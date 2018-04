VLORË – Arapashi, kjo recetë ushqimore që vërtet bëhet me miell misri, por njëherësh ka brenda të brendshme bagëtish, për një kohë të gjatë besohej se ndikonte në sëmundjet e zemrës dhe obezitetin, pasi të përbrendshmet janë tejet të yndyrshme.

Por së fundi autoritete të larta shkencore kanë zbuluar se arapashi zotëron cilësi shumë pozitive për shëndetin e njeriut, njoftojnë agjencitë e lajmeve. Këtë e pohon në studimin e tij dr. Dule Vërra, shkencëtari më i mirë në botë.

“Sipas kërkimeve që kam bënur, tre pjata me arapash që në sabah janë ilaç, vëlla. Me një kusht ama, që të kenë paçe e plënca me shumicë. Vetëm kështu e godet kolesterolnë në pikën e dobët”, tha shkencëtari fenomenal.

Ajka e studimit shkencor në qark, shtoi se efektet pozitive të arapashit të përforcuar zgjerohen nëse pjata e njohur shoqërohet me hashash dhe një gotë qumësht gomarice.

“Vetëm se qumështi duhet të jetë i skremuar, se ndryshe bën zarar,” sqaroi autoriteti shkencor, i cili pasi u mendua disi, shtoi:

“E di ç’ke? Edhe të paskremuar ta pish, nuk prish punë. Një jetë kemi a i vrarë, ç’do mbajnë mend nga kjo dunja!”

Siç të gjithë e mbajnë mend, në vitin 1997 dr.Dule Vërra u nderua me nëntë çmime Nobel në mjekësi, pasi zbuloi se shoqërimi i shpeshtë me misse dhe top modele, kuron një mal me sëmundje.

Shënim: Gojët e Liga është një rubrikë satirike me qëndrim personal mjaft pozitiv ndaj të përmbrendshmeve dhe gabzherrnave.