesën e presidentit Trump, ai që do të marrë pjesë në samitin e Amerikave do të jetë zëvendëpresidenti Mike Pence.

“Presidenti do të qëndrojë në SHBA për të mbikëqyrur përgjigjen amerikane kundër Sirisë”, shtoi ajo.

Kujtojmë se Trump akuzon regjimin sirian të presidentit Asad për një sulm kimik në qytetin Duma më datë 8 prill, ku humbën jetën dhjetëra civilë.

s.a/dita