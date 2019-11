Tsipras mesazh në shqip: Mendimet tona shkojnë për popullin shqiptar

Ish-kryeministri i Greqise dhe kreu i SYRIZA-s Aleksis Tsipras i ka dërguar një mesazh në shqip të gjithë shqiptarëve, pas tërmetit 6.4 ballë.

Në një reagim në Twitter, Tsipras shkruan: Në këto orë të vështira, mendimet tona shkojnë për popullin shqiptar.

Our thoughts and solidarity are with the Albanian people in these difficult moments.

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) November 26, 2019