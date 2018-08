Trump befason me fjalimin e fundit: Për të blerë ushqime ju duhet kartë identiteti

Donald Trump gjatë një fjalimi në Florida është shprehur se blerja e ushqimeve në dyqan do të bëhet me anë të një karte identiteti.

Kjo vjen në mbështetje të republikanit Ron DeSantis në garën guvernationale të shtetit.

Presidenti gjatë fjalimit të tij, foli dhe për papunësinë në vend.

Trump akuzoi demokratët se po përpiqeshin t’u jepnin emigrantëve të jashtëligjshëm të drejtën për të votuar.

Kjo është arsyeja pse ka ardhur koha për identifikimin e votuesve, si kushdo tjetër,” tha Trump.

“Duhet ta dini, dhe nëse shkoni për të blerë ushqime, do t’ju duhet një foto mbi një kartë. Mjet identifikimi”.

President Trump, at his rally in Tampa, is pushing for voter ID laws and said you need to show an ID to buy groceries.

(You don’t need ID to buy groceries.) pic.twitter.com/7WAs05R4dz

— Liam Martin (@LiamWBZ) July 31, 2018