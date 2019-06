Trump: Brexit do të ndodhë dhe duhet të ndodhë

Takimi i presidentit Donald Trump me kryeministren që do të dorëhiqet në më pak se tre ditë i dha mundësinë presidentit amerikan të komentojë edhe në tema të tjera përveç “marrëveshjes tregtare fenomenale” mes dy vendeve.

Gjatë konferences të përbashkët për shtyp, presidenti Trump nuk i kurseu komplimentat për Theresa May-in, duke theksuar se ajo e donte shumë vendin e saj dhe pse në vendin e vet mund të mos vlerësohej për çfarë kishte bërë. .

Trumpi, gjithashtu, theksoi se lidhja mes dy vendeve, e përfaqësuar nga ai dhe May përkatësisht, ishte aleanca më e fortë e botës dhe se largimi i Britanisë nga BE do të shënontë dhe fillimin e marrëveshjes tregtare fenomenale mes dy vendeve, që tashmë kishin investuar më shumë se 1 trilion dollarë në ekonomitë e njëri-tjetrit.

I pyetur për Brexit, presidenti Trump tha:”Mendoj se do ndodhë dhe se duhet të ndodhë. Ky është një vend shumë shumë i mirë që do ‘identitetin’ e vet, mendoj se të lërë BE-në do jetë diçka e mirë për këtë vend”.

e.ll./dita