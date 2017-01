Trump u ngjall frikё gjermanёve

Anё e mbanё gjithҁka ka tё bёjё me Trump: bёhen pёrgatitjet pёr inagurimin nё Uashington. Por habia, se ҁ’president kanё zgjedhur nё SHBA vazhdon tё jetё e pashuar nё Gjermani. Disa madje mendojnё se janё nё zhgjёndёr. Por tani vёrtetё nё program ёshtё inagurimi i Donald Trump-it. “Nёse ai do tё kandidonte nё Gjermani, ai nuk do tё ishte bёrё president”, vё nё dukje eksperti i Instituti tё Demoskopisё infratest Dimap. Hulumtimet e tij tregojnё, se me zgjedhjen e Trump-it ka rёnё dukshёm besimi i gjermanёve ndaj SHBA-sё. Tё pyetur nёse “SHBA ёshtё njё partner i besueshёm?” para zgjedhjeve njё nё dy gjermanё pёrgjigjej me “po”, pas zgjedhjeve kёtё pёrgjigje e jep vetёmnjё nё pesё vetё. Mosbesimi reflekton ndaj tё gjithё sistemit politik, qё e ka bёrё tё mundur Trump”, shpjegon Kunert. Ai e vlerёson si sinjifikativ faktin, se sa i qartё ёshtё refuzimi i gjermanёve. “Diҁ duhet tё humbasё nё transportin e informacionit pёrtej Atlantikut.”

Zёrat nga popullsia shprehin irritimin pёr presidentin e 45 tё SHBA-sё. “Kam mjaft rezerva pёr Donald Trump”, thotё njё e re kalimtare nё kuartierin qeveritar nё Berlin. Ajo thotё, mendon kёshtu jo vetёm sepse dikush vjen nё kёtё mёnyrё nё njё pozicion kaq tё pushtetshёm me Fake News, gjё qё ёshtё mjaft e rrezikshme, por edhe sepse prej tij mund tё ndihen tё inkurajuar edhe tё tjerё politikanё populistё, shpjegon ajo.

Kurt Weser nga Limburg mbi Lahn ёshtё gjithashtu i shqetёsuar pёr arsye politike, sa i pёrket bashkёpunimit ndёrkombёtar nё rast konfliktesh, tё ardhmes sё NATO-s: “Me deklaratat qё ai ka bёrё deri tani ka qenё pak bindёs, ne duhet tё presim fillimisht se ҁfarё do tё ndodhё”, kёshillon ai.

Zёra tё kundёrt ёshtё e vёshtirё tё gjesh, por megjithatё a qё mendojnё edhe ndryshe. Susanne ёalter e konsideron Donald Trump-in si njё zgjedhje tё mirё. “Me Hillary Clinton ndoshta do tё kishim luftёn e tretё botёrore”, mendon ajo duke iu referuar raporteve mes SHBA-sё dhe Rusisё. Ajo mandje mendon, se ёshtё mirё, qё Trump i kundёrvihet ashpёr kancelares Angela Merkel dhe e quan politikёn e saj pёr refugjatёt njё “gabim katastrofik”.

Aktorёve politikё nё Gjermani deri tani nuk u mbetet shumё veҁse tё presin qё Trump tё marrё postin dhe tё shohin se ҁfarё e pret bashkёsinё ndёrkombёtare. Ekspertja nё fushёn e demoskopisё Renate Köcher mendon, se “si politika edhe ekonomia lidhin me Trump mjaft rreziqe, por nё ekonomi ka edhe njё tendencё, qё e sheh ndryshimin e pushtetit si pozitiv”. Renate Köcher, ёshtё drejtore ekzekutive e Insitutit tё Demoskopisё Allensbach. Nё bisedё pёr DW ajo ve nё dukje, se gjysma e vendimmarrёsve politik besojnё, se Trump do tё bёjё qё tё pёrkeqёsohen marrёdhёniet me SHBA-nё, ndёrsa nё ekonomi janё mё pak qё mendojnё kёshtu, 41%. Pavarёsisht kёrcёnimit tё Trump-it pёr gjobat doganore dhe pengimin e tregtisё sё lirё 64% e drejtuesve nё ekonomi qё janё anketuar shohin shanse pёr sipёrmarrjet e tyre./DW/