Trump sulmon ish-kreun e FBI-së James Comey: Duhet të burgoset

Presidenti i SHBA, Donald Trump nëpërmjet një postimi në Tëitter deklaroi se ish-drejtori i FBI-së, James Comey duhet të burgoset për dëshminë e tij në Kongresin Amerikan.

Deklarata e Trump vijnë fill pas sulmeve të tij ndaj ish kreut se ai ishte i përfshirë në lidhje me Rusinë.

Replikat e Donald Trump me Comey vijnë pas publikimit te librit “E vërteta, gënjeshtra dhe Lidershipi” të tij ku përmendet edhe presidenti i SHBA dhe ndikimi rus në zgjedhjet e 2016. Gjithashtu ai flet tek libri i tij edhe për ndikimin që pati hetimi mbi llogarinë e e-maileve të zonjës Clinton dhe besimin që do të fitonte nëse nuk do ishte nisur hetimi.

Comey përmendte gjithashtu se Trump mendonte se ai do ishte një besnik i tij në krye të FBI dhe do të mbronte atë kundër çdo sulmi. Në maj 2017, James Comey u shkarkua nga Trump pas skandalit, ndërsa tashmë me publikimin e librit ‘lufta’ është rihapur sërish.

l.h/ dita