Trump dhe “butoni i kuq”: Kush e merr vendimin për një sulm bërthamor?

Gjatë ditës së inaugurimit të presidentit të ri amerikan, një njeri me uniformë dhe me një çantë misterioze do të shoqërojë Barack Obama-n në një ceremoni në Capitol Hill, në Uashington.

Pas përurimit, objekti më i rëndësishëm që fshihet në çantë, “butoni bërthamor”, ose “butoni i kuq” do të jetë në dispozicion të presidentit të ri, i cili do të jetë personi i vetëm në SHBA, që ka të drejtën për të dhënë urdhrin që mund të çojë në vdekjen e miliona njerëzve në më pak se një orë.

Duke njohur temperamentin dhe karakterin impulsiv të presidentit të zgjedhur të SHBA-së, Donald Trump, shumë pyesin nëse ka ndonjë shans që të shmanget një vendim i nxituar, apo i papërshtatshëm i presidentit të ri, i cili mund të çojë në pasoja katastrofike.

Korrespodenti i BBC në çështjet e sigurisë, Frank Gardner, është përpjekur të shpjegojë mekanizmin e “butonit bërthamor” dhe të numërojë skenarët e mundshëm që mund të çojnë në aktivizimin e tij.

Kush vendos nëse miliona njerëz duhet të vdesin apo të jetojnë?

Sipas Gardner, në strukturën e komandës amerikane, përveç Presidentit ka persona të tjerë, si për shembull Sekretari i ardhshëm i mbrojtjes, ish-gjenerali i Marinës, James Mattis, i cili do të jetë i përfshirë në procesin që nis nga çasti i urdhërimit deri në ekzekutimin e tij.

Megjithatë, një specialist në çështjet bërthamore, Mark Fitzpatrick i Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike në Uashington, thekson se askush nuk mund ta ndalojë presidentin të japë një urdhër të këtij lloji.

Ana teorike

Ekspertët shpjegojnë se skenari në të cilin një president i pakontrollueshëm merr një vendim të këtij lloji është joreal.

Por, në teori, në qoftë se Presidenti i jep një urdhër të këtij lloji Sekretarit të Mbrojtjes në bazë të Kushtetutës ai është i detyruar ta ekzekutojë.

Në teori, Sekretari mund të refuzojë përmbushjen e këtij urdhri nëse ka arsye të dyshojë në shëndetin mendor të presidentit, por ky vendim është ekuivalent me kryengritjen ushtarake.

Presidenti, ndërkohë, ka të drejtë ta shkarkojë atë në vend dhe menjëherë t’i japë të njëjtin urdhër zëvendës/Sekretarit.

Ndërkohë, sipas Amendamentit 25 të Kushtetutës amerikane, zëvendës/Sekretari mund të njoftojë se Presidenti është çmendur dhe nuk mund të marrë vendime të drejta, por për këtë është e nevojshme të marrë mbështetjen e shumicës së kabinetit.

Kushte të ndryshme – vendime të ndryshme

Gjithsesi, sipas një ish-zyrtari të Shtëpisë së Bardhë, gjithçka varet nga kushtet në të cilat merret vendimi për të lëshuar raketat bërthamore.

Nëse është rezultat i një diskutimi të gjatë, dhe një vendim me ndërgjegje të plotë për të sulmuar një vend X, shumë njerëz do të marrin pjesë në këtë proces.

Më shumë gjasa, do të përfshihet zëvendëspresidenti, këshilltari për sigurinë kombëtare, dhe shumica e kabinetit.

Por nëse SHBA do të përballet me një kërcënim të papritur strategjik, për shembull, në qoftë se do të zbulohen raketa bërthamore armike të drejtuar nga SHBA-të, atëherë presidenti mund të japë urdhër për të nisur raketat bërthamore personalisht.

Si funksionon “butoni bërthamor”?

Brenda valixhes, që është gjithmonë afër presidentit, përveç butonit të plotfuqishëm është edhe i ashtuquajturi “Libri i zi” i cili tregon skenarët e mundshëm, duke përfshirë edhe sulmet bërthamore nga SHBA.

Për të pasur qasje në të, presidenti duhet të verifikojë identitetin e tij përmes një karte të veçantë plastike. Ka zëra se një nga presidentët e mëparshëm ka humbur kartën, duke e lënë atë në xhepin e xhaketës, e cila ishte dërguar më pas në pastrim kimik.

Pasi presidenti zgjedh objektivat për shkatërrim bërthamor nga ‘menu’-ja, nëpërmjet kryetarit të Komitetit të Përbashkët të Shefave të Shtabit me urdhër të komandës së Pentagonit, dhe më pas, me ndihmën e kodeve të mbyllura, jep një tjetër urdhër për selinë e komandës Strategjike të SHBA-së në bazë të Forcave Ajrore të Offutt në Nebraska.

Në fund urdhri për të nisur raketat u transmetohet njësive të lëshimit, duke përdorur kodet e shifruara që duhet të përputhen me ato që ruhen në kasafortë.

30 minuta

Dihet se SHBA dhe Rusia së bashku kanë raketa bërthamore të mjaftueshme për të shkatërruar disa herë njëra-tjetrën. Arsenali bërthamor total i të dy vendeve kalon 90% të të gjitha armëve bërthamore në botë.

Shpejtësia e një raketë balistike ndërkontinentale mund të arrijë 27.000 kilometra në orë.

Ato dalin nga atmosfera e Tokës dhe më pas fillojnë të bien drejt objektivit me një shpejtësi prej 6.5 kilometra në sekondë dhe në këtë çast nuk mund të ndalen më.

Kështu, fluturimi i një rakete mes Rusisë dhe SHBA merr 25 deri në 30 minuta.

Kompetenca të tjera të Donald Trump

Presidenti nuk ka fuqi që të deklarojë zyrtarisht luftë, pasi kjo është përgjegjësi e Kongresit amerikan. Megjithatë presidenti mund të dërgojë trupa ushtarake në vende të huaja, nëse është e nevojshme, por edhe kjo duhet të miratohet nga Kongresi.

Presidenti amerikan nuk mund të propozojë legjislacione, por një anëtar i Kongresit paraqet propozimet e tij.

Ai ka të drejtën e vetos ndaj çdo ligji të miratuar nga Kongresi.

Megjithatë, vetoja e tij mund të shkelet nga një shumicë votash prej dy të tretave të secilës dhomë, Dhomën e Përfaqësuesve dhe Senatit.

Presidenti i SHBA-së emëron anëtarët e Gjykatës Supreme si dhe të të gjitha gjykatave të apelit dhe të gjykimit në sistemin federal.

Të nëntë gjyqtarët emërohen të përhershëm, me miratimin e Senatit. Emërimet e presidentit bëhen vetëm pasi krijohet një vend i lirë në gjykatë nëpërmjet dorëheqjes apo vdekjes së një gjyqtari.

Presidenti i SHBA-së mund të falë të burgosurit, dhe mund t’i kursejë ata nga ekzekutimi nëse janë dënuar me vdekje.

