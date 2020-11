Trump reagon për përmbysjen e rezultatit në Pensilvani: Gjykata e Lartë shkeli Kushtetutën e SHBA, votimet e vona janë të jashtëligjshme

Presidenti aktual, Donald Trump ka reaguar për herë të parë, pasi kundërshtari i tij, Joe Biden thuhet se ka kryesuar në Pensilvani, në një ndër shtetet vendimtare për fitoren në këto zgjedhje.

Me anë të një mesazhi në Twitter Donlad Trump thekson se Filadelfia ka histori të keqe me integritetin e zgjedhjeve. Trump ka akuzuar Gjykatën e Lartë pasi sipas tij kanë shkelur kushtetutën e SHBA-ve dhe pret që çështja të zgjidhet në atë Supreme.

“Kjo është ajo që dimë. Ne duhet të kthehemi në nivelin shtetëror dhe se si u bë kjo moranë në shkallën e parë. Guvernatori, Gjykata e Lartë e Shtetit, shkelën flagrantisht Kushtetutën e SH.B.A.-së Fuqia për të vendosur këto rregulla dhe rregullore i është dhënë…. Legjislatura. Ata thjesht e injoruan atë, injoruan Kushtetutën. Tani ne e sjellim atë në dhomat e numërimit dhe me përulje, vëzhguesit, të cilët janë rojet e integritetit dhe transparencës, u përjashtuan. Pensilvania e ka treguar veten në një mënyrë të tmerrshme të paligjshme, dhe shpresojmë se kjo do të korrigjohet në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu, këto votime të vona pas Ditës së Zgjedhjeve janë të paligjshme, pikërisht ajo që Presidenti ka thënë. Gjykata e Lartë, në rrethana të jashtëzakonshme ka qenë në gjendje të marrë vendime brenda pak ditësh”, shkruan Trump.

