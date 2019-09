Trump ironizon keq 16 vjeçaren Thunberg: Duket e lumtur!

Donald Trump shfaqet përçmues dhe ironik ndaj Greta Thunberg dhe fjalimit të saj të emocionuar dhe emocionues në Kombet e Bashkuara.

“Duket një vajzë shumë e lumtur dhe e projektuar drejt një të ardhmeje të shkëlqyer”, shkruan presidenti amerikan në Twitter duke shoqëruar komentin ironik me një video të fjalimit të aktivistes suedeze.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019